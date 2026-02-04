Alerta democracia: un informe revela el retroceso en todo el mundo y analiza la situación de la Argentina

El 72 % de la población no vive en sistemas democráticos

El informe fue presentado globalmente por Philippe Bolopion, director ejecutivo de HRW. Como resumen, dijo que la democracia regresó a los niveles de 1985, con el 72% de la población mundial viviendo bajo regímenes autoritarios. Solo el caso chino, una autocracia cerrada, ya coloca casi al 20% de la humanidad en el otro extremo de la "democracia" como sistema de gobierno y valores.

La 36ª edición del World Report de Human Rights Watch (HRW) advierte por una “recesión democrática” que se traduce en la preeminencia global de autocracias o sistemas con severas restricciones a las libertades. El documento sostiene que la ola de democratización que siguió a la Guerra Fría se ha estancado y revertido. Instituciones que durante décadas sirvieron como baluartes de la libertad y el estado de derecho, están siendo socavadas desde adentro.

trump putin y xi

Donald Trump, una amenaza para los valores democráticos

Para HRW, el segundo mandato de Trump, con solo un año de gestión, representa para los Estados Unidos la erosión de su sistema democrático y ha debilitado el orden internacional que promovía la protección de derechos humanos. Trump implementó una amplia ofensiva contra pilares esenciales de la democracia estadounidense y las normas internacionales que respaldan los derechos universales. Así se explica el retroceso:

Socavó la confianza en la integridad electoral.

Atacó la independencia judicial.

Redujo derechos civiles y sociales.

Obstruyó el acceso a servicios esenciales.

Usó el poder gubernamental para intimidar opositores políticos, medios de comunicación, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

También afectó, con sus dichos y acchiones, la ley internacional que protege derechos y monitorea abusos.

La democracia como valor en la Argentina

Human Rights Watch, en su capítulo sobre el país, dice: "El segundo año de gestión del presidente Javier Milei estuvo marcado por recortes al financiamiento público de programas sociales, obstáculos al derecho a la reunión pacífica y por intentos de debilitar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo".

Con ese marco, hace hincapié en falencias para una democracia liberal plena:

Desde hace años, el Congreso no logra reunir la mayoría de dos tercios necesaria para designar a un Procurador general, un defensor del pueblo y jueces de la Corte Suprema.

El 35% del Poder Judicial (jueces y fiscales) no está designado.

Impacto favorable de la baja de la inflación.

Libertad de expresión, amenazada por dichos hostiles del Presidente y varios de sus funcionarios.

Situaciones delicadas como derechos de minorías, o la ley de apoyo a personas discapacitados, también son señalados en el informe.

Por todo esto, la Argentina está en el segundo nivel dentro de la clasificación de las democracias en el mundo. Este regreso a 1985 marca el momento en que para el registro de Human Rigths watch, este sistema comenzó a tener preeminencia sobre las autocracias. Cuarenta años más tarde, la situación se ha dado vuelta.