Un participante de MasterChef se emborrachó en la fiesta de la final y desató una fuerte polémica

MC

Las fotos de Wanda Nara y Martín Migueles en la fiesta de MasterChef

La cuenta regresiva para la definición de MasterChef Celebrity Argentina ya comenzó. El viernes 20 de febrero se grabó la semifinal y este sábado 21 se registra la gran final que consagrará al campeón de la temporada. En medio de esa intensidad, el equipo decidió regalarse una noche de distensión y celebrar el cierre con una fiesta en un bar de Palermo.

La primera en hacerse notar fue Wanda Nara, que llegó sonriente y relajada, del brazo de Martin Migueles. La escena volvió a confirmar el buen momento personal que atraviesa la conductora. También la acompañaron dos pilares fundamentales en su vida: su mamá, Nora Colosimo, y su abogada, Ana Rosenfeld, que compartieron la velada de principio a fin.

Fiel a su estilo, Wanda tomó el micrófono y, con visible emoción, agradeció al equipo por el trabajo realizado. “Con algunos nos conocemos de otra edición y estoy muy feliz de volver a compartir con ustedes este año increíble de trabajo. La verdad que sin todos ustedes sería imposible hacer el programón que hicimos este año”, expresó.

“Son compañeros increíbles, los amo y ojalá que muy pronto nos volvamos a juntar para hacer una nueva temporada de MasterChef”. Y cerró entre risas, marcando el tono distendido de la noche: “Y todos a dormir, que no quiero gente borracha que mañana grabamos”.

Wanda Nara y Martín Migueles

Wanda Nara y Martín Migueles 2

Antes de bajar el micrófono, volvió a destacar el esfuerzo colectivo: “Buenas noches y que la pasen lindo, porque todos laburamos un montón para hacer un gran programa y es mérito de cada uno de ustedes. Gracias, estoy muy bien acompañada: cada uno de ustedes es imprescindible para lograr lo que hicimos”.

La fiesta también dejó postales que no pasaron inadvertidas. Uno de los momentos más comentados fue el cruce entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. Delante de las cámaras se mostraron cercanos y cómplices. El influencer no dudó en halagarla: “Es hermosa Eva”. Además, algunas miradas captadas por los cronistas avivaron los rumores que circulan desde hace días, especialmente después de que trascendiera que habrían compartido San Valentín.

Varios participantes asistieron acompañados por sus afectos. Claudio Husaín —el Turco— llegó junto a Romina Ansaldo; Miguel Ángel Rodríguez estuvo con Marcela Gargano; Emilia Attias asistió con Guillermo Freire; el jurado Donato De Santis compartió la noche con Micaela Paglayán; y Andy Chango eligió disfrutar del festejo junto a su hija Martina.

MCH 5

Entre brindis, abrazos y anécdotas de una temporada intensa, el equipo celebró el final de una edición que combinó competencia, emociones y momentos que quedarán en la memoria del público.