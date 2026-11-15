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El insólito descuido de unos padres: bajaron del avión y dejaron a su hijo de 7 años a bordo

El menor quedó solo a bordo de una aeronave de LATAM que había aterrizado en Porto Alegre. La tripulación advirtió la situación cuando todos los pasajeros ya habían desembarcado y tuvo que intervenir el personal de tierra.

El insólito descuido de unos padres: bajaron del avión y dejaron a su hijo de 7 años a bordo

El insólito descuido de unos padres: bajaron del avión y dejaron a su hijo de 7 años a bordo

Un insólito episodio ocurrió en el Aeropuerto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, Brasil, cuando una familia desembarcó de un avión y dejó olvidado a su hijo de aproximadamente siete años dentro de la aeronave.

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El hecho se registró en un vuelo de LATAM Airlines que cubría la ruta entre São Paulo y Porto Alegre. Una vez finalizado el descenso de los pasajeros, la tripulación advirtió que el menor todavía permanecía en su asiento, sin compañía.

Se trataba del vuelo LA3420, operado por un Airbus A321neo, que aterrizó a las 15.29. Unos 23 minutos después, el piloto se comunicó con la torre de control para informar lo que había sucedido y solicitar asistencia.

La comunicación del piloto con la torre de control

La inusual situación quedó registrada en una comunicación radial entre el comandante y los controladores aéreos.

“Una familia desembarcó y olvidó a su hijo a bordo, de aproximadamente siete años. Necesito que un despachador venga, por favor”, informó el piloto.

Tras recibir el aviso, la torre de control coordinó la intervención de un representante de la aerolínea para acompañar al chico y facilitar el reencuentro con sus padres.

Por qué los padres no pudieron regresar al avión

Según trascendió, los familiares del menor ya se encontraban en el sector de llegadas del aeropuerto cuando se detectó que el niño había quedado solo en la aeronave.

Debido a los protocolos de seguridad aeroportuaria, quienes ya abandonaron el área restringida no pueden regresar por sus propios medios a la zona de embarque. Por ese motivo, fue necesaria la intervención del personal de tierra de LATAM para resolver la situación.

Cómo se descubrió que el menor estaba solo

Aunque no trascendieron detalles sobre cómo se produjo el descuido, se indicó que una integrante de la tripulación de cabina habría advertido que el chico permanecía dentro del avión una vez concluido el desembarque.

La conversación entre el piloto y los controladores fue captada por Spotter SBPA Live, un canal especializado en actividad aeroportuaria que registró el momento en que se activó el procedimiento para asistir al menor.

En pocas palabras

  • Día insólito: Un menor de 7 años fue olvidado por sus padres en un avión de LATAM en Porto Alegre.
  • Descuido familiar: La tripulación advirtió la situación al finalizar el desembarque y solicitó personal de tierra.
  • Protocolos: Los padres ya habían pasado por control de seguridad y no podían regresar al avión.
Resumen generado por Thinkindot AI
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