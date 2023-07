El clan Manson y la brutal masacre que marcó el fin del "amor y paz" de la cultura Hippie

En prisión hizo una triste y trágica combinación. Lecturas del apocalipsis de la Biblia con canciones del momento de cambio profundo de la sociedad en los años 60 . Con los Beatles como "enviados con un mensaje especial". Sobre todo con el "álbum blanco", que para Manson fue un mensaje cifrado que solo él comprendió sobre una guerra cultural que debía librarse.

Entre todas esas canciones, "Helter Skelter" se distorsionó por completo en su cerebro. La canción compuesta por Paul Mc Cartney hablaba de subir y bajar rápidamente en una torre que formaba parte de ferias en Inglaterra. Pero Manson la interpretó como "descontrol", el término que rápidamente ganaron esas palabras en los más jóvenes.

Para Manson, de 34 años en 1968, "descontrol" tenía un solo significado: romper con todo, de la manera más violenta.

el clna manson en colores.jpg Charles Manson en el centro, a pocos meses se morir en prisión y los integrantes del clan. En el centro a la izquierda, de nuevo Manson ,pero joven. (Foto: Gentileza El Universal)

Una "familia" para vivir en comunidad

Manson, por su histrionismo y capacidad para dar mensajes supuestamente renovadores, comenzó a tener predicamento entre los jóvenes que abrazaron el movimiento hippie. A quienes tenían roces en sus casas con sus padres, lo fue reclutando con la promesa de formar una "nueva y verdadera familia". Una vida comunitaria sin roles ni los esquemas de la sociedad opresora de los adultos.

Fue así que recolectó a un gran grupo de jóvenes - en su mayoría mujeres - y todos juntos se instalaron en California, en el "rancho Spahn", en el desierto cercano a Los Ángeles. Ese terreno con unas construcciones anudadas como una "U", había servido para grabar series como "el llanero solitario".

La "familia" comenzó a vivir allí en comunidad. Escuchando el mensaje de su líder y donde abundaban las drogas, en especial el LSD. El clan Manson había nacido y pronto llegaría su historia de crímenes salvajes y aberrantes.

rancho spahn.jpg El rancho Spahn, en las afueras de los Ángeles, allí construyó su "comunidad libre y abierta" Charles Manson. Entre sus jóvenes recluto a los asesinos de su clan. (Foto: Captura de TV)

Una corta pero dramática cadena de asesinatos con gran sadismo

A Manson le gustaba componer canciones. Incluso trabó una relación con Dennis Wilson, de los "Beach Boys". Pero la música, o el rechazo a sus ideas, marcaron la sentencia de muerte de varias personas, incluso por errores inconcebibles, como el que le costó la vida a Sharon Tate y sus amigos

La primera víctima fue Gary Hinman, un profesor de música de 34 años. Manson envió a tres miembros del clan a cobrarle una deuda, vinculada con el tráfico de drogas. Bobby Brausoleil, Mary Brunner y Sadie Mae Glutz fueron lo enviados.

Es necesario retener el nombre de Sadie Mae Glutz (o Susan Alkins, clave en la macabra historia del clan Manson).

clan manson.jpg Los jóvenes integrantes del clan Manson. La más jóven, de solo 19 años, asesinó a un matrimonio en su casa. (Foto: Captura de TV)

Como Hinman se negaba a pagar y decía que no tenía el dinero que le pedían Bobby Beausoleil perdió la paciencia y empuñó un arma y se la dio a Sadie mientras el revisó toda la casa.

Gary quiso escapar y forcejeo con Sadie. La pistola se disparó y un balazo impactó en la cocina. Bobby regresó, tomó la pistola y lo golpeó en la cabeza. Fue el principio de una brutalidad repetida en cada crimen.

Alertado Manson por el episodio, fue hasta el lugar con otro integrante del clan. Tomó un sable o una espada y le produjo un corte de 13 cm en la cabeza que le desprendió la oreja a Hinman.

Bobby, Mary y Sadie Mae ataron a Gary y lo dejaron tendido sobre una alfombra. Herido, logró correr y llegó hasta una ventana para pedir auxilio. Bobby Beausoleil lo apuñaló hasta que murió desangrado. Con la sangre del muerto garabatearon en una pared la palabra "Pig" (cerdo), un insulto propio de las panteras negras, los activistas violentos por los derechos sociales de los negros, como para desviar la futura investigación.

