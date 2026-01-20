Verónica Ojeda estalló contra Marisa Brel y se desató un feroz cruce en LAM: "Nefasta"
Verónica Ojeda y Marisa Brel protagonizaron un acalorado cruce en LAM luego de un comentario sobre el pasado que no le cayó nada bien a la expareja de Diego Armando Maradona. ¿Qué fue lo que pasó?
20 ene 2026, 23:04
Verónica Ojeda estalló contra Marisa Brel y se desató un feroz cruce en LAM: "Nefasta"
Verónica Ojeda estalló al aire de LAM (América TV) contra Marisa Brel luego de un comentario sobre Diego Armando Maradona que desató una fuerte indignación y terminó derivando en un tenso llamado telefónico en vivo.
La panelista recordó una carta documento que le envió Diego en 2006 por una información que había dado sobre la relación de ellos, que estaban saliendo desde hace unos meses antes y un embarazo. “Diego estaba tan enamorado y tan feliz por dar la noticia que lo dijo en un micrófono ”, dijo Brel.
La expareja del astro argentino, visiblemente molesta por lo que se había dicho en el programa, levantó el teléfono y se comunicó de inmediato con Ángel de Brito para pedir su derecho a réplica. Sin embargo, desde el inicio puso una condición clara: no quería mantener un intercambio directo con la panelista responsable del comentario.
Lejos de calmar las aguas, esa condición no se respetó y la situación escaló rápidamente. El clima en el estudio se volvió espeso, las voces se superpusieron y la tensión fue en aumento, hasta desembocar en un cruce cargado de enojo y reproches que dejó a todos los presentes en silencio.
Cómo fue el cruce entre Verónica Ojeda y Marisa Brel
"Disculpame que te llamé. Me llamaron todos para decirme que Marisa Brel estaba hablando de mi persona y de otra que no está, que es el papá de mi hijo. No me parece periodista, es nefasta", fue lo primero que dijo Verónica. Y siguió: “Siendo una mujer que le costó ser mamá en su momento, se tiene que apiadar con las mujeres que le costó como a mí tener a mi hijo, Diego Fernando, así que un poco de respeto”.
Ante esto, Marisa la frenó y le aclaró: “Yo no dije que vos estabas embarazada, yo dije que Diego anunció…”. “Me dejas hablar, no quiero hablar con esa nefasta”, la cortó Verónica. “No, a mi no me hables así ¿Querés que cuente toda la historia? Te puedo contar con nombre y apellido quiénes estaban ahí”, retrucó la periodista asegurando tener pruebas que la validarían.
“Lo que yo digo es verdad, esa fiesta ocurrió, estaba toda tu familia, hablé con mucha gente de ahí…tu amigas que te traicionaron contaron todo. Hasta vos tenías un acuerdo con Diego. No eran amigas del ambiente, eran amigas de tu barrio”, sumó Marisa ante la amenaza de Ojeda de cortar la llamada.
Envalentonada, Verónica se defendió: “Yo tengo un hijo de 13 años que escucha y ve todo. Así que un poco de respeto…”. “¿Pero qué parte te molesta? Yo no dije que vos estuviste embaraza, yo dije que anunció”.
Hasta ahí no se había mencionado de qué año hablaban, hasta que Verónica dijo: “Estamos hablando de 2005, chicos…”. “Ah, vos sabés la fecha. Vos sabés de cuándo estoy hablando entonces. Vos sabés de la fiesta que estoy hablado, y toda tu familia lo sabe también”.
“Esto lo cuento una vez y no lo cuento más porque fue muy triste para mí. Casi lo pierdo a Dieguito…en el quinto mes de gestación tuve que estar postrada en una cama, tenía perdidas. Casi lo pierdo, por eso nació ochomesino”, dijo Ojeda sobre el duro episodio que vivió con Dieguito Fernando.