El video del aberrante momento en que un hombre toca e intenta besar a la presidenta de México
El episodio quedó registrado por vecinos y se difundió rápidamente en redes sociales. El hombre tuvo que ser apartado por personal de seguridad.
El video del aberrante momento en que un hombre se acerca e intenta besar a la presidenta de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vivió un incómodo e inesperado momento mientras recorría el Centro Histórico de la Ciudad de México. La mandataria se había detenido a dialogar con vecinos y sacarse fotos cuando un hombre se acercó por detrás y la agarró de manera inapropiada, en una escena que quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral.
En las imágenes, que circulan en distintas plataformas, se observa que la presidenta estaba posando para una foto junto a una mujer cuando el individuo se acercó por detrás y le rodeó los hombros con el brazo. La mandataria giró levemente, sorprendida, pero el momento se volvió aún más incómodo segundos después: el hombre intentó besarla en la cara, mientras insistía en sostenerla.
Embed
La Presidenta logró apartarse rápidamente y pronunció un “Ey, ey, ey, ey”, intentando marcar distancia. Sin embargo, el agresor volvió a avanzar y, según se aprecia en el video, pasó sus manos por el cuerpo de la mandataria, lo que obligó a su equipo a intervenir.
Uno de los presentes, identificado por medios mexicanos como Juan José Ramírez Mendoza, titular de la Dirección General de Ayudantía de la Presidencia, fue quien apartó al hombre. La intervención fue inmediata, aunque no llegó a un forcejeo prolongado. A pesar de ello, el sujeto no fue retenido ni identificado y, tras algunos segundos, se alejó del lugar.
La reacción de la presidenta de México frente al acoso
A pesar de la tensión, Sheinbaum intentó mantener la calma y continuar con la actividad. En el video se la escucha responderle al agresor: “Nos tomamos la foto, no te preocupes”, buscando cortar la situación y evitar que escalara frente a vecinos y cámaras.
Horas después, comenzó a circular un segundo video que muestra que, una vez controlado el episodio, la Presidenta accedió a tomarse una foto con el mismo hombre. En las redes se generó un intenso debate acerca de si esa decisión buscó reducir el impacto político del hecho o si se trató simplemente de una reacción para no generar mayor tensión en el lugar.
Hasta el momento, no se emitió un comunicado oficial desde la Presidencia ni desde la Secretaría de Seguridad. Tampoco se inició una denuncia formal, ya que no se logró identificar al agresor.
Sin embargo, el episodio generó repercusiones en distintos sectores políticos y sociales, especialmente en colectivos que luchan contra el acoso y la violencia de género.
Debate en redes y repercusión pública
El video recorrió rápidamente TikTok, X e Instagram, donde miles de usuarios cuestionaron la falta de una reacción más firme por parte del personal de seguridad. Algunos sostuvieron que el hombre debió ser retenido, mientras que otros señalaron que la reacción evasiva de Sheinbaum fue comprensible dada la visibilidad del momento.
Entre los comentarios más repetidos, se destacaron expresiones como: “Esto es acoso, aunque sea la presidenta”; “La seguridad reaccionó tarde”; “La calma de Sheinbaum fue impresionante”.