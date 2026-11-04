El error de Sebastián Presta que hizo gritar a Damián Betular en MasterChef: "¿No escuchan?"

Damián Betular se mostró implacable desde el arranque del desafío de sabores del norte argentino en MasterChef Celebrity (Telefe) y tuvo que ponerle un freno a Sebastián Presta al advertir un error en la preparación de su solomillo.
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Damián Betular pegó el grito en MasterChef Celebrity al descubrir que Sebastián Presta no había seguido sus indicaciones para la receta de la gala.
Damián Betular se mostró implacable desde el arranque del desafío de sabores del norte argentino en MasterChef Celebrity (Telefe) y tuvo que ponerle un freno a Sebastián Presta al advertir un error en la preparación de su solomillo.
El inconveniente surgió cuando el jurado descubrió que el humorista había agregado agua, un ingrediente que no debía utilizar en ese paso de la receta. La indicación también había generado confusión entre otros participantes, por lo que Betular insistió en la importancia de prestar atención a las explicaciones.
“¿Le pusiste agua?”, le preguntó al acercarse a su estación. “Sí”, reconoció Presta, y la respuesta provocó una corrección inmediata del pastelero: “Pero no lleva agua”.
Con el tiempo de cocina en marcha, el jurado volvió a remarcar la consigna para que no quedaran dudas: “Era un balde por una clara. No lleva agua”.
Al comprobar que la explicación no había sido comprendida, Betular lanzó un reproche que dejó en evidencia su fastidio: “¿No nos escuchan?”. La intervención puso el foco en un detalle que podía comprometer la preparación y obligó al humorista a revisar cómo estaba realizando la receta, mientras observaba a Betular con cara de asombro.
Diego Ramos se convirtió en el quinto y último eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe) tras la gala del martes 3 de noviembre, dedicada a la preparación de ñoquis. El actor quedó entre los tres participantes más comprometidos junto a Grego Rossello y Hernán “Mala Fama” Coronel, hasta que Maru Botana anunció que debía abandonar la competencia.
Para defender su lugar, Ramos presentó ñoquis de sémola con crema de champiñones, nueces y queso azul, pero la propuesta tuvo problemas de ejecución. Botana observó que la salsa “quedó un poco cortada”, mientras que Damián Betular señaló la falta de una terminación dorada: “Y lo que no ayuda es la salsa”.
Antes de retirarse, el actor dedicó unas emotivas palabras a quienes compartieron la experiencia con él: “Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores”. Su despedida conmovió especialmente a Mala Fama, mientras Betular lo alentó a seguir practicando para una eventual oportunidad en el repechaje.