Mercedes Ninci generó polémica por sus dichos durante la visita del papa León XIV a Perú: "Parece una fiesta de 15"

La periodista también hizo referencia a las dimensiones del establecimiento, al que describió como un lugar muy pequeño.

Y volvió a remarcar, sorprendida por el despliegue: “No es una fiesta de 15, no es un casamiento... es el desayuno”.

Sus palabras comenzaron a circular en las redes sociales y generaron una fuerte controversia.

Las duras críticas a Mercedes Ninci por sus comentarios sobre el desayuno del Papa en Perú

El video de Mercedes Ninci provocó una serie de cuestionamientos entre usuarios de las redes sociales, especialmente de Perú, que interpretaron sus declaraciones como una crítica a los preparativos realizados para recibir al papa León XIV.

Según las reacciones difundidas, algunos usuarios consideraron que la periodista no había tenido en cuenta el significado que tiene para los habitantes de Chiclayo la visita del Sumo Pontífice.

En ese sentido, señalaron que se trata de una comunidad donde muchas personas viven con humildad y que los preparativos representan una manera de demostrar respeto, afecto y agradecimiento.

Para quienes cuestionaron sus dichos, el esfuerzo realizado por los anfitriones no debía ser motivo de sorpresa o comparación con una fiesta, sino interpretarse como una muestra de cariño hacia el Papa.

La frase “Parece una fiesta de 15” fue uno de los comentarios que más repercusión generó, ya que algunos usuarios la consideraron desafortunada en el contexto de una visita religiosa de gran importancia para la comunidad.

De esta manera, lo que comenzó como una descripción de los preparativos del desayuno terminó convirtiéndose en una polémica que trascendió la cobertura periodística.

Mercedes Ninci y su cobertura de la visita del papa León XIV a Perú

La periodista se encuentra en Perú siguiendo las actividades del papa León XIV, quien llegó al país después de su emotiva visita a la Argentina.

Durante su estadía, Ninci compartió distintos momentos de la agenda papal y mostró detalles de los lugares vinculados con la presencia del Pontífice.

La cobertura incluyó imágenes desde Chiclayo, ciudad especialmente significativa en la trayectoria religiosa de León XIV, quien desarrolló allí parte de su labor pastoral antes de convertirse en Papa.

En ese contexto se produjo el episodio que generó las críticas en las redes sociales. La agenda de la visita también contempló actividades religiosas y encuentros con distintas comunidades, además de ceremonias oficiales vinculadas con la despedida del Pontífice.

Mientras tanto, el video de Mercedes Ninci continuó generando repercusiones por sus comentarios sobre el desayuno, con usuarios que salieron a defender el esfuerzo de quienes participaron de los preparativos.

Así, en medio de una cobertura marcada por la expectativa y la emoción que despierta la presencia del papa León XIV, la periodista argentina terminó protagonizando una inesperada controversia en las redes sociales.