Batiendo récord con su nuevo álbum, Cazzu deslumbra al mundo

‘Muy temprano me di cuenta que eso a mí no me gustaba, yo necesitaba tener una razón más válida y menos egocéntrica, ahí apareció el feminismo en mi vida’.

‘Se convirtió en algo muy importante saber que también representé y fui muy importante para el crecimiento de este movimiento de mujeres’, expresa, quien a pulso se ha ganado el seudónimo de ‘La Jefa’.” (Marie Claire junio 2025).

Tras haber anunciado su esperado regreso a los escenarios de Buenos Aires, Cazzu generó una expectativa absoluta en el público. En medio de un éxito rotundo de su nuevo material, “Latinaje”, la talentosa artista agotó tres Movistar Arena, para los días 13, 14 y 15 de septiembre y sumó una cuarta fecha para el 1 de noviembre. Un recital que marcará un hito en su carrera y una nueva era de Cazzu, en tres noches donde se disfrutará una propuesta que combinará una artística profunda con lo autóctono. Las entradas estàn a la venta con todos los medios de pago.

En una gira histórica que la llevará por importantes recintos de Latinoamérica, Cazzu ya agotó también sus shows en el Auditorio Nacional de CDMX y Monterrey de México. Despertando la locura entre miles de fans, La Jefa proyecta seguir recorriendo nuestro país, y se prepara para llevar sus nuevas canciones además por Chile, Uruguay, Perú, Colombia y numerosos destinos más.

Cazzu impactará estrenando una puesta completamente nueva desde lo conceptual y musical, diferente a todas las presentaciones que hizo en su carrera esta magistral artista.

En esta nueva etapa y en plena evolución Cazzu se muestra a flor de piel, sin máscaras ni personajes, sino transmitiendo con total crudeza y transparencia su esencia y lo que como artista y mujer está viviendo actualmente. El arte, su arte nos interpela, nos invita a descubrirnos también y reafirma el rol femenino en una sociedad que pareciera por momentos olvidar su humanidad. Así más madura, auténtica y conectada con su obra Cazzu propone una experiencia sensorial inédita e imperdible.

Sumergida en un nuevo viaje sonoro nos presentó LATINAJE, y proyecta un espectáculo que visitará importantes ciudades y escenarios, para honrar la diversidad cultural del continente, desde una mirada contemporánea y fresca.

Con valentía, fortaleza y demostrando que no hay sueños imposibles, Julieta alza su voz, dando nuevamente voz a millones con su música, como lo viene haciendo desde sus orígenes, comprometida y luchadora, sin dejarse apagar y siempre creciendo.

Cazzu

CAZZU “LATINAJE EN VIVO”

13 Septiembre - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina AGOTADO

14 Septiembre - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina AGOTADO

15 Septiembre - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina AGOTADO

10 Octubre - Teatro de Verano - Montevideo, Uruguay

14 Octubre - Auditorio Nacional - CDMX, México AGOTADO

15 Octubre - Auditorio Nacional - CDMX, México AGOTADO

16 Octubre - Auditorio Telmex - Guadalajara, México

18 Octubre - Auditorio Banamex - Monterrey, México AGOTADO

22 Octubre - Foro GNP Seguros - Mérida, México

24 Octubre - Auditorio GNP Seguros - Puebla, México

1 noviembre - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina NUEVA FECHA

28 Noviembre - Movistar Arena - Santiago de Chile, Chile

30 Noviembre - Costa 21 - Lima, Perú NUEVA FECHA

4 Diciembre - Movistar Arena - Bogotá, Colombia NUEVA FECHA