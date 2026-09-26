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La íntima confesión de Luck Ra cuando le preguntaron si es gay: "Uno..."

Luego de que circulara la versión de una empresaria que aseguraba que, durante una fiesta en España, había intercambiado besos con hombres por cigarrillos, Luck Ra fue más allá al ser consultado directamente sobre su sexualidad.

26 sept 2026, 19:14
La íntima confesión de Luck Ra cuando le preguntaron si es gay: Uno...

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Luego de que se confirmara su separación de La Joaqui, Luck Ra volvió a quedar en el centro de los comentarios por distintos rumores relacionados con su vida privada. En una entrevista con el youtuber Coscu, el cantante fue consultado directamente por las versiones que comenzaron a circular sobre su sexualidad y no esquivó la pregunta.

"Se habló de que sos gay, ¿qué onda? ¿Te gusta?", preguntó de manera directa. A lo que el músico cordobés tuvo una llamativa respuesta. " Sí...Todavía no experimenté pero uno nunca sabe", dijo sin tapujos, abriendo la posibilidad de tener intimidad con personas del mismo sexo. "Independiente de quien me guste, sea hombre o mujer, muy tranca", agregó, sorprendiendo a Coscu que decidió no añadir más al respecto.

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Luck Ra expuso el mensaje que Tiago PZK le mandó tras su separación de la Joaqui

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Las versiones habían comenzado a tomar fuerza después de que una empresaria se comunicara con Yanina Latorre y le relatara una supuesta situación protagonizada por el artista durante un viaje a España. Según aquella información, Luck Ra habría besado a hombres a cambio de cigarrillos durante una fiesta en una isla.

"Una chica de la nada, con pruebas, le empieza a escribir y le cuenta que esos cuatro días que Luck Ra estuvo en Ibiza con amigos alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas", había contado durante su programa SQP (América).

A partir de esos dichos, las especulaciones sobre la sexualidad del cantante comenzaron a multiplicarse en redes sociales y rápidamente aparecieron comentarios de todo tipo. Lejos de mostrarse molesto, el intérprete de Hola Perdida decidió tomarse la situación con humor y respondió a las repercusiones de una particular manera.

En sus redes sociales, el cuartetero compartió una fotografía junto a un cartel ubicado al costado de una ruta que llevaba escrito el mensaje "Puchos por besos". Con ese gesto, el músico dejó en claro que eligió tomarse con ironía las versiones que habían circulado sobre él.

Cuál fue el mensaje que Tiago PZK le mandó a Luck Ra tras su separación

Luck Ra volvió a referirse a su vínculo con Tiago PZK y contó cuál fue el mensaje que recibió de quien consideraba su amigo después de su separación de La Joaqui.

En diálogo con Coscu, el cordobés recordó las conversaciones que mantuvo con Tiago luego de la ruptura y destacó las palabras de apoyo que recibió durante ese momento.

"Después, un día me levanté en Nueva York con la noticia de que ya se había hecho público que habíamos cortado y no entendía por qué", relató.

"Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, o andá a saber. A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al car.... Hasta se dijo que nunca fuimos amigos, o algo así. Si alguien viene a tu casa, come asado, te metés al sauna con él, salimos de joda", agregó entre risas.

En esta línea, el cantante explicó cómo entendía el vínculo que tenía con Tiago y por qué, más allá de cualquier etiqueta, lo consideraba su amigo:"No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo".

"El chabón me mandaba mensajes: 'Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón'", explicó, y señaló: "Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal", reveló qué le escribía Tiago durante los días posteriores a la separación y recordó el tono afectuoso de aquellos mensajes.

A partir de esta situación, el cantante reconoció que comenzó a desconfiar de las personas de su entorno y que la experiencia modificó la manera en la que se vinculaba con los demás: "Empecé a desconfiar de la gente. Era como 'a mí también me pasó, te entiendo más que nadie, es una cagada esto que te está pasando, la gente habla siempre de más'".

"Después fue su cumpleaños y ya me parecía raro que no me haya invitado. De ahí no lo vi nunca más. Igual le mandé 'amigo, feliz cumple, te quiero mucho'. Después le había mandado otra cosa y saltó esto", precisó que ya había notado cierta distancia entre ambos y que incluso le llamó la atención no haber sido invitado a su cumpleaños.

Además, negó que le hayan avisado del vínculo antes de que se hiciera público: "Yo me enteré por los programas de chimentos".

     

 

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