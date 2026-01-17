Cómo se encuentra la mujer de 89 años atropellada por Martita Fort
Desde PrimiciasYa dialogamos con el abogado César Carozza, quien brindó detalles sobre el siniestro protagonizado por Martita Fort, su representada. ¿Cómo está la señora de 89 años?
17 ene 2026, 17:48
Cómo se encuentra la mujer de 89 años atropellada por Martita Fort
La noticia del choque protagonizado por Martita Fort este 17 de enero en el barrio de Belgrano alteró la calma habitual de los sábados de enero en la Ciudad de Buenos Aires, donde el ritmo suele ser más tranquilo y el tránsito menos intenso.
Desde PrimiciasYa recurrimos a fuentes de absoluta confianza para reconstruir el episodio y despejar todas las dudas en torno al accidente. Cómo ocurrió el siniestro, cuál es el estado de salud de Martita y, especialmente, qué sucedió con la mujer de 89 años que resultó la más afectada tras el impacto, pero que por suerte, está fuera de peligro.
César Carroza, abogado de la joven nos informó cómo se produjo el choque: "Fue un accidente de tránsito. Lamentablemente la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible".
Asimismo, llevó tranquilidad al confirmar que la modelo se encuentra en buen estado de salud y que no quedó demorada, aunque aclaró que, "como en todo accidente de tránsito donde está vinculada a una persona, seguramente se labrarán las actuaciones correspondientes".
Respecto a la intervención de profesionales, indicó que "actuó personal policial", y dejó en claro que "por supuesto a Marta la dejaron que se vaya a su casa porque fue un accidente de tránsito".
Por último, con relación a la señora que sufrió el golpe, Carozza confirmó que "se la llevó el SAME", tal como primició Infama (América TV) desde su cuenta oficial de X. De igual modo, se comprometió a ocuparse de la mujer que involuntariamente Martita.
Cómo reaccionó Paloma y Thomas Fort al choque de Martita Fort
En un contexto de creciente tensión interna dentro de la familia Fort, Paloma y Thomas llamaron la atención por la particular reacción que tuvieron frente a una publicación de PrimiciasYa en Instagram vinculada al accidente de Martita.
La información se dio a conocer este sábado 17 de enero al mediodía en el programa Infama (América TV), donde se informó que la hija del recordado Ricardo Fort atropelló a una mujer de 89 años en la calle Migueletes al 1100. Tras el hecho, la víctima debió ser trasladada de urgencia por el SAME al Hospital Rivadavia. Con el correr de las horas, trascendió que afortunadamente se encuentra fuera de peligro.
En medio de la repercusión que generó el episodio, tanto la tía como el primo de Martita también reaccionaron en redes sociales. Paloma optó por compartir en su cuenta el posteo de PrimiciasYa, mientras que Thomas se limitó a manifestarse con un like, gesto que no pasó desapercibido.