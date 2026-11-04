Encontraron muerta a una mujer que estaba desaparecida: la sospecha sobre su ex pareja

Ese fue el último momento en que se tuvo conocimiento de sus movimientos. Horas después, cuando terminó la jornada escolar, las autoridades del establecimiento advirtieron que nadie había ido a retirar a la nena.

No se sabía nada de Estefanía Crystal Monzón, de 30 años, desde el lunes. (Foto: Redes Sociales, mejorada con IA)

Ante esa situación, dieron aviso a la familia y comenzaron las averiguaciones para establecer qué había ocurrido con la mujer. La falta de noticias resultó especialmente preocupante porque, según sus allegados, Estefanía mantenía una rutina vinculada al cuidado de sus tres hijas.

Con el correr de las horas y ante la imposibilidad de localizarla, se inició una búsqueda que finalmente se concentró en la vivienda familiar. Uno de los primeros elementos que despertó sospechas entre los investigadores fue que Estefanía había dejado prácticamente todas sus pertenencias dentro de la vivienda.

Durante la inspección, los efectivos encontraron su bicicleta, los auriculares, la cartera y la billetera. Sin embargo, había un objeto que no estaba: su teléfono celular. La presencia de sus pertenencias personales y la ausencia de noticias sobre su paradero llevaron a los investigadores a profundizar las tareas de búsqueda en el domicilio.

Los efectivos realizaron un rastrillaje con perros entrenados para detectar restos humanos y finalmente localizaron el cuerpo de la mujer, que se encontraba oculto bajo distintos elementos. El hallazgo cambió el rumbo de la investigación, que pasó de una búsqueda de persona desaparecida a una causa por homicidio.

Qué contaron las hijas de Estefanía sobre la relación con su ex pareja

Uno de los aspectos más sensibles de la investigación surgió a partir de los testimonios de las tres hijas de la víctima. Las menores fueron entrevistadas mediante el procedimiento de Cámara Gesell, un dispositivo judicial que permite recibir declaraciones de niños y adolescentes con intervención de profesionales especializados.

Según trascendió, durante esas entrevistas las nenas habrían relatado situaciones de violencia que su madre sufría en la convivencia con Lencina. “Era malo con mamá”, habrían expresado al referirse al acusado.

Las declaraciones forman parte de los elementos que analiza la Justicia para reconstruir cómo era la relación entre Estefanía y su ex pareja antes de la desaparición. Por tratarse de testimonios de menores de edad, su contenido deberá ser valorado en el marco de la investigación judicial.

Los antecedentes de violencia que investiga la Justicia

A los relatos de las hijas se sumó el testimonio de una amiga de Estefanía, quien aseguró haber presenciado situaciones de violencia durante la relación. La mujer contó que había observado moretones en los brazos de la víctima y que conocía los conflictos que atravesaba con Lencina.

También explicó que, aunque la pareja se había separado, ambos continuaban viviendo bajo el mismo techo. Según su versión, el hombre permanecía en la vivienda porque no tenía otro lugar donde instalarse.

Estefanía Monzón había sido vista por última vez el lunes en General Rodríguez. (Foto: Facebook)

Este dato se convirtió en uno de los puntos de interés para los investigadores, que buscan establecer cómo era la convivencia y qué ocurrió durante las horas previas a la desaparición.

Detuvieron a Iván Lencina por el crimen de Estefanía Monzón

Después del hallazgo del cuerpo, la Policía aprehendió a Iván Lencina, expareja de Estefanía y principal sospechoso del crimen. Inicialmente, la medida buscó impedir que pudiera interferir con las tareas que realizaban los peritos dentro de la vivienda.

Posteriormente, el hombre quedó formalmente detenido en el marco de una investigación por homicidio agravado por el vínculo. La Justicia deberá determinar las circunstancias en las que murió Estefanía, la eventual participación del acusado y si existieron elementos de violencia de género que permitan encuadrar el hecho como femicidio.

Por el momento, Lencina permanece imputado y rige el principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia judicial.

La autopsia será clave para determinar cómo murió Estefanía

Tras el hallazgo, personal de la Policía Científica trabajó en el lugar para preservar las pruebas y documentar las condiciones en las que fue encontrado el cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

El estudio forense será fundamental para establecer la causa y el momento aproximado de la muerte, además de identificar posibles lesiones que permitan reconstruir la mecánica del hecho.

La fiscal Alejandra Rodríguez continuará con la recolección de testimonios, peritajes y otros elementos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.