Confirman al menos 23 militares venezolanos muertos tras la operación estadounidense

Desde Washington, en tanto, se informó desde el inicio del operativo que no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

El reporte del New York Times

El lunes, el diario New York Times reveló que unas 80 personas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, habrían muerto durante la incursión militar en Venezuela. “En total, el número de muertos asciende a al menos 80, entre civiles y militares, y podría aumentar, según un alto funcionario venezolano”, indicó el medio estadounidense.

La ofensiva militar incluyó el despliegue de más de 150 aeronaves que partieron desde una veintena de bases ubicadas en el hemisferio occidental. Los ataques aéreos se concentraron en los principales cuarteles militares del chavismo hasta lograr la neutralización de la defensa aérea venezolana.

Según los reportes, participaron helicópteros, cazas F-35 y F-22, bombarderos B-1, drones y aviones cisterna. Una vez desactivado el sistema defensivo, ingresaron helicópteros que transportaban a la fuerza de asalto, integrada en su mayoría por efectivos de la Delta Force. Esas unidades fueron atacadas al avanzar hacia el búnker presidencial, respondieron al fuego y continuaron la operación para capturar a Maduro y a su esposa.

Medios de comunicación estadounidenses, que citaron fuentes del gobierno venezolano, señalaron además que los ataques no se limitaron a Caracas, sino que también alcanzaron objetivos militares en los estados costeros de Miranda, Aragua y La Guaira.

Quiénes eran los cubanos muertos en Venezuela

El gobierno de Cuba difundió la identidad de los 32 integrantes de la guardia personal de Nicolás Maduro que murieron durante el operativo estadounidense, a través de una publicación en Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.

Se trataba de efectivos del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que cumplían misiones en Venezuela por pedido del gobierno chavista.

La custodia presidencial estaba integrada por dos coroneles, cuatro mayores, cuatro capitanes, seis primeros tenientes, cuatro tenientes, un suboficial mayor, un primer suboficial y diez soldados. Nueve de ellos se encontraban retirados.

El grupo estaba conformado mayoritariamente por personal de entre 30 y 39 años, aunque el promedio de edad era de 44. El más joven tenía 26 años y el de mayor edad, 67.