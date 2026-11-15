La impactante foto de Pampita al mostrar cómo le quedaron los pies después de ir a ver al papa León XIV en Luján

El esfuerzo de Pampita para estar cerca del papa León XIV en Luján

La imagen llegó después de una jornada muy especial para Carolina, quien había viajado hasta Luján acompañada por Estefanía Novillo y un grupo de amigas.

Según mostró en sus redes sociales, Pampita llegó alrededor de las tres de la madrugada del miércoles 11 de noviembre, con la intención de conseguir una buena ubicación para participar de la celebración religiosa.

La modelo compartió una selfie nocturna con la Basílica de Luján de fondo y dejó en evidencia su entusiasmo por vivir de cerca uno de los acontecimientos más importantes de la visita papal.

Para poder ubicarse cerca del escenario, Pampita y sus amigas debieron caminar varias cuadras y esperar durante horas.

La experiencia terminó dejando una consecuencia inesperada en sus pies, que la propia modelo decidió mostrar públicamente.

Pampita y su emoción por la visita del Papa a la Argentina

La presencia de Carolina Ardohain en Luján no fue su único acercamiento al papa León XIV durante su paso por el país.

Días antes, la conductora también había participado de las actividades realizadas en Palermo, donde logró observar el paso del Papamóvil a pocos metros de distancia.

En aquella oportunidad, compartió distintas imágenes de la jornada y dejó en evidencia la emoción que le provocó presenciar la visita del Santo Padre.

Ahora, con una fotografía tan llamativa como divertida, Pampita mostró el esfuerzo que hizo para acompañar al Papa en Luján y resumió toda la experiencia con sus particulares “uñitas de peregrina”.