El momento en el que el terremoto sorprendió a la presidenta Claudia Sheinbaum: "Está temblando"

Consultada sobre los protocolos de sismo en Palacio Nacional, la mandataria explicó que todas las oficinas del gobierno federal cuentan con comités de Protección Civil responsables de la seguridad en este tipo de contingencias.

El sismo se percibió en ocho estados

La alerta sísmica y el aviso por telefonía celular se activaron a las 07:58 por el sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero. En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se implementaron protocolos de respuesta y evaluación y que el temblor fue percibido en ocho estados, con distintas intensidades.

En Guerrero, la percepción fue intensa: se reportó la caída de una barda y derrumbes menores en la carretera Tixtla–Chilpancingo. El IMSS Bienestar informó daños menores en plafones y acabados en tres unidades médicas de San Marcos, Chilpancingo y Acapulco, sin personas lesionadas; las áreas fueron acordonadas y se activaron cuadrillas de evaluación.

mas-de-500-viviendas-quedaron-afectadas-por-el-sismo-foto-x-despiertaoax-JORSAB2HJZG6DPKYDQBJXLPF3Q Más de 500 viviendas quedaron afectadas por el sismo. (Foto: X @Despierta_Oax)

En la Ciudad de México, el sismo se sintió de forma considerable, con evacuaciones preventivas y sin daños mayores. En Veracruz se realizaron inspecciones preventivas; Puebla llevó a cabo recorridos de supervisión sin afectaciones; en Morelos la percepción fue moderada, sin incidentes; en el sur de Jalisco se percibió ligeramente; en Oaxaca el movimiento fue leve y sin reportes; y en Colima no se registró percepción ni afectaciones.

Las autoridades mantienen el monitoreo y seguimiento del evento y exhortaron a la población a conservar la calma, informarse por canales oficiales y reportar emergencias al 911. Hasta las 09:00 horas, se contabilizaban 151 réplicas, la mayor de magnitud 4.2.