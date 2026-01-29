El tierno mensaje de Daniela Celis y Thiago Medina a las gemelas por sus 2 años: el video

Daniela, además, quiso destacar el acompañamiento constante de sus seguidores y les dedicó un mensaje especial: “Gracias a todos los tíos y las tías virtuales que nos acompañan en el crecimiento de nuestras gemelas! Los amamos, somos una gran familia”.

las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis

El festejo dejó en claro que, más allá de cualquier cambio en su vínculo como pareja, Daniela Celis y Thiago Medina eligen mostrarse unidos cuando se trata de la crianza y la felicidad de Aimé y Laia. La sorpresa, pensada con dedicación y amor, fue una muestra más del compromiso que ambos mantienen con sus hijas.

A dos años de aquel 29 de enero que marcó un antes y un después en sus vidas, la familia celebró un nuevo comienzo entre globos, risas y abrazos, reafirmando que el amor sigue siendo el eje que los une.

Por qué Daniela Celis estuvo al borde del llanto en redes sociales

Daniela Celis atraviesa un momento de fuerte sensibilidad mientras se encuentra haciendo temporada de verano con el streaming de Luzu en Pinamar, lejos de sus hijas. A través de un video que compartió en Instagram, la exGran Hermano se mostró visiblemente movilizada y admitió que la separación le está costando más de lo que imaginaba.

“Día 2. Este día es duro, amigos”, expresó en el clip, donde también contó que la situación le genera un impacto físico y emocional. Según relató, evita hacer videollamadas con las nenas porque, después de verlas, ellas quedan angustiadas y llorando. “Me está dando algo que me está matando”, confesó, con total honestidad.

Para intentar sobrellevar la distancia, Daniela le pide constantemente a Thiago Medina que le mande videos de las pequeñas para poder verlas y sentirlas un poco más cerca. Incluso reconoció que la angustia le está pasando factura en el cuerpo: se mostró algo disfónica y admitió que emocionalmente se está exigiendo demasiado.

A pesar del mal momento, la influencer destacó que el trabajo la ayuda a distraerse y a mantenerse enfocada en lo positivo. “Por lo menos voy a aprovechar a bañarme tranquila. No lagrimeé hoy, pero estamos bien. Todo es posible”, cerró, dejando un mensaje de resiliencia en medio de la nostalgia.