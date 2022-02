Djokovic reapareció y reafirmó su posición antivacuna Covid a costa de Wimbledon y Roland Garros

nole tuit.jpg Nole Djokovic, habló con la BBC y mantuvo su postura contraria a la vacunación (Foto: Cuenta de tuit de BBC)

La nota con la BBC dura 4 minutos y 27 segundos. Sus respuestas demuestran su postura sobre lo que es la salud personal, la utilidad de las vacunas y, sobre todo, el impacto que tiene para los demás el negarse a ser inmunizado. Peor todavía en una pandemia.

"No recibí ninguna vacuna"

La primera pregunta fue directa. El periodista Amol Rajan le preguntó inmediatamente por qué no se inoculó contra el Covid y Nole contestó: "Entiendo y apoyo totalmente la libertad de elegir si quieres vacunarte o no". Completó su respuesta diciendo que no dio mayores precisiones antes porque quiso guardar cuestiones personales en privado.

E inmediatamente comentó: "Nunca estuve en contra de la vacunación. Entiendo que, globalmente, cada uno está tratando de hacer un gran esfuerzo para manejar este virus y ver, esperemos, rápidamente su fin".

Sin embargo, para la Organización Mundial de la Salud (OMS) una persona que no se vacuna sigue siendo una persona proclive de infectarse y propagar la enfermedad. De hecho, a Djokovic le pasó cuando organizó un torneo en la primera ola de la pandemia. No se pudo completar (no se jugó la final por la cantidad de contagiados, él incluido).

"El mayor esfuerzo que se ha hecho (contra el virus)"

Para muchos la respuesta de Nole es más difícil que devolver uno de sus saques. Dijo que ese esfuerzo "se hizo para que la humanidad esté vacunada y lo respeto totalmente" pero inmediatamente aclaró: "Siempre representé y apoyé la libertad de elegir que te colocás en el cuerpo".

"En base a la información que tuve, no me vacuné"

En el tramo medio de la entrevista, Djokovic contó que ha sido muy riguroso con cada elemento que como "combustible" incorporó a su cuerpo (comidas, agua, suplementos, etc.) y que, por tanto, con la información que recolectó optó por no vacunarse.

Le dijo al periodista que mantiene su mente abierta porque "todos estamos colectivamente tratando de encontrar la mejor solución posible para el Covid".

Agregó que a nadie le gusta estar en la situación en que hemos vivido durante estos dos años.

"Asumo las consecuencias de mis decisiones"

Sin inmutarse, Djokovic le contó al periodista que sabía que podía quedarse sin el abierto de Australia y que lo aceptaba. Aunque por el planteo judicial que hizo mientras su padre lo fogoneaba desde Serbia, no pareció muy abierto a aceptarlo. Más bien, todo lo contrario.

Entre esas consecuencias, está la alternativa de no poder jugar la mayoría de los torneos. Entre ellos, Roland Garros y Wimbledon, los dos Grand Slams siguientes. "Si, lo sé y es el precio que estoy dispuesto a pagar", le dijo al periodista de la BBC.

Fue entonces que el periodista le preguntó como angustiado, ¿por qué? a lo que Djokovic respondió: "Porque los principios de las decisiones que tomo sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa".

nole y bbc 2.jpg Djokovic dice que él no pertenece al movimiento antivacunas (Foto: BBC)

"No soy antivacunas"

Cuando el periodista le dijo como se sentía porque los "antivacunas" lo consideran uno de ellos respondió: "Dije que cada uno tiene el derecho de elegir, actuar y decir lo que siente. lo que es apropiado para él", contestó el tenista en la parte final de la entrevista. Pero aclaró: "Nunca dije que sea parte de ese movimiento".

Pero con su negativa a vacunarse, termina actuando de la misma manera.