El papa León XIV inició su gira histórica por Latinoamérica: visitará Uruguay, Argentina y Perú

León XIV vuelve a Sudamérica: por qué el Vaticano habla de un regreso a casa

El viaje también tiene un fuerte componente emocional. Aunque nació en Chicago, Robert Francis Prevost vivió durante décadas en Perú, país del que obtuvo la nacionalidad y donde desarrolló buena parte de su actividad pastoral. Por ese motivo, desde la Santa Sede describieron la gira como un regreso a casa.

Antes de convertirse en Papa, Prevost desarrolló una extensa trayectoria religiosa en Perú, donde trabajó como misionero y posteriormente ocupó responsabilidades dentro de la Iglesia. Esa experiencia le permitió conocer de cerca las realidades sociales, económicas y culturales de la región.

Pope Leo XIV departed Rome’s Fiumicino International Airport on Friday morning for his Apostolic Journey to Latin America, marking the sixth papal journey since the beginning of his pontificate.The ITA Airways aircraft carrying the Holy Father and the journalists accompanying him took off at 7:05 a.m.From 6 to 17 November, the Holy Father will visit Uruguay, Argentina, and Peru.The Pope's journey will begin in Montevideo, Uruguay, where he will meet with civil and political authorities and celebrate Vespers with the local Church.He will then travel to Argentina, visiting Buenos Aires, Córdoba, and Luján, before continuing to Peru, where he will visit Lima, Chiclayo, Cusco, and Pucallpa.During the 12-day journey, Pope Leo is expected to visit ten cities, make approximately a dozen flights, and deliver nearly 40 addresses in Spanish. https://t.co/P3JyC4LyDi — Vatican News (@VaticanNews) November 6, 2026

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, explicó que el Pontífice considera este recorrido como una oportunidad para reencontrarse con comunidades y lugares que marcaron su vida.

Durante su audiencia semanal del miércoles en la plaza de San Pedro, León XIV adelantó el espíritu que buscará transmitir durante el viaje. Su intención, explicó, es fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar la caridad.

La gira también representa una oportunidad para que la Iglesia católica refuerce su presencia en América Latina, una región históricamente central para el catolicismo, pero donde las comunidades evangélicas han registrado un crecimiento sostenido durante las últimas décadas.

La agenda del Papa: Uruguay, Argentina y Perú en 12 días

El papa León XIV inició su gira histórica por Latinomérica: visitará Uruguay, Argentina y Perú. (Foto: Reuters)

El recorrido comenzará en Uruguay, donde el avión papal tiene previsto aterrizar este viernes a las 16.30, hora local. León XIV permanecerá en el país hasta el domingo y visitará tres ciudades antes de continuar hacia la Argentina.

La segunda etapa será una de las más esperadas por los fieles argentinos, que no reciben la visita de un Papa desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país. El Pontífice permanecerá tres días en la Argentina, donde encabezará celebraciones religiosas y mantendrá encuentros con autoridades.

Según las estimaciones mencionadas en la información sobre la gira, alrededor de siete millones de personas podrían participar de las actividades previstas en territorio argentino.

Después viajará a Perú, donde permanecerá seis días y visitará distintas comunidades, incluidas localidades andinas de difícil acceso a las que se trasladará en helicóptero.

La gira concluirá el 17 de noviembre, después de un itinerario que combina misas multitudinarias, discursos institucionales y actividades pastorales.

El encuentro de León XIV con Javier Milei

El papa León XIV inició su gira histórica por Latinomérica: visitará Uruguay, Argentina y Perú. (Foto: Reuters)

Uno de los momentos de mayor repercusión durante la escala argentina será el encuentro institucional con el presidente Javier Milei. Está previsto que el Papa pronuncie un discurso ante el mandatario y otras autoridades nacionales, en un contexto de fuertes tensiones políticas y sociales tanto en la Argentina como en el escenario internacional.

León XIV ha expresado en distintas oportunidades su preocupación por los conflictos armados y las decisiones de los líderes mundiales. Durante los últimos meses también mantuvo diferencias públicas con el presidente estadounidense Donald Trump, especialmente a raíz de sus críticas a la guerra con Irán.

El portavoz del Vaticano adelantó que los mensajes del Pontífice durante la gira podrían abordar cuestiones como la inestabilidad política regional, la destrucción ambiental y el tráfico de armas. También se espera que insista en la importancia del diálogo y la unidad entre comunidades con posiciones diferentes.

Sin embargo, todavía no se conoce el contenido completo de los discursos que pronunciará durante su paso por la Argentina, por lo que cualquier interpretación sobre eventuales referencias a la política local es, por ahora, una posibilidad.

Qué se sabe de la salud de León XIV después de su operación de pulmón

La salud del Pontífice es uno de los temas que genera mayor atención durante esta gira. El 13 de octubre, León XIV fue sometido a una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, el tipo más frecuente de cáncer de pulmón.

Según informaron sus médicos, el tumor estaba localizado y fue tratado quirúrgicamente. No se consideraron necesarios tratamientos oncológicos adicionales en ese momento. Después de permanecer internado en el hospital Gemelli de Roma, el Papa recibió el alta y retomó progresivamente sus actividades.

El Vaticano confirmó el 26 de octubre que los estudios médicos mostraban una evolución favorable y que no existían contraindicaciones para realizar el viaje apostólico. La intervención había generado dudas sobre la posibilidad de que el Pontífice pudiera afrontar un recorrido tan extenso, pero los especialistas autorizaron finalmente su participación.

De todos modos, algunos médicos consultados sobre las exigencias del itinerario señalaron que podría necesitar pausas de descanso, especialmente durante las actividades programadas en zonas de gran altitud de Perú.

También mencionaron la posibilidad de utilizar oxígeno suplementario si las condiciones lo requirieran, aunque el Vaticano no anunció ninguna medida médica extraordinaria para la gira.

Una visita histórica a la Argentina después de casi 40 años

La llegada de León XIV a la Argentina tendrá un significado especial para los fieles católicos. La última visita papal al país fue la de Juan Pablo II, en abril de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Desde entonces, ningún jefe de la Iglesia católica volvió a pisar territorio argentino.

La expectativa también está vinculada con la figura de Francisco, el primer papa nacido en la Argentina, quien durante sus doce años de pontificado nunca regresó a su país natal.

León XIV llegará el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda incluye encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y visitas pastorales, entre ellas una actividad en un establecimiento penitenciario.

Su presencia en Luján tendrá un componente particularmente significativo por tratarse del principal santuario mariano del país. La visita se desarrollará bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, que sintetiza el propósito pastoral de acercar el mensaje de la Iglesia a toda la sociedad.

Los desafíos de la Iglesia católica durante la gira sudamericana

Más allá de las celebraciones religiosas, León XIV llegará a una región donde la Iglesia enfrenta importantes desafíos. Aunque América Latina continúa siendo uno de los principales centros del catolicismo mundial, la proporción de personas que se identifican como católicas disminuyó durante las últimas décadas.

El crecimiento de las iglesias evangélicas, los cambios culturales y la menor participación religiosa representan desafíos para las autoridades eclesiásticas. A esto se suma la necesidad de recuperar la confianza de las comunidades afectadas por los escándalos de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero.

El Vaticano confirmó que León XIV mantendrá encuentros con sobrevivientes de abusos sexuales durante el recorrido, aunque no difundió todos los detalles de esas reuniones.

La gira también permitirá abordar cuestiones sociales como la pobreza, la desigualdad, la protección del ambiente y la situación de las comunidades vulnerables.