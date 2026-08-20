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Trump amenaza con una "guerra económica" contra Irán y advierte a los países que lo ayuden

El presidente de Estados Unidos prometió un aislamiento económico “sin precedentes” contra Teherán y extendió la advertencia a terceros países. La escalada ocurre mientras siguen trabadas las negociaciones y el estrecho de Ormuz permanece en el centro del conflicto.

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Trump amenaza con una guerra económica contra Irán y advierte a los países que lo ayuden. (Foto: Reuters)

Trump amenaza con una "guerra económica" contra Irán y advierte a los países que lo ayuden. (Foto: Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció nuevamente su postura frente a Irán y anunció una ofensiva destinada a profundizar el aislamiento financiero y comercial de Teherán. La advertencia alcanzó a cualquier país que mantenga vínculos considerados estratégicos para la economía iraní.

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En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario prometió una “guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes”.

“Cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen cualquier tipo de ayuda vital a Irán enfrentará enormes consecuencias económicas”, sostuvo Trump.

Trump amenaza con una "guerra econ&oacute;mica" contra Ir&aacute;n y advierte a los pa&iacute;ses que lo ayuden. (Foto: archivo)

Trump amenaza con una "guerra económica" contra Irán y advierte a los países que lo ayuden. (Foto: archivo)

Sin embargo, la Casa Blanca todavía no precisó cuáles serán concretamente esas represalias ni qué países podrían quedar alcanzados. Trump tampoco mencionó gobiernos específicos en su publicación.

La amenaza representa una nueva escalada en el conflicto que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán hace casi seis meses y que ya tuvo consecuencias sobre los mercados internacionales y el transporte marítimo en el Golfo Pérsico.

La advertencia de Trump que puede complicar, ¿a China?

El alcance del anuncio genera especial atención porque Irán mantiene importantes vínculos comerciales con distintas potencias, pese a las sanciones estadounidenses que pesan sobre el país desde hace décadas.

Uno de los casos más sensibles es China, principal comprador del petróleo iraní. De acuerdo con datos citados por Reuters, el gigante asiático adquiría más del 80% del crudo exportado por Teherán en 2025. La eventual ofensiva estadounidense podría abrir un nuevo frente económico entre Washington y Beijing.

Trump apuntó particularmente contra los mecanismos utilizados para mantener funcionando el comercio iraní pese a las restricciones internacionales. Entre ellos mencionó el contrabando de petróleo, transferencias de dinero, casas de cambio, registros de embarcaciones y empresas pantalla.

La advertencia llega después de que Emiratos Árabes Unidos suspendiera sus actividades comerciales, intercambios y transacciones financieras con Irán. La decisión se produjo después de que las autoridades emiratíes denunciaran el lanzamiento desde territorio iraní de dos misiles que terminaron cayendo al mar. Teherán rechazó esa acusación.

El estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto

Estrecho de Ormuz. (Foto: archivo)

Estrecho de Ormuz. (Foto: archivo)

La presión económica está directamente vinculada con uno de los puntos más delicados de la guerra: el control del estrecho de Ormuz.

Antes del comienzo del conflicto, por esa vía marítima circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial, lo que convierte cualquier interrupción del tránsito en un riesgo para el abastecimiento energético y los precios internacionales.

La capacidad iraní para interferir en el tránsito marítimo alteró los mercados globales y convirtió al estrecho en una de las principales herramientas de negociación de Teherán.

Estados Unidos e Irán anunciaron acuerdos de alto el fuego en abril y junio con el objetivo de avanzar hacia la normalización del tránsito marítimo. Sin embargo, ambos entendimientos terminaron desmoronándose rápidamente.

Washington también sostiene un bloqueo naval sobre Irán. Días atrás, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que la Armada tiene capacidad para mantener esa operación de manera indefinida mediante la rotación de buques.

La contradicción entre Trump y Kushner sobre las negociaciones

Otro interrogante gira alrededor del estado de las conversaciones diplomáticas. Trump aseguró esta semana que actualmente no existen negociaciones con Irán. Sin embargo, Jared Kushner, su yerno y enviado especial, había transmitido apenas un día antes una versión diferente y señalado que las conversaciones continuaban.

Desde Teherán también dejaron abierta una puerta diplomática. Mohamad Mojber, asesor del liderazgo iraní, sostuvo que Irán está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, aunque aclaró que negociar no significa aceptar una rendición frente a Washington.

El objetivo estadounidense continúa centrado en conseguir un acuerdo más restrictivo sobre el programa nuclear iraní, además de ejercer presión sobre las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán.

Irán, por su parte, insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos y sostiene que las sanciones y la presión militar no modificarán su posición.

En pocas palabras

  • Trump amenaza: El presidente de EE.UU. prometió una "guerra económica y aislamiento sin precedentes" contra Irán.
  • Países advertidos: Cualquier nación que ayude a Irán enfrentará "enormes consecuencias económicas".
  • Contexto de conflicto: La escalada ocurre mientras las negociaciones están trabadas y el estrecho de Ormuz es clave.
Resumen generado por Thinkindot AI
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