Alerta democracia: un informe revela el retroceso en todo el mundo y analiza la situación de la Argentina
Human Rights Watch presentó un análisis en el que advierte sobre el retroceso de este sistema de gobierno en todo el mundo. Incluso, califica a algunos como "formales" porque se mantiene el voto, pero hay una disminución de los derechos humanos.
Un informe mundial alerta sobre los riesgos de la democracia como valor global y los peligros que enfrenta. (Foto: A24.com)
La democracia en el mundo está no solo amenazada sino que pierde cada año su vigencia como valor en sí misma. El retroceso de este sistema de voto igualitario, derechos humanos, respeto por las libertades sociales e individuales y los sistemas de control es delicado. Son más las naciones con gobiernos autoritarios en el mundo. Un informe global, realizado por la organización Human Rights Watch (HRW) señala que la pérdida de terreno nos lleva a la misma situación del año 1985. Destaca que Rusia y China tienen sistemas más autoritarios que hace 20 años.
Pero también hace un llamado de atención sobre este primer año de Donald Trump en el regreso al poder. Para HRW, su acción política ataca directamente a las bases de la democracia y afecta a las reglas del orden internacional.
La democracia retrocedió 40 años como un valor global
El informe de este año tiene 526 páginas con un completo repaso de todos los países y su clasificación en relación a la vigencia amplia de los valores democráticos. La división del mundo es en 6 categorías:
Democracia liberal
Democracia electoral
Democracia "gris"
Autocracia "gris"
Autocracia electoral
Autocracia cerrada
Solo 29 países de los 178 analizados están en el mejor grupo. La Argentina se encuentra en la segunda categoría: democracia "electoral". Ese concepto significa que existen elecciones multipartidarias que son libres y justas; niveles satisfactorios de sufragio, libertad de expresión y libertad de asociación. Sin embargo, hay libertades, controles al poder o derechos que se ven limitados o no respetados plenamente. Cuando esa evaluación se lleva a nivel de la población y no por países, la pérdida del valor "democracia" es mayor.
El 72 % de la población no vive en sistemas democráticos
El informe fue presentado globalmente por Philippe Bolopion, director ejecutivo de HRW. Como resumen, dijo que la democracia regresó a los niveles de 1985, con el 72% de la población mundial viviendo bajo regímenes autoritarios. Solo el caso chino, una autocracia cerrada, ya coloca casi al 20% de la humanidad en el otro extremo de la "democracia" como sistema de gobierno y valores.
La 36ª edición del World Report de Human Rights Watch (HRW) advierte por una “recesión democrática” que se traduce en la preeminencia global de autocracias o sistemas con severas restricciones a las libertades. El documento sostiene que la ola de democratización que siguió a la Guerra Fría se ha estancado y revertido. Instituciones que durante décadas sirvieron como baluartes de la libertad y el estado de derecho, están siendo socavadas desde adentro.
Donald Trump, una amenaza para los valores democráticos
Para HRW, el segundo mandato de Trump, con solo un año de gestión, representa para los Estados Unidos la erosión de su sistema democrático y ha debilitado el orden internacional que promovía la protección de derechos humanos. Trump implementó una amplia ofensiva contra pilares esenciales de la democracia estadounidense y las normas internacionales que respaldan los derechos universales. Así se explica el retroceso:
Socavó la confianza en la integridad electoral.
Atacó la independencia judicial.
Redujo derechos civiles y sociales.
Obstruyó el acceso a servicios esenciales.
Usó el poder gubernamental para intimidar opositores políticos, medios de comunicación, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
También afectó, con sus dichos y acchiones, la ley internacional que protege derechos y monitorea abusos.
La democracia como valor en la Argentina
Human Rights Watch, en su capítulo sobre el país, dice: "El segundo año de gestión del presidente Javier Milei estuvo marcado por recortes al financiamiento público de programas sociales, obstáculos al derecho a la reunión pacífica y por intentos de debilitar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo".
Con ese marco, hace hincapié en falencias para una democracia liberal plena:
Desde hace años, el Congreso no logra reunir la mayoría de dos tercios necesaria para designar a un Procurador general, un defensor del pueblo y jueces de la Corte Suprema.
El 35% del Poder Judicial (jueces y fiscales) no está designado.
Impacto favorable de la baja de la inflación.
Libertad de expresión, amenazada por dichos hostiles del Presidente y varios de sus funcionarios.
Situaciones delicadas como derechos de minorías, o la ley de apoyo a personas discapacitados, también son señalados en el informe.
Por todo esto, la Argentina está en el segundo nivel dentro de la clasificación de las democracias en el mundo. Este regreso a 1985 marca el momento en que para el registro de Human Rigths watch, este sistema comenzó a tener preeminencia sobre las autocracias. Cuarenta años más tarde, la situación se ha dado vuelta.