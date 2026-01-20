Verónica Ojeda estalló contra Marisa Brel y se desató un feroz cruce en LAM: "Nefasta"

Captura de pantalla (1332)

Cómo fue el cruce entre Verónica Ojeda y Marisa Brel

"Disculpame que te llamé. Me llamaron todos para decirme que Marisa Brel estaba hablando de mi persona y de otra que no está, que es el papá de mi hijo. No me parece periodista, es nefasta", fue lo primero que dijo Verónica. Y siguió: “Siendo una mujer que le costó ser mamá en su momento, se tiene que apiadar con las mujeres que le costó como a mí tener a mi hijo, Diego Fernando, así que un poco de respeto”.

Ante esto, Marisa la frenó y le aclaró: “Yo no dije que vos estabas embarazada, yo dije que Diego anunció…”. “Me dejas hablar, no quiero hablar con esa nefasta”, la cortó Verónica. “No, a mi no me hables así ¿Querés que cuente toda la historia? Te puedo contar con nombre y apellido quiénes estaban ahí”, retrucó la periodista asegurando tener pruebas que la validarían.

“Lo que yo digo es verdad, esa fiesta ocurrió, estaba toda tu familia, hablé con mucha gente de ahí…tu amigas que te traicionaron contaron todo. Hasta vos tenías un acuerdo con Diego. No eran amigas del ambiente, eran amigas de tu barrio”, sumó Marisa ante la amenaza de Ojeda de cortar la llamada.

Envalentonada, Verónica se defendió: “Yo tengo un hijo de 13 años que escucha y ve todo. Así que un poco de respeto…”. “¿Pero qué parte te molesta? Yo no dije que vos estuviste embaraza, yo dije que anunció”.

Hasta ahí no se había mencionado de qué año hablaban, hasta que Verónica dijo: “Estamos hablando de 2005, chicos…”. “Ah, vos sabés la fecha. Vos sabés de cuándo estoy hablando entonces. Vos sabés de la fiesta que estoy hablado, y toda tu familia lo sabe también”.

“Esto lo cuento una vez y no lo cuento más porque fue muy triste para mí. Casi lo pierdo a Dieguito…en el quinto mes de gestación tuve que estar postrada en una cama, tenía perdidas. Casi lo pierdo, por eso nació ochomesino”, dijo Ojeda sobre el duro episodio que vivió con Dieguito Fernando.