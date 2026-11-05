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El filoso palito de Luck Ra a La Joaqui por su relación con Tiago PZK en MasterChef Celebrity: "Ojalá..."

Un comentario de Wanda Nara en MasterChef Celebrity sobre los códigos entre amigos desató una filosa respuesta de Luck Ra.

5 nov 2026, 00:35
luck ra y la joaqui
luck ra y la joaqui

Un comentario de Wanda Nara terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para que Luck Ra dejara una frase con destinataria bastante evidente. Este miércoles, en MasterChef Celebrity (Telefe), el cantante cordobés protagonizó un divertido intercambio con la conductora que no pasó inadvertido y que rápidamente remitió a su historia con La Joaqui y al nuevo vínculo sentimental de la artista.

Todo comenzó cuando Wanda lanzó una reflexión sobre los códigos entre amigos y las relaciones amorosas. "Yo con los exs de mis amigas ni cerca los quiero ver pasar", expresó la rubia. Lejos de dejar pasar la oportunidad, Luck Ra recogió el guante y respondió con una frase que encendió las especulaciones: "Ay, ojalá pensaran igual". Como si necesitara agregarle un poco más de picante a la situación, Wanda remató: "Nada, son una bolsa de nada".

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La reacción del músico no tardó en generar comentarios, ya que sus palabras fueron interpretadas como una indirecta para su expareja, quien actualmente está en pareja con Tiago PZK, un artista con el que Luck Ra supo tener una estrecha amistad.

Cuándo se separaron Luck Ra y La Joaqui

La historia de amor entre Luck Ra y La Joaqui llegó a su fin después de casi dos años de relación. El 29 de julio de 2026, ambos confirmaron la separación a través de un comunicado conjunto en redes sociales, en el que explicaron que la decisión había sido tomada con respeto, cariño y entendimiento, y que respondía a deseos de futuro y etapas diferentes. En aquel momento, también pidieron privacidad para atravesar el difícil momento.

Sin embargo, con el correr de las semanas, la ruptura sumó nuevos capítulos. Luck Ra habló públicamente del final de la pareja y reconoció que le dolía que La Joaqui estuviera vinculada con Tiago PZK, a quien definió como un gran amigo suyo. Según contó, compartían encuentros, asados y hasta noches en su casa. "Te puedo asegurar que fuimos muy amigos", expresó el cantante al referirse al vínculo con el artista.

Por su parte, La Joaqui también salió a responder las versiones que circularon sobre su nueva relación y negó haber sido desleal. La cantante sostuvo que su noviazgo con Luck Ra había terminado a principios de julio y que su primera cita con otra persona fue el 2 de septiembre, cuando ya estaba soltera. Además, cuestionó que se pusiera en duda la manera en que decidió continuar con su vida sentimental después de la ruptura.

     

 

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