El video del aberrante momento en que un hombre toca e intenta besar a la presidenta de México

La reacción de la presidenta de México frente al acoso

A pesar de la tensión, Sheinbaum intentó mantener la calma y continuar con la actividad. En el video se la escucha responderle al agresor: “Nos tomamos la foto, no te preocupes”, buscando cortar la situación y evitar que escalara frente a vecinos y cámaras.

Horas después, comenzó a circular un segundo video que muestra que, una vez controlado el episodio, la Presidenta accedió a tomarse una foto con el mismo hombre. En las redes se generó un intenso debate acerca de si esa decisión buscó reducir el impacto político del hecho o si se trató simplemente de una reacción para no generar mayor tensión en el lugar.

acoso mexico

Hasta el momento, no se emitió un comunicado oficial desde la Presidencia ni desde la Secretaría de Seguridad. Tampoco se inició una denuncia formal, ya que no se logró identificar al agresor.

Sin embargo, el episodio generó repercusiones en distintos sectores políticos y sociales, especialmente en colectivos que luchan contra el acoso y la violencia de género.

Debate en redes y repercusión pública

El video recorrió rápidamente TikTok, X e Instagram, donde miles de usuarios cuestionaron la falta de una reacción más firme por parte del personal de seguridad. Algunos sostuvieron que el hombre debió ser retenido, mientras que otros señalaron que la reacción evasiva de Sheinbaum fue comprensible dada la visibilidad del momento.

Entre los comentarios más repetidos, se destacaron expresiones como: “Esto es acoso, aunque sea la presidenta”; “La seguridad reaccionó tarde”; “La calma de Sheinbaum fue impresionante”.