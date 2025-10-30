Quién era la "Musa del Crimen", la conocida narcotraficante que fue asesinada en el operativo de Río

la musa del crimen y sus armas Dos imágenes de "Penélope" con armas. En la de la derecha, vestida de combatiente, como cuando la mató la policía. (Foto: A24.com)

Custodia de "lugares estratégicos" del Comando Vermelho

La "musa del crimen" se ocupaba de custodiar sitios estratégicos para la venta o provisión de droga en lugares importantes de Río de Janeiro. Pero, además, tal vez la función más importante, era ser vigía y soporte de la huida de los narcos por los bosques que rodean a Penha y Alemao. Por tener esa misión, en esta "guerra" pagó con su vida.

Ella alternaba esa dura tarea, de defender a los tiros el poder y la preeminencia en las barriadas por parte del CV, con poses sensuales por las redes sociales. Tal vez, para "esconder" su responsabilidad dentro de esa organización.

comparacion CV y BOPE Comparación muy demostrativa: Poca diferencia entre un combatiente del CV ( Penélope) y un integrante del BOPE, la fuerza de élite de la policía carioca. (Foto: A24.com)

Era un soldado de primera línea del Comando Vermelho (CV), que tuvo como última misión proteger a sus compañeros del CV cuando intentaron huir por los matorrales o bosques cercanos a las organizaciones. La policía militar informó que era una activa combatiente disparando con su fusil automático para cubrir sus compañeros.

Murió luego de ser alcanzada por un disparo de rifle en la cara durante un intenso enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en los complejos Alemao y Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, el martes (28 de octubre). Esa fue su perdición. La estrategia planeada durante meses por la Policía los llevó al lugar en donde estaba el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), una fuerza militarizada de élite.

Según los informes preliminares, fue abatida tras una dura resistencia. Incluso su cuerpo quedo tendido sobre el piso de una de las calles de la barriada de Penha. En uno de esos registros, se ve a la Policía llevando a una columna de detenidos, que al caminar hacia las unidades de traslado, pasan por delante del cuerpo - con su cara desfigurada- de la "musa del crimen".