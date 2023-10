Murió Matthew Perry, el actor que hacía a Chandler en Friends

Por el momento, se descarta que la muerte del actor haya sido un suicidio, aunque por estos momentos se estén investigando las causas.

Matthew Perry se hizo famoso por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los 90, Friends. Junto a Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc y David Schwimmer protagonizó la sitcom durante 10 años, la cual se convirtió en un suceso mundial.

Además, participó en muchos shows de la televisión de Estados Unidos: Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal, The West Wing, Scrubs, Studio 60 on the Sunset Strip, Go On, La extraña pareja, entre otros.

También incursionó en la pantalla grande: fue parte de los filmes Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 Again y Getting In.

Se encontraba alejado de las pantallas desde hace algunos años: su última participación fue en una miniserie en el 2017. Sin embargo, retornó para Friends: The Reunion en el 2021, un especial producido por la cadena HBO con el reencuentro de los seis protagonistas de la serie.

En cuanto a su vida personal, Perry había contado en algunas oportunidades que luchó durante muchos años con su adicción a las drogas y el alcohol. Incluso, durante el rodaje de Friends, ingresó a rehabilitación en varias ocasiones.