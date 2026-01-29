El tierno mensaje de Daniela Celis y Thiago Medina a las gemelas por sus 2 años: el video
Daniela Celis y Thiago Medina sorprendieron a sus hijas gemelas con una emotiva decoración y un tierno mensaje para celebrar sus cumpleaños. Mirá.
El segundo cumpleaños de Aimé y Laia encontró a Daniela Celis y Thiago Medina en un momento especial. Más allá de los vaivenes personales que atravesaron en el último tiempo, ambos dejaron cualquier diferencia de lado para enfocarse en lo más importante: celebrar la vida de sus hijas gemelas.
Este 29 de enero, los influencers decidieron sorprender a las pequeñas con una celebración íntima y cargada de detalles. Mientras Aimé y Laia dormían, Daniela y Thiago transformaron el living de la casa en un verdadero espacio de festejo: globos de colores, guirnaldas, carteles, bonetes, peluches y juguetes coparon el ambiente. Nada quedó librado al azar, ni siquiera los muñecos favoritos de las nenas, que también fueron parte de la decoración y lucieron sus propios gorritos de cumpleaños.
La sorpresa se completó cuando las gemelas despertaron y se encontraron con el colorido escenario preparado especialmente para ellas. El momento fue registrado y compartido en redes sociales, donde se pudo ver la reacción espontánea de Aimé y Laia: curiosas, sonrientes y entusiasmadas, recorrieron la decoración, agarraron los regalos y sumaron a los peluches a sus juegos, mientras se probaban los gorros y se apropiaban del festejo.
Luego llegó el turno de las palabras, y Daniela y Thiago eligieron expresar públicamente todo lo que sienten por sus hijas. Junto a un video simbólico, en el que reemplazan un globo con el número uno por otro con el número dos, escribieron: “Un día como hoy a las 10:13 nacía Aimé, con dos minutos de diferencia 10:15 Laia. Un 29 de enero hace dos años atrás con 8 meses en panza, llegaron a nuestras vidas dos bebés, nuestras gemelas a regalarnos vida, risas, aventuras, desafíos, aprendimos a jugar de nuevo, a investigar, ¡a ser creativos y divertirnos todos los días! ¡Dos años repletos de carcajadas y poco llanto! LAS AMAMOS LAIA Y AIMÉ. Deseamos que siempre sean unidas, buenas, ¡y felices! ¡Que nunca les falte la salud, y el amor! Gracias por enseñarnos algo nuevo todos los días, con amor mamá y papá”.
Daniela, además, quiso destacar el acompañamiento constante de sus seguidores y les dedicó un mensaje especial: “Gracias a todos los tíos y las tías virtuales que nos acompañan en el crecimiento de nuestras gemelas! Los amamos, somos una gran familia”.
El festejo dejó en claro que, más allá de cualquier cambio en su vínculo como pareja, Daniela Celis y Thiago Medina eligen mostrarse unidos cuando se trata de la crianza y la felicidad de Aimé y Laia. La sorpresa, pensada con dedicación y amor, fue una muestra más del compromiso que ambos mantienen con sus hijas.
A dos años de aquel 29 de enero que marcó un antes y un después en sus vidas, la familia celebró un nuevo comienzo entre globos, risas y abrazos, reafirmando que el amor sigue siendo el eje que los une.
Por qué Daniela Celis estuvo al borde del llanto en redes sociales
Daniela Celis atraviesa un momento de fuerte sensibilidad mientras se encuentra haciendo temporada de verano con el streaming de Luzu en Pinamar, lejos de sus hijas. A través de un video que compartió en Instagram, la exGran Hermano se mostró visiblemente movilizada y admitió que la separación le está costando más de lo que imaginaba.
“Día 2. Este día es duro, amigos”, expresó en el clip, donde también contó que la situación le genera un impacto físico y emocional. Según relató, evita hacer videollamadas con las nenas porque, después de verlas, ellas quedan angustiadas y llorando. “Me está dando algo que me está matando”, confesó, con total honestidad.
Para intentar sobrellevar la distancia, Daniela le pide constantemente a Thiago Medina que le mande videos de las pequeñas para poder verlas y sentirlas un poco más cerca. Incluso reconoció que la angustia le está pasando factura en el cuerpo: se mostró algo disfónica y admitió que emocionalmente se está exigiendo demasiado.
A pesar del mal momento, la influencer destacó que el trabajo la ayuda a distraerse y a mantenerse enfocada en lo positivo. “Por lo menos voy a aprovechar a bañarme tranquila. No lagrimeé hoy, pero estamos bien. Todo es posible”, cerró, dejando un mensaje de resiliencia en medio de la nostalgia.