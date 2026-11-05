El filoso palito de Luck Ra a La Joaqui por su relación con Tiago PZK en MasterChef Celebrity: "Ojalá..."

Cuándo se separaron Luck Ra y La Joaqui

La historia de amor entre Luck Ra y La Joaqui llegó a su fin después de casi dos años de relación. El 29 de julio de 2026, ambos confirmaron la separación a través de un comunicado conjunto en redes sociales, en el que explicaron que la decisión había sido tomada con respeto, cariño y entendimiento, y que respondía a deseos de futuro y etapas diferentes. En aquel momento, también pidieron privacidad para atravesar el difícil momento.

Sin embargo, con el correr de las semanas, la ruptura sumó nuevos capítulos. Luck Ra habló públicamente del final de la pareja y reconoció que le dolía que La Joaqui estuviera vinculada con Tiago PZK, a quien definió como un gran amigo suyo. Según contó, compartían encuentros, asados y hasta noches en su casa. "Te puedo asegurar que fuimos muy amigos", expresó el cantante al referirse al vínculo con el artista.

Por su parte, La Joaqui también salió a responder las versiones que circularon sobre su nueva relación y negó haber sido desleal. La cantante sostuvo que su noviazgo con Luck Ra había terminado a principios de julio y que su primera cita con otra persona fue el 2 de septiembre, cuando ya estaba soltera. Además, cuestionó que se pusiera en duda la manera en que decidió continuar con su vida sentimental después de la ruptura.