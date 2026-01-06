El desesperado pedido de familia de Germán Giuliani: el otro argentino detenido en Venezuela

Embed

Pese a eso, fue detenido y la familia quedó sin información clara sobre su situación judicial. “A mi hermano le armaron una causa. Tuvo dos audiencias por Zoom en las que no se veía ni se escuchaba. Eso es todo lo que sabemos. No hay condena, no tuvo defensa, no sabemos quién es el fiscal, no hay nada”, denunció Vanesa.

La desesperación de la familia

Virginia contó que 15 días después de su secuestro, Germán logró comunicarse y le dijo que estaba detenido en un comando en Caracas junto a otros presos políticos. Luego hubo algunos contactos esporádicos, pero el 21 de diciembre fue trasladado y desde ese momento no existe ningún dato oficial ni prueba de vida.

german-giuliani-llego-a-venezuela-el-5-de-abril-por-un-viaje-laboral-y-su-familia-no-sabe-nada-de-el-foto-instagramcomgiulianiabogado-I4DND2T5XNBRJJIJFTQSYQZCDU El desesperado pedido de familia de Germán Giuliani.

La familia atraviesa una situación de desesperación y reclama respuestas. “Estamos en contacto con Cancillería y con Patricia Bullrich. Es lo único que tenemos. Después nos sentimos muy solas”, expresó su esposa, mientras insiste en un pedido urgente: saber dónde está Germán y que se garantice su integridad física.