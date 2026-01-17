Cómo se encuentra la mujer de 89 años atropellada por Martita Fort

Respecto a la intervención de profesionales, indicó que "actuó personal policial", y dejó en claro que "por supuesto a Marta la dejaron que se vaya a su casa porque fue un accidente de tránsito".

Por último, con relación a la señora que sufrió el golpe, Carozza confirmó que "se la llevó el SAME", tal como primició Infama (América TV) desde su cuenta oficial de X. De igual modo, se comprometió a ocuparse de la mujer que involuntariamente Martita.

choque marta fort 1

Cómo reaccionó Paloma y Thomas Fort al choque de Martita Fort

En un contexto de creciente tensión interna dentro de la familia Fort, Paloma y Thomas llamaron la atención por la particular reacción que tuvieron frente a una publicación de PrimiciasYa en Instagram vinculada al accidente de Martita.

La información se dio a conocer este sábado 17 de enero al mediodía en el programa Infama (América TV), donde se informó que la hija del recordado Ricardo Fort atropelló a una mujer de 89 años en la calle Migueletes al 1100. Tras el hecho, la víctima debió ser trasladada de urgencia por el SAME al Hospital Rivadavia. Con el correr de las horas, trascendió que afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

En medio de la repercusión que generó el episodio, tanto la tía como el primo de Martita también reaccionaron en redes sociales. Paloma optó por compartir en su cuenta el posteo de PrimiciasYa, mientras que Thomas se limitó a manifestarse con un like, gesto que no pasó desapercibido.