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Fuerte hermetismo sobre la salud de Norberto Marcos tras su reunión con Fátima Florez: "Le encontraron..."

Norberto Marcos continúa internado y crece la preocupación por su salud. Mientras los médicos intentan determinar el origen del cuadro, revelaron cómo lo acompaña Fátima Florez.

15 nov 2026, 20:34
Fuerte hermetismo sobre la salud de Norberto Marcos tras su reunión con Fátima Florez: Le encontraron...

Fuerte hermetismo sobre la salud de Norberto Marcos tras su reunión con Fátima Florez: "Le encontraron..."

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Norberto Marcos permanece internado en el Sanatorio La Trinidad de Palermo y su estado de salud genera preocupación entre sus allegados. Según contaron en televisión, el productor presentó fiebre y fuertes dolores, mientras los médicos realizaban estudios para determinar el origen del cuadro.

Marcela Tauro reveló en Infama (América TV) la conversación que mantuvo con la expareja de Fátima Florez: “Después de la reunión que fue el viernes pasado, Norberto terminó internado. Ayer hablé y me dijo ‘me están pasando por terapia intensiva’. Preocupante la salud”.

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Por su parte, Oliver Quiroz aportó detalles desde la clínica sobre el acompañamiento que recibe: “Nos cuentan que está con mucha fiebre y dolor de cuerpo. Amigos y familiares se acercaron a cuidarlo. Hay mucho hermetismo sobre el diagnóstico”.

La conductora agregó que todavía buscaban establecer la causa de los síntomas. “Estaban tratando de encontrarle el virus y la bacteria que está en su cuerpo que le provocó la fiebre. Evidentemente, le retiraron el celular porque no me respondió más”, expresó Tauro.

En medio de la preocupación, Cora Debarbieri contó que Fátima se mantiene en contacto para conocer la evolución de su ex: “Hablé con Fátima y me dijo que desde que se internó Norberto habla tres veces al día. Además, se ocupaba de llamar y tener diálogo con el médico de cabecera de Norberto. La preocupación es mucha”.

Finalmente, el cronista aportó un dato sobre los estudios que le realizaron al productor: Le habrían encontrado agua en el pulmón derecho.

La internación se produjo después del encuentro que Marcos y Florez mantuvieron el 6 de noviembre en la casa de Jacobo Winograd, con la intención de resolver la división de bienes pendiente desde su separación en 2023, tras 22 años de relación sentimental y laboral.

Cómo fue el encuentro entre Norberto Marcos y Fátima Florez

El reencuentro entre Fátima Florez y Norberto Marcos abrió distintas versiones sobre los motivos que los llevaron a sentarse a conversar. La reunión se realizó en la casa de Jacobo Winograd, quien intervino para acercarlos después de años de diferencias personales y judiciales. Mientras algunos apuntaron a un intento de resolver la división de bienes, la humorista habría dado una explicación vinculada con lo emocional.

En Intrusos (América TV), Winograd describió una charla que terminó con un abrazo y un entendimiento sobre el reparto de las propiedades. También se mencionó la posibilidad de retomar la sociedad artística que mantuvieron durante buena parte de sus 22 años juntos. Sin embargo, posteriormente surgieron versiones que indicaban que aquel acuerdo de palabra no había prosperado.

Desde SQP (América TV) ofrecieron otra mirada al transmitir una conversación con Fátima. Según explicaron, la artista negó que su decisión de acercarse al productor estuviera relacionada con el dinero y sostuvo que necesitaban recuperar el diálogo: Fue más bien del lado humano y emocional, que necesitaban juntarse y limar asperezas.

De esta manera, el motivo del encuentro quedó atravesado por relatos diferentes: por un lado, las negociaciones patrimoniales señaladas por Winograd; por otro, la intención de hacer las paces que atribuyeron a Florez. Ese acercamiento personal no implica una reconciliación de pareja, y las versiones sobre un arreglo económico tampoco permiten dar por cerrada la disputa judicial.

     

 

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