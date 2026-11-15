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La impactante foto de Pampita al mostrar cómo le quedaron los pies después de ir a ver al papa León XIV en Luján

La modelo compartió una impactante imagen de las consecuencias que le dejaron las largas caminatas para participar de la misa del Sumo Pontífice. Con humor, mostró sus uñas moradas y lanzó una divertida frase.

15 nov 2026, 00:05
La impactante foto de Pampita al mostrar cómo le quedaron los pies después de ir a ver al papa León XIV en Luján

La impactante foto de Pampita al mostrar cómo le quedaron los pies después de ir a ver al papa León XIV en Luján

La impactante foto de Pampita al mostrar cómo le quedaron los pies después de ir a ver al papa León XIV en Luján

La impactante foto de Pampita al mostrar cómo le quedaron los pies después de ir a ver al papa León XIV en Luján

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a llamar la atención en las redes sociales, esta vez por una particular imagen que compartió después de participar de las actividades del papa León XIV en la Argentina.

La modelo, que viajó hasta Luján para presenciar la última misa del Sumo Pontífice antes de su partida hacia Perú, mostró las consecuencias físicas que le dejó la intensa jornada de caminatas y largas horas de espera.

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A través de sus historias de Instagram, Pampita publicó una fotografía de sus pies en la que se podían observar varias uñas de color morado, una imagen que sorprendió a sus seguidores.

Lejos de dramatizar la situación, la conductora decidió tomárselo con humor y acompañó la postal con una frase que rápidamente llamó la atención: “Uñitas de peregrina”.

El esfuerzo de Pampita para estar cerca del papa León XIV en Luján

La imagen llegó después de una jornada muy especial para Carolina, quien había viajado hasta Luján acompañada por Estefanía Novillo y un grupo de amigas.

Según mostró en sus redes sociales, Pampita llegó alrededor de las tres de la madrugada del miércoles 11 de noviembre, con la intención de conseguir una buena ubicación para participar de la celebración religiosa.

La modelo compartió una selfie nocturna con la Basílica de Luján de fondo y dejó en evidencia su entusiasmo por vivir de cerca uno de los acontecimientos más importantes de la visita papal.

Para poder ubicarse cerca del escenario, Pampita y sus amigas debieron caminar varias cuadras y esperar durante horas.

La experiencia terminó dejando una consecuencia inesperada en sus pies, que la propia modelo decidió mostrar públicamente.

Pampita y su emoción por la visita del Papa a la Argentina

La presencia de Carolina Ardohain en Luján no fue su único acercamiento al papa León XIV durante su paso por el país.

Días antes, la conductora también había participado de las actividades realizadas en Palermo, donde logró observar el paso del Papamóvil a pocos metros de distancia.

En aquella oportunidad, compartió distintas imágenes de la jornada y dejó en evidencia la emoción que le provocó presenciar la visita del Santo Padre.

Ahora, con una fotografía tan llamativa como divertida, Pampita mostró el esfuerzo que hizo para acompañar al Papa en Luján y resumió toda la experiencia con sus particulares “uñitas de peregrina”.

     

 

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