Como si nada hubiese pasado, regresaron en su auto al rancho Spahn. Era apenas el principio.

sharon tate x 5.jpg Sharon Tate, actriz joven, en ascenso y modelo de la belleza en los años 60. (Foto: Gentileza The observer)

El brutal asesinato de Sharon Tate

Era una joven hermosa y prometedora actriz. Su estrella comenzaba a brillar con fuerza porque el director Roman Polanski se fijó en ella para una película que dirigió. Allí nació un romance, la pareja se casó en 1968 y para fines de ese año, Sharon quedó embarazada.

polansky Tate.jpg La bella actriz Sharon Tate se casó con el director de cine Roman Polansky en 1968 y estaba con un embarazo de 8 meses y medio cuando fue asesinada. (Foto: Gentileza MTTS)

En agosto de 1969, le faltaban apenas dos semanas para dar a luz. Vivían con Polanski en casa Beverly Hills en Los Ángeles. En el 10050 de Cielo Drive. Nunca imaginó que sería asesinada de una manera brutal, porque Manson confundió al dueño de la finca.

Manson pensaba que ahí seguía viviendo una persona que rechazó sus propuestas musicales. Por eso ordenó asesinarlo. La orden fue: "matar a todos los que encontraran en la casa de Terry Melchor, hijo de Doris Day, el productor musical que lo rechazó. Pero la casa ahora estaba ocupada por el matrimonio Polanski-Tate.

sharon tate cuchillazos2.jpg El informe escrito del forense. Sharon Tate recibió 16 puñaladas. (Foto: Gentileza MTTS)

Polanski viajó al Reino Unido para firmar un contrato para una nueva película. Tate, sola, cerca de dar a luz invitó a varios amigos para pasar la noche del 8 al 9 de agosto de 1969.

Hasta la residencia en Beverly Hills llegaron 4 secuaces de Manson, pero él no fue. Linda Kasabian, Katie y Sadie Mae vigilaban, Ted Watson se dividieron las tareas. Linda se quedó como campana en el auto. Ted "Tex" Watson trepó a un poste y cortó el teléfono de la casa. Luego entraron.

informe forense sharon tate.jpg La ficha forense con todos los ataques a cuchillazos que acabaron con la vida de Sharon Tate y el bebé que llevaba en su útero. (Foto: Gentileza MTTS)

"Soy el diablo y vengo a hacer las cosas del diablo"

Era ya la madrugada del 9 de agosto de 1969.Voytek Frykowski, actor y guionista de cine, estaba acostado en un sofá durmiendo. Se despertó cuando de pronto sintió una presencia y tenía a Tex a su lado. Sin comprender nada preguntó quién era y Tex le dijo : "Soy el Diablo. Estoy aquí para hacer los negocios del Diablo". De inmediato le dio una patada en la cara.

Mientras tanto, una de las chicas revisó toda lacas. Vio a Sharon Tate hablando en su cama con Jay Sebring ( su exnovio y ahora amigo de los dueños de casa) . También estaba en otro lugar Abigail Folder.

Los llevaron a todos al living en donde estaba aturdido Frykowsky. Sebring pidió compasión por Tate, que estaba embarazada.

A todos los ataron, pero fue cuando comenzó una brutal cadena de asesinatos. Frykowsky se zafó de la atadura de sus manos con una toalla y forcejeó con Sadie Mae. Ella logró tomar un cuchillo y herirlo varias veces, sobre todo en una pierna que le impidió moverse.

Abigail Folger, todavía ilesa, se liberó y corrió hacia la puerta para pedir ayuda. Katie la persiguió mientras Tex apuñaló cuatro veces a Sebring y después se unió a Katie.

pig polansky.jpg Roman Polanski frente a la escritura "pig" (cerdo), hecha con sangre tras el asesinato de Sharon Tate. (Foto: Captura de TV)

Watson cayó sobre Abigail le cortó el cuello. Luego la apuñaló varias veces.

En ese aquelarre, Frykowski pudo arrastrarse hasta la puerta principal para pedir ayuda. De nuevo, Tex lo apuñaló una y otra vez. Fue encontrado con 51 puñaladas asestadas después de su muerte.

Abigail Folger, malherida, se puso en pie como pudo y escapó hacia la piscina. Katie la persiguió, dejando en el intento una huella en la sangre que manchaba la puerta y la invitada a la casa de Sharon Tate cayó muerta desangrada.

sacan el cuerpo de Sharon Tate.jpg El cuerpo sin vida de Sharon Tate, asesinada 14 días antes de dar a luz (Foto: Gentileza MTTS)

El final violento de Sharon Tate

Dentro de la casa, Sharon Tate, estaba atada pero ilesa. A su lado estaba el cuerpo sin vida de Frikowsky. Cuando Sadie Mae la descubrió se dispuso a matarla también. Ella rogó por su vida y por la de su hijo, pero la respuesta de Sadie Mae fue brutal. Sadie y Katie la sujetaron mientras Tex la apuñaló hasta morir. Pero Sadie también y además, con la sangre de Tate escribió "Pig" en la puerta de entrada a la casa.

El informe forense de la autopsia consigna que Sharon Tate recibió 16 puñaladas en todo su cuerpo. Una de las primeras, en su vientre.

