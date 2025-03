Francisco envió una súplica a través de una carta escrita desde su lugar de internación

Con relación a su salud, Francisco seguirá internado hasta que desaparezca por completo la neumonía bilateral que decidió su internación. Afortunadamente, la mejora en su estado general de salud ha hecho que se espaciaran los partes médicos.

Francisco y la "fragilidad humana"

La misiva del Papa está dirigida al Luciano Fontana, el editor del "Corriere della Sera" y dice lo siguiente:

"Estimado Director, Quisiera agradecerle las palabras de simpatía con las que ha querido hacerse presente en este momento de enfermedad en el que, como he tenido la oportunidad de decir, la guerra parece aún más absurda. La fragilidad humana, de hecho, tiene el poder de hacernos más claro lo que dura y lo que pasa, lo que nos hace vivir y lo que mata. Quizás por eso tendemos tan a menudo a negar los límites y a alejarnos de las personas frágiles y heridas: tienen el poder de cuestionar la dirección que hemos elegido, como individuos y como comunidad. Me gustaría animarte a ti y a todos aquellos que dedican trabajo e inteligencia, a informar, a través de las herramientas de comunicación que ahora unen nuestro mundo en tiempo real: sentir toda la importancia de las palabras. Nunca son solo palabras: son hechos que construyen entornos humanos. Pueden conectar o dividir, servir a la verdad o usarla. Hay que desarmar las palabras, desarmar las mentes y desarmar la Tierra. Hay una gran necesidad de reflexión, de calma, de sensación, de complejidad. Si bien la guerra solo devasta a las comunidades y el medio ambiente, sin ofrecer soluciones a los conflictos, la diplomacia y las organizaciones internacionales necesitan nueva vida y credibilidad. Además, las religiones pueden aprovechar la espiritualidad de los pueblos para reavivar el deseo de fraternidad y de justicia, la esperanza de paz. Todo esto requiere compromiso, trabajo, silencio, palabras. Sintámonos unