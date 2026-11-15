Fuerte hermetismo sobre la salud de Norberto Marcos tras su reunión con Fátima Florez: "Le encontraron..."

En medio de la preocupación, Cora Debarbieri contó que Fátima se mantiene en contacto para conocer la evolución de su ex: “Hablé con Fátima y me dijo que desde que se internó Norberto habla tres veces al día. Además, se ocupaba de llamar y tener diálogo con el médico de cabecera de Norberto. La preocupación es mucha”.

Finalmente, el cronista aportó un dato sobre los estudios que le realizaron al productor: “Le habrían encontrado agua en el pulmón derecho”.

La internación se produjo después del encuentro que Marcos y Florez mantuvieron el 6 de noviembre en la casa de Jacobo Winograd, con la intención de resolver la división de bienes pendiente desde su separación en 2023, tras 22 años de relación sentimental y laboral.

Cómo fue el encuentro entre Norberto Marcos y Fátima Florez

El reencuentro entre Fátima Florez y Norberto Marcos abrió distintas versiones sobre los motivos que los llevaron a sentarse a conversar. La reunión se realizó en la casa de Jacobo Winograd, quien intervino para acercarlos después de años de diferencias personales y judiciales. Mientras algunos apuntaron a un intento de resolver la división de bienes, la humorista habría dado una explicación vinculada con lo emocional.

En Intrusos (América TV), Winograd describió una charla que terminó con un abrazo y un entendimiento sobre el reparto de las propiedades. También se mencionó la posibilidad de retomar la sociedad artística que mantuvieron durante buena parte de sus 22 años juntos. Sin embargo, posteriormente surgieron versiones que indicaban que aquel acuerdo de palabra no había prosperado.

Desde SQP (América TV) ofrecieron otra mirada al transmitir una conversación con Fátima. Según explicaron, la artista negó que su decisión de acercarse al productor estuviera relacionada con el dinero y sostuvo que necesitaban recuperar el diálogo: “Fue más bien del lado humano y emocional, que necesitaban juntarse y limar asperezas”.

De esta manera, el motivo del encuentro quedó atravesado por relatos diferentes: por un lado, las negociaciones patrimoniales señaladas por Winograd; por otro, la intención de hacer las paces que atribuyeron a Florez. Ese acercamiento personal no implica una reconciliación de pareja, y las versiones sobre un arreglo económico tampoco permiten dar por cerrada la disputa judicial.