Mientras tanto, Steve Parent, que era una especia de casero, fue descubierto por Linda y también asesinado.

De nuevo, como si nada Tex, Linda, Sadie y Katie volvieron al Rancho Spahn deshaciéndose por el camino de cuchillos y ropas manchadas de sangre. Luego, descansaron durante todo el día.

Otro crimen aberrante al día siguiente

Al caer la noche de ese mismo 9 de agosto, un vehículo se detuvo frente a una casa. Etaban Charles Manson, Tex Watson, Linda Kasabian, Sadie Mae Glutz, Katie y dos caras nuevas: Leslie Van Houten y Glem Grogan.

Era la casa delmatrimonio LaBianca. Leno, era propietario de un supermercado y su mujer Rosemary, tenía un negocio de moda.

Manson salió del vehículo llevando consigo su espada y una pistola.Esta vez entró en la casa y se encontró con el dueño en Pijama: "Cálmese, siéntese y cállese", le ordenó Manson.

El clan quería el dinero que tenían en su casa y el que había cobrado Rosmary por su negocio. Se negaron. Manson entonces dejó el luga. Los LaBianca se sintieron aliviados, pero no sabían que el paln de Manson era otro. Sus "discípulos" debían matarlos en cuanto él dejara la vivienda y lo hicieron con el mismo sadismo que en a casa de Sharon Tate.

helter skelter.jpg La Canción de los Beatles, mal escrita, en la puerta de una heladera en la casa de una de las víctimas. Charles Manson, decía que "helter Skelter" (desorden o "caída violenta") era un mensaje místico para él. (Foto: Captura de TV)

La oferta fue rechazada y Manson salió de la casa por la puerta principal.

Katie y Leslie (tenía apenas 19 años) entraron de nuevo en la residencia, obligaron a Rosemary a ponerse boca abajo en la cama. Cubrieron su cabeza con una funda de almohada y la ataron con el cable de la lámpara de velador.

Tex le quitó al dueño de casa la parte superior del pijama y lo apuñaló cuatro veces en la garganta con el cuchillo de la cocina. Lo apuñaló ocho veces más cuchillo.

Leslie sujetó a Rosemary LaBianca mientras Katie la apuñalaba. Le dieron 41 puñaladas. Leslie hizo su debut criminal en ese momento. Aunque estaba casi muerta, le asestó16 puñaladas más.

Otra vez repitieron el macabro ritual. Escribieron con la sangre de las víctimas “Muerte a los cerdos” en una pared y en la puerta de la heladera "Healter Skelter" (desorden) la canción de los Beatles, aunque con una "a" inncesaria como un error de ortografía.

La caída del clan Manson

Como dijimos, el nombre Sadie Mae fue clave en todos los hechos del clan. También para su final. En 1970 la detuvieron por robar un auto. Algo así como una tarea "free lance". Fue a la cárcel y allí habló de más. Le dijo a otra reclusa que ella tuvo que ver en las muertes que la policía no lograba descifran de Sharon Tate y todos los demás. La otra detenida contó a los guardias la novedad.

Sadie Mae, que tenía remordimientos por los crímenes aberrantes aceptó un trato. Confesar la responsabilidad de Charles Manson en esa serie monstruosa de asesinatos.

En 1971 el clan Manson fue llevado a juicio. Solo aquellos que estuvieron en el rancho Spahn, pero no paticiparon de los crímenes no recibieron condenas. Entre marzo y diciembre de ese año, Charles Manson recibió la condena a la pena de muerte por los asesinatos en serie. Pese a que él en persona, no mató a nadie. Muchas de la jóvenes mujeres que lo veían como un mesías lo defendieron durante el juicio y dijeron que él no las influenció para cometer esas atrocidades.

Pero el testimonio de Sadie Mae ( Susan Alkins) fue fundamental para condenar a muerte a los principales integrantes del clan Manson.

atkins y manson.jpg Sadie Mae o Susan Alkins, cruel integrante del clan Manson que confesó los crímenes y se convirtió en una devota ferviente en la cárcel. (Foto: Interferencia)

Pero tuvieron una última jugada del destino a su favor. Al año siguiente de la condena, el estado de California anuló la pena de muerte. Todos los integrantes del Clan Mason que estaban en prisión, vieron su sentencia conmutada a prisión perpetua.

Charles Mason hizo 17 presentaciones a lo largo de su estadía en la cárcel para lograr una prisión domiciliaria. Su argumento fue siempre el mismo: él no mató a nadie.

Siempre se lo rechazaron. El 19 de noviembre de 2017, una semana después de cumplir ochenta y tres años, murió como consecuendia de un prolongado cáncer de cólon que le provocó, finalmente, un paro cardiorrespiratorio.