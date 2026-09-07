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Quién es Ulrich Siegmund, el nuevo líder de la extrema derecha de Alemania

Tras la caída del nazismo, la extrema derecha vuelve a ganar de manera contundente una elección en Alemania. Quedó al borde de formar gobierno en una región del país y ya piden que caiga antes de fin de año el gobierno del canciller Friedrich Merz.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Ulrich Siegmund festeja. Ganó para la extrema derecha la posibilidad de gobernar una región de Alemania. (Foto: Reuters)

Ulrich Siegmund festeja. Ganó para la extrema derecha la posibilidad de gobernar una región de Alemania. (Foto: Reuters)

Es una noticia que provoca alerta. Por primera vez, desde que cayó el régimen nazi, un partido de extrema derecha gana ampliamente las elecciones. No han sido a nivel nacional sino en una de las regiones: Sajonia- Anhalt. Pero el resultado los dejó al borde de poder gobernar esa región. Además, la líder de triunfante AfD, son las siglas de Alternative für Deutschland, (Alternativa para Alemania), se llama Alice Weidel. Una economista de 47 años. Pero el ganador local se llama Ulrich Siegmund.

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El canciller alemán, en la difícil tarea de acercar a Donald Trump con Pedro Sánchez. (Foto: A24.com)

Es un político que combina un discurso populista y nacionalista con posiciones muy duras en inmigración, seguridad y política cultural. Aunque durante la campaña buscó mostrarse más moderado y cercano que otros dirigentes de la AfD, sus propuestas mantienen buena parte de la línea radical del partido. Una política migratoria muy restrictiva y ser euroescéptico son dos de sus ideas principales.

Aunque sea más moderada, Alice Weidel, luego de la victoria en esa región de la ex Alemania Oriental, dijo que espera que el gobierno del canciller Merz caiga antes de fin de año.

La Alternativa para Alemania (AfD) logró una victoria histórica en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, en el este del país, al obtener alrededor del 44% de los votos y 39 de los 83 escaños del Parlamento regional. El resultado la dejó a sólo tres bancas de la mayoría absoluta y convirtió al partido de extrema derecha en la principal fuerza política del Estado federado.

El resultado representa un fuerte golpe para la CDU, el partido del canciller Friedrich Merz, que cayó hasta aproximadamente el 17% y perdió más de la mitad de sus representantes. La participación electoral, en cambio, fue excepcionalmente elevada y superó el 77%, reflejando la fuerte movilización de los votantes.

Quién es Quién es Ulrich Siegmund y que puede pasar en Alemania

La extrema derecha alemana logró un resultado histórico en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. Un resultado sin precedentes para la formación y el mejor desempeño de un partido individual en ese estado desde la reunificación alemana.

La mayoría absoluta está fijada en 42 bancas, por lo que la AfD quedó a solo tres de conseguir el número necesario para gobernar en solitario. Una alternativa histórica para que el candidato regional - claro ganador - Ulrich Siegmund, deba afrontar el complejo desafío de conseguir apoyos para formar gobierno.

Siegmund y Wiedel. A nivel local y nacional. Los l&iacute;deres de la ultraderecha que quieren llegar al poder en Alemania. (Foto: Reuters)

Siegmund y Wiedel. A nivel local y nacional. Los líderes de la ultraderecha que quieren llegar al poder en Alemania. (Foto: Reuters)

El golpe que hundió a la CDU de Friedrich Merz

El otro dato impactante de la elección fue el desplome de la CDU, el partido del canciller federal Friedrich Merz. La fuerza conservadora obtuvo apenas el 17,2%, su peor resultado histórico en Sajonia-Anhalt. (la histórica formación de Ángela Merkel)

En 2021 había conseguido el 37,1% de los votos, mientras que la AfD había obtenido entonces el 20,8%. Cinco años después, la relación de fuerzas se dio vuelta por completo: la AfD más que duplicó su porcentaje y la CDU perdió casi veinte puntos.

De todas maneras, el electorado sajón dejó una válvula de escape. Este triunfo electoral no significa automáticamente que Siegmund vaya a convertirse en ministro-presidente. Porque las tres bancas que necesitan pueden serle difícil de lograr. Están en manos de partidos que dicen haber creado un “cordón sanitario”, es decir, rechazan formar una coalición con la extrema derecha.

La campaña del triunfador combinó una fuerte presencia en redes sociales con un discurso contra la inmigración, los partidos tradicionales y las políticas del gobierno alemán.

Siegmund reivindicó el resultado como un mandato político que trasciende Sajonia-Anhalt y alcanza a toda Alemania. La AfD pretende utilizar la victoria para demostrar que puede pasar de ser una fuerza de oposición a convertirse en una alternativa concreta de gobierno. Es entonces que la figura a nivel nacional ya se siente en condiciones de confrontar con el canciller Merz.

Alice Weidel, la líder nacional que celebra el avance de la AfD

El resultado también representa un fuerte impulso para Alice Weidel, líder nacional de la AfD que celebró la victoria como una señal del crecimiento de su partido. Alice Weidel suele ser presentada como una figura más pragmática y moderada en el estilo que Ulrich Siegmund, aunque no significa que sea moderada en términos ideológicos. Con 47 años, es economista y empresaria alemana. Estudió Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Bayreuth, trabajó en Goldman Sachs. Crítica de la Unión Europea y dura con la inmigración. Uno de los temores que despierta en la Europa comunitaria es que por criticar a los partidos tradicionales, tenga un acercamiento peligroso a Vladimir Putin.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Alemania: La extrema derecha ganó elecciones regionales en Sajonia-Anhalt por primera vez desde el nazismo.
  • AfD: El partido Alternativa para Alemania, liderado por Alice Weidel, obtuvo el 44% de los votos.
  • Gobierno de Merz: La victoria de la AfD genera presión para la caída del gobierno del canciller Friedrich Merz.
Resumen generado por Thinkindot AI
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