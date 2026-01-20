L-Gante rompió el silencio sobre Wanda Nara y Migueles tras los rumores de mensajes y celos

El clima en el estudio cambió por completo cuando L-Gante se comunicó en vivo con el programa. Para sorpresa de Karina Mazzocco y del panel, el músico confirmó que estaba al tanto de esos movimientos y explicó: “No me meto en esos temas, no me gusta, pero esas mismas cosas me las están pasando a mí, gente que quería sacar información a mi entorno así que yo estaba enterado”.

Consultado directamente sobre un posible acercamiento con Wanda, fue tajante y buscó despejar cualquier tipo de especulación: “No, no. No tengo comunicación, pero todo bien”, aclaró al aire.

Más adelante, el artista intentó bajar la tensión y relativizó los rumores. “Por mi intuición, no llego a creer que sea el muchacho (Migueles), para mí es algo con una intención para generar discordia”, expresó, dejando entrever que podría tratarse de una maniobra para generar conflicto.

De todos modos, L-Gante no descartó hablar directamente con la empresaria para aclarar la situación: “Me tendría que comunicar a ver qué es esto de que se habla, podría pasar a ser ahora”, cerró, dejando una puerta abierta a un posible contacto.

Qué dice la predicción sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

En el programa La mañana con Moria (El Trece), Pitty la Numeróloga, fue una de las protagonistas del día al compartir una serie de predicciones que impactaron de lleno en la vida sentimental de Wanda Nara y Mauro Icardi, y despertaron sorpresa en todo el estudio.

Sin rodeos, la especialista lanzó una definición que dejó a todos atentos: "Wanda se va a casar". Moria Casán intervino de inmediato con su mirada personal y deslizó: "Pero primero se va a casar Icardi, me parece". Lejos de suavizar el pronóstico, Pitty redobló la apuesta y sumó un dato aún más llamativo: "Sí, Icardi con un embarazo".

La conversación avanzó hacia otro de los interrogantes recurrentes en el mundo del espectáculo. Ante la consulta sobre una posible reconciliación con L-Gante, la respuesta fue contundente: "No, no. Yo a ella la veo en una nueva historia espectacular".

Además, la numeróloga aportó una pista clave sobre cómo y dónde se daría este nuevo vínculo en la vida de la empresaria: "Lo va a conocer en su trabajo. Una persona que va a estar ahí con ella. Viene un nuevo candidato para Wanda y lo conoce o comparte su trabajo".

Las predicciones generaron revuelo en la mesa y reavivaron las especulaciones sobre el futuro amoroso de la expareja, dejando abierta la puerta a nuevos capítulos en una historia que nunca deja de sorprender.