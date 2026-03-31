El nuevo revés de Donald Trump en la disputa por el tránsito en el estrecho de Ormuz

Desde una guerra breve a un "cambio de régimen" o una guerra devastadora. Todas las iniciativas de Donald Trump frente a Irán empiezan a exhibir un rasgo común: mucha amenaza, poca eficacia y un costo geopolítico cada vez más alto. El presidente de Estados Unidos pasó en pocas semanas de prometer una rápida rendición de Teherán a aceptar, al menos en privado, que la guerra podría terminar sin haber reabierto el Estrecho de Ormuz, el punto neurálgico por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Esa sola admisión ya es leída en los mercados como una señal de fracaso estratégico.