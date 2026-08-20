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Fernando Cerimedo, complicado por nuevos chats: qué dicen los mensajes que analiza la Justicia

Las pericias a los teléfonos celulares dejaron una serie de conversaciones que podrían resultar claves para determinar si existió una planificación previa del ataque.

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Fernando Cerimedo, complicado por nuevos chats. (Foto:CEDOC)

La investigación contra Fernando Cerimedo por el intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller, en Bolivia, agregó un nuevo elemento que puede ser determinante para el curso de la causa. Mientras la Justicia analiza el contenido de un teléfono celular secuestrado en los allanamientos, trascendieron copias de una serie de mensajes que podrían resultar reveladores en caso de confirmar si existió una planificación previa del ataque.

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Fernando Cerimedo habló por primera vez con la prensa. (Foto: captura).

Cerimedo, que permanece detenido en Bolivia, evitó este jueves responder preguntas relacionadas con las pruebas incorporadas al expediente. Al ser abordado, se mostró entre lágrimas y expresó: “Quiero ver a mis hijos”. El consultor argentino es investigado por la Fiscalía boliviana por tentativa de femicidio como presunto autor intelectual del ataque contra Beller, quien sobrevivió después de recibir tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

En paralelo, los investigadores intentan localizar a los dos presuntos autores materiales del ataque, que continúan prófugos, y determinar si mantuvieron contactos previos con otras personas vinculadas a la causa. Uno de los elementos más sensibles incorporados al expediente es la copia de una conversación a la que tuvo acceso A24 y cuya autenticidad todavía deberá ser establecida mediante pericias forenses.

“No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique, ¿te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés alguien que pueda hacer el trabajo?”, señala el mensaje bajo investigación. El contenido es analizado por la Justicia, pero todavía no se determinó quién escribió el mensaje, quién lo recibió ni si la persona identificada como “Nadia” es efectivamente Beller.

Las pericias sobre los dispositivos secuestrados serán determinantes para establecer la autenticidad de las conversaciones y reconstruir su origen.

También deberán determinar si estos elementos tienen alguna vinculación con Cerimedo y si pueden aportar pruebas sobre la hipótesis de una eventual planificación del ataque. Hasta que esos análisis estén concluidos, el contenido permanece bajo investigación y no permite por sí solo atribuir responsabilidades penales.

“Vas a cagarle la vida a nuestro hijo”: los otros chats bajo análisis

En otra parte del expediente aparecen copias de intercambios atribuidos a Nadia Beller y Fernando Cerimedo. Según el material difundido, Beller habría enviado un mensaje efímero y posteriormente recibió una respuesta atribuida al consultor argentino.

“Ni se te ocurra Nadia. Ni se te ocurra hacer huevadas. Vos publicás eso y me arruinás la vida. Ya te lo dije. Te lo sacás y me arruinás la vida. No hagas idioteces. Me pego un corchazo, no me interesa nada”, se lee en una de las capturas.

La respuesta atribuida a Beller fue: “No me manipulás más. Te juro que nunca más. Yo no tengo por qué cuidarte. No después de cómo sos vos conmigo”.

Otro de los mensajes atribuidos a Cerimedo señala: “Me vas a cagar la vida a mí y a todos, por nada. Vas a cagarle la vida a todos, a tu hija, a nuestro hijo, a todos. Increíble”. Estos intercambios también forman parte del material que deberá ser sometido a análisis para establecer su autenticidad y determinar su relevancia dentro de la causa.

De qué acusan a Fernando Cerimedo por el ataque a Nadia Beller

Cerimedo permanece detenido mientras la Fiscalía de Bolivia investiga su posible participación como presunto autor intelectual del intento de femicidio. Beller sobrevivió después de recibir tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra y una de las líneas centrales de la investigación apunta a reconstruir quién organizó el ataque y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

Los dos sospechosos de haber ejecutado materialmente el ataque continúan prófugos. Por ese motivo, los investigadores buscan determinar si existieron comunicaciones o contactos previos que permitan establecer quién los habría contratado o coordinado. El análisis de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados aparece como una de las piezas fundamentales para reconstruir esos posibles vínculos.

El caso Cerimedo y su impacto político en Bolivia

La detención del consultor argentino también provocó repercusiones políticas por su relación con el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz. El Ejecutivo reconoció que Cerimedo había colaborado en tareas relacionadas con comunicación digital, aunque negó que tuviera un cargo formal dentro de la administración.

Mientras crece la repercusión del caso, la Justicia continúa con las pericias sobre los dispositivos secuestrados y la recolección de testimonios y otras pruebas. El objetivo será determinar si existió una planificación previa del ataque contra Nadia Beller, quiénes participaron y cuál habría sido el rol de Cerimedo, cuya responsabilidad penal todavía deberá ser definida por la Justicia.

En pocas palabras

  • Pericias clave: Se analizan chats para determinar si el ataque a Nadia Beller fue planificado.
  • Nuevos chats: Se revelan mensajes que involucran a Fernando Cerimedo y presuntos autores.
  • Implicancias políticas: El caso Cerimedo genera repercusiones en el gobierno boliviano.
Resumen generado por Thinkindot AI
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