El insólito descuido de unos padres: bajaron del avión y dejaron a su hijo de 7 años a bordo

“Una familia desembarcó y olvidó a su hijo a bordo, de aproximadamente siete años. Necesito que un despachador venga, por favor”, informó el piloto.

Tras recibir el aviso, la torre de control coordinó la intervención de un representante de la aerolínea para acompañar al chico y facilitar el reencuentro con sus padres.

Por qué los padres no pudieron regresar al avión

Según trascendió, los familiares del menor ya se encontraban en el sector de llegadas del aeropuerto cuando se detectó que el niño había quedado solo en la aeronave.

Debido a los protocolos de seguridad aeroportuaria, quienes ya abandonaron el área restringida no pueden regresar por sus propios medios a la zona de embarque. Por ese motivo, fue necesaria la intervención del personal de tierra de LATAM para resolver la situación.

Cómo se descubrió que el menor estaba solo

Aunque no trascendieron detalles sobre cómo se produjo el descuido, se indicó que una integrante de la tripulación de cabina habría advertido que el chico permanecía dentro del avión una vez concluido el desembarque.

La conversación entre el piloto y los controladores fue captada por Spotter SBPA Live, un canal especializado en actividad aeroportuaria que registró el momento en que se activó el procedimiento para asistir al menor.