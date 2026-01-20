A24.com

POLÉMICA

L-Gante rompió el silencio sobre Wanda Nara y Migueles tras los rumores de mensajes y celos

Una frase en vivo en A la tarde (América TV), un dato que sorprendió a todos y un nombre que vuelve a quedar en el centro de la escena. L-Gante habló y dejó más preguntas que respuestas. Qué dijo.

20 ene 2026, 23:00
L-Gante rompió el silencio sobre Wanda Nara y Migueles tras los rumores de mensajes y celos

Mientras Wanda Nara intenta bajar el perfil de los rumores que rodean su vida sentimental, una nueva versión volvió a encender la polémica y tuvo como protagonista inesperado a Elian Valenzuela (L-Gante). El cantante habló en vivo en A la Tarde (América TV) y dejó definiciones claras sobre su vínculo actual con la conductora y las versiones que circularon en los últimos días.

Días atrás, Wanda había publicado un mensaje en sus redes donde enfrentó distintas especulaciones sobre su presente personal. Sin entrar en detalles, se limitó a decir: “Estoy como quiero estar”, evitando confirmar si sigue en pareja con Martín Migueles.

Sin embargo, el tema volvió a tomar fuerza cuando el periodista Santiago Sposato lanzó una información que generó revuelo: Migueles habría intentado averiguar si la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) mantiene contactos en secreto con L-Gante o Rusherking.

Para sostener esa versión, el periodista mostró un supuesto chat atribuido a Migueles, en el que se leía: “Por favor, si hablaron el domingo, ¿me avisás? Si es mentirosa, yo la voy a descubrir”.

El clima en el estudio cambió por completo cuando L-Gante se comunicó en vivo con el programa. Para sorpresa de Karina Mazzocco y del panel, el músico confirmó que estaba al tanto de esos movimientos y explicó: “No me meto en esos temas, no me gusta, pero esas mismas cosas me las están pasando a mí, gente que quería sacar información a mi entorno así que yo estaba enterado”.

Consultado directamente sobre un posible acercamiento con Wanda, fue tajante y buscó despejar cualquier tipo de especulación: “No, no. No tengo comunicación, pero todo bien”, aclaró al aire.

Más adelante, el artista intentó bajar la tensión y relativizó los rumores. “Por mi intuición, no llego a creer que sea el muchacho (Migueles), para mí es algo con una intención para generar discordia”, expresó, dejando entrever que podría tratarse de una maniobra para generar conflicto.

De todos modos, L-Gante no descartó hablar directamente con la empresaria para aclarar la situación: “Me tendría que comunicar a ver qué es esto de que se habla, podría pasar a ser ahora”, cerró, dejando una puerta abierta a un posible contacto.

Qué dice la predicción sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

En el programa La mañana con Moria (El Trece), Pitty la Numeróloga, fue una de las protagonistas del día al compartir una serie de predicciones que impactaron de lleno en la vida sentimental de Wanda Nara y Mauro Icardi, y despertaron sorpresa en todo el estudio.

Sin rodeos, la especialista lanzó una definición que dejó a todos atentos: "Wanda se va a casar". Moria Casán intervino de inmediato con su mirada personal y deslizó: "Pero primero se va a casar Icardi, me parece". Lejos de suavizar el pronóstico, Pitty redobló la apuesta y sumó un dato aún más llamativo: "Sí, Icardi con un embarazo".

La conversación avanzó hacia otro de los interrogantes recurrentes en el mundo del espectáculo. Ante la consulta sobre una posible reconciliación con L-Gante, la respuesta fue contundente: "No, no. Yo a ella la veo en una nueva historia espectacular".

Además, la numeróloga aportó una pista clave sobre cómo y dónde se daría este nuevo vínculo en la vida de la empresaria: "Lo va a conocer en su trabajo. Una persona que va a estar ahí con ella. Viene un nuevo candidato para Wanda y lo conoce o comparte su trabajo".

Las predicciones generaron revuelo en la mesa y reavivaron las especulaciones sobre el futuro amoroso de la expareja, dejando abierta la puerta a nuevos capítulos en una historia que nunca deja de sorprender.

