El error de Sebastián Presta que hizo gritar a Damián Betular en MasterChef: "¿No escuchan?"

Al comprobar que la explicación no había sido comprendida, Betular lanzó un reproche que dejó en evidencia su fastidio: “¿No nos escuchan?”. La intervención puso el foco en un detalle que podía comprometer la preparación y obligó al humorista a revisar cómo estaba realizando la receta, mientras observaba a Betular con cara de asombro.

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity

Diego Ramos se convirtió en el quinto y último eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe) tras la gala del martes 3 de noviembre, dedicada a la preparación de ñoquis. El actor quedó entre los tres participantes más comprometidos junto a Grego Rossello y Hernán “Mala Fama” Coronel, hasta que Maru Botana anunció que debía abandonar la competencia.

Para defender su lugar, Ramos presentó ñoquis de sémola con crema de champiñones, nueces y queso azul, pero la propuesta tuvo problemas de ejecución. Botana observó que la salsa “quedó un poco cortada”, mientras que Damián Betular señaló la falta de una terminación dorada: “Y lo que no ayuda es la salsa”.

Antes de retirarse, el actor dedicó unas emotivas palabras a quienes compartieron la experiencia con él: “Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores”. Su despedida conmovió especialmente a Mala Fama, mientras Betular lo alentó a seguir practicando para una eventual oportunidad en el repechaje.