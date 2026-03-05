En vivo Radio La Red
Mundo
Estados Unidos
Venezuela
Acuerdo internacional

Estados Unidos informó que restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela

El acercamiento ocurre dos meses después de la operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Donald Trump elogió a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Estados Unidos y Venezuela acordaron formalmente restablecer sus relaciones diplomáticas, un paso que marca un giro importante en el vínculo entre ambos países tras años de ruptura y tensiones políticas. Donald Trump, volvió a referirse a la situación durante un evento en la Casa Blanca y elogió públicamente a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, poco más de dos meses después de la operación militar del 3 de enero que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas.

La decisión abre el camino para reactivar plenamente los vínculos diplomáticos y consulares entre Washington y Caracas, que habían sido interrumpidos en 2019. En un comunicado oficial, el Departamento de Estado informó que ambos gobiernos acordaron iniciar formalmente el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

Según el texto, el objetivo del acuerdo es “facilitar los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”. La diplomacia estadounidense también señaló que el proceso buscará crear las condiciones para una transición política pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente en el país sudamericano.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, este jueves en Caracas.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, este jueves en Caracas.

El elogio de Trump a Delcy Rodríguez

En paralelo al anuncio diplomático, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la situación venezolana durante un evento en la Casa Blanca. El mandatario participó de una ceremonia en la que recibió al plantel del Inter Miami de Lionel Messi, donde elogió públicamente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que está realizando “un trabajo excelente”.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro y fue designada presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional del país.

El antecedente: la ruptura de relaciones en 2019

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela estaban rotas desde 2019, cuando Washington reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente interino del país. En ese contexto, el gobierno de Nicolás Maduro decidió romper los vínculos diplomáticos y cerrar las embajadas, lo que marcó uno de los puntos más altos de tensión entre ambos países.

El acercamiento entre Washington y Caracas comenzó a concretarse en las últimas semanas con el regreso de representantes diplomáticos a ambos países.

La entrada de la embajada de Estados Unidos en Caracas (REUTERS)

La entrada de la embajada de Estados Unidos en Caracas (REUTERS)

A fines de enero aterrizó en Caracas Laura Dogu, designada como nueva encargada de negocios de Estados Unidos, con la misión de reabrir la representación diplomática estadounidense en Venezuela. Poco después, el gobierno venezolano nombró al diplomático Félix Plasencia como representante del país.

Cambios económicos y energéticos en Venezuela

El nuevo escenario político también abrió la puerta a acuerdos energéticos y comerciales entre ambos países. En los últimos meses, Venezuela impulsó una reforma de su legislación petrolera e hidrocarburífera para permitir mayor participación de inversión extranjera.

Además, Caracas comenzó a vender petróleo a Estados Unidos, mientras se negocian posibles acuerdos vinculados al sector energético y minero. El país sudamericano posee importantes reservas de oro, diamantes, bauxita y coltán, recursos que podrían atraer inversiones internacionales en el nuevo contexto de cooperación.

Liberación de presos y señales de apertura

Como parte de las medidas políticas adoptadas tras la captura de Maduro, el Parlamento venezolano aprobó una amnistía para presos políticos que permitió la liberación de más de un centenar de detenidos, incluidos tres ciudadanos argentinos.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos señalaron que la medida no incluyó a cientos de personas que continúan encarceladas por motivos políticos.

