El momento en el que el terremoto sorprendió a la presidenta Claudia Sheinbaum: "Está temblando"
La mandataria mexicana se encontró con el sismo en pleno discurso e interrumpió su conferencia al escuchar la alerta. El epicentro fue en San Marcos, Guerrero.
La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, debió interrumpir la conferencia de prensa diaria debido al terremoto. (Video: Video X @UltimaHoraCR)
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo interrumpió por varios minutos su conferencia mañanera de este miércoles a raíz del sismo de magnitud 6.5 registrado con epicentro en San Marcos, Guerrero, y percepción significativa en la Ciudad de México. "Uy, está temblando”, reconoció la mandataria mexicana.
El movimiento telúrico ocurrió a las 07:58 horas, justo cuando la mandataria anunciaba que la próxima semana presentará un plan para ampliar la inversión nacional, iniciativa que estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al activarse la alerta sísmica, Sheinbaum exclamó: “Uy, está temblando”, y pidió a periodistas y trabajadores actuar con calma y desalojar el recinto.
La presidenta salió del Salón de Tesorería junto con los presentes, sin resguardo especial, y cedió el paso a algunas comunicadoras en la puerta. La transmisión oficial fue suspendida durante varios minutos. Al retomarse, informó que ya se había comunicado con la Coordinación Nacional de Protección Civil y con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quienes confirmaron que no hubo daños graves.
Más tarde, Sheinbaum precisó que sí se registraron daños menores en Guerrero, con afectaciones superficiales en inmuebles y deslaves en autopistas. En tanto, en la Ciudad de México se reportó la caída de postes y de un árbol y el fallecimiento de un hombre de 67 años, quien habría resbalado por una escalera, según informaron las autoridades.
Embed
Consultada sobre los protocolos de sismo en Palacio Nacional, la mandataria explicó que todas las oficinas del gobierno federal cuentan con comités de Protección Civil responsables de la seguridad en este tipo de contingencias.
El sismo se percibió en ocho estados
La alerta sísmica y el aviso por telefonía celular se activaron a las 07:58 por el sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero. En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se implementaron protocolos de respuesta y evaluación y que el temblor fue percibido en ocho estados, con distintas intensidades.
En Guerrero, la percepción fue intensa: se reportó la caída de una barda y derrumbes menores en la carretera Tixtla–Chilpancingo. El IMSS Bienestar informó daños menores en plafones y acabados en tres unidades médicas de San Marcos, Chilpancingo y Acapulco, sin personas lesionadas; las áreas fueron acordonadas y se activaron cuadrillas de evaluación.
En la Ciudad de México, el sismo se sintió de forma considerable, con evacuaciones preventivas y sin daños mayores. En Veracruz se realizaron inspecciones preventivas;Puebla llevó a cabo recorridos de supervisión sin afectaciones; en Morelos la percepción fue moderada, sin incidentes; en el sur de Jalisco se percibió ligeramente; en Oaxaca el movimiento fue leve y sin reportes; y en Colima no se registró percepción ni afectaciones.
Las autoridades mantienen el monitoreo y seguimiento del evento y exhortaron a la población a conservar la calma, informarse por canales oficiales y reportar emergencias al 911. Hasta las 09:00 horas, se contabilizaban 151 réplicas, la mayor de magnitud 4.2.