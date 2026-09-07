Quién es Ulrich Siegmund, el nuevo líder de la extrema derecha de Alemania

El resultado representa un fuerte golpe para la CDU, el partido del canciller Friedrich Merz, que cayó hasta aproximadamente el 17% y perdió más de la mitad de sus representantes. La participación electoral, en cambio, fue excepcionalmente elevada y superó el 77%, reflejando la fuerte movilización de los votantes.

Quién es Quién es Ulrich Siegmund y que puede pasar en Alemania

La extrema derecha alemana logró un resultado histórico en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. Un resultado sin precedentes para la formación y el mejor desempeño de un partido individual en ese estado desde la reunificación alemana.

La mayoría absoluta está fijada en 42 bancas, por lo que la AfD quedó a solo tres de conseguir el número necesario para gobernar en solitario. Una alternativa histórica para que el candidato regional - claro ganador - Ulrich Siegmund, deba afrontar el complejo desafío de conseguir apoyos para formar gobierno.

Siegmund y Wiedel. A nivel local y nacional. Los líderes de la ultraderecha que quieren llegar al poder en Alemania. (Foto: Reuters)

El golpe que hundió a la CDU de Friedrich Merz

El otro dato impactante de la elección fue el desplome de la CDU, el partido del canciller federal Friedrich Merz. La fuerza conservadora obtuvo apenas el 17,2%, su peor resultado histórico en Sajonia-Anhalt. (la histórica formación de Ángela Merkel)

En 2021 había conseguido el 37,1% de los votos, mientras que la AfD había obtenido entonces el 20,8%. Cinco años después, la relación de fuerzas se dio vuelta por completo: la AfD más que duplicó su porcentaje y la CDU perdió casi veinte puntos.

De todas maneras, el electorado sajón dejó una válvula de escape. Este triunfo electoral no significa automáticamente que Siegmund vaya a convertirse en ministro-presidente. Porque las tres bancas que necesitan pueden serle difícil de lograr. Están en manos de partidos que dicen haber creado un “cordón sanitario”, es decir, rechazan formar una coalición con la extrema derecha.

La campaña del triunfador combinó una fuerte presencia en redes sociales con un discurso contra la inmigración, los partidos tradicionales y las políticas del gobierno alemán.

Siegmund reivindicó el resultado como un mandato político que trasciende Sajonia-Anhalt y alcanza a toda Alemania. La AfD pretende utilizar la victoria para demostrar que puede pasar de ser una fuerza de oposición a convertirse en una alternativa concreta de gobierno. Es entonces que la figura a nivel nacional ya se siente en condiciones de confrontar con el canciller Merz.

Alice Weidel, la líder nacional que celebra el avance de la AfD

El resultado también representa un fuerte impulso para Alice Weidel, líder nacional de la AfD que celebró la victoria como una señal del crecimiento de su partido. Alice Weidel suele ser presentada como una figura más pragmática y moderada en el estilo que Ulrich Siegmund, aunque no significa que sea moderada en términos ideológicos. Con 47 años, es economista y empresaria alemana. Estudió Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Bayreuth, trabajó en Goldman Sachs. Crítica de la Unión Europea y dura con la inmigración. Uno de los temores que despierta en la Europa comunitaria es que por criticar a los partidos tradicionales, tenga un acercamiento peligroso a Vladimir Putin.