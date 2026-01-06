El desesperado pedido de familia de Germán Giuliani: el otro argentino detenido en Venezuela
Su esposa y su hermana contaron que no se sabe nada de él desde el 21 de diciembre pasado. En una entrevista detallaron que lo arrestaron por tener acento argentino.
Germán Giuliani llegó a Venezuela el 5 de abril por un viaje laboral vinculado a trámites comerciales. Un mes después, durante la semana del 23 de mayo y a pocos días de las elecciones, fue detenido. Desde el 21 de diciembre, su familia no volvió a tener ningún contacto ni información oficial sobre su paradero.
“Lo detuvieron cuando le preguntaron el nombre por su acento argentino. Esa semana arrestaron a más de 80 personas”, relató en A24Virginia Rivero, esposa de Giuliani, quien además aseguró que a su marido lo acusan de terrorismo, narcotráfico y mercenarismo. Germán es abogado y, según su entorno, no tenía ninguna vinculación política ni militancia.
En diálogo con A24, Rivero contó que desde las primeras semanas notó un cambio en su esposo: “Cuando hablaba con él lo sentía nervioso. No me decía nada para cuidarnos, pero ya estaba muy preocupado por lo que vivía a diario allá”.
Su hermana Vanesa Giuliani aportó más detalles sobre el clima previo a la detención. Según explicó, antes de ser arrestado le exigían el pasaporte y revisaban su celular incluso para hacer compras. En ese contexto, Germán le repetía a su familia que “no veía la hora de volver a la Argentina”.
Pese a eso, fue detenido y la familia quedó sin información clara sobre su situación judicial. “A mi hermano le armaron una causa. Tuvo dos audiencias por Zoom en las que no se veía ni se escuchaba. Eso es todo lo que sabemos. No hay condena, no tuvo defensa, no sabemos quién es el fiscal, no hay nada”, denunció Vanesa.
La desesperación de la familia
Virginia contó que 15 días después de su secuestro, Germán logró comunicarse y le dijo que estaba detenido en un comando en Caracas junto a otros presos políticos. Luego hubo algunos contactos esporádicos, pero el 21 de diciembre fue trasladado y desde ese momento no existe ningún dato oficial ni prueba de vida.
La familia atraviesa una situación de desesperación y reclama respuestas. “Estamos en contacto con Cancillería y con Patricia Bullrich. Es lo único que tenemos. Después nos sentimos muy solas”, expresó su esposa, mientras insiste en un pedido urgente: saber dónde está Germán y que se garantice su integridad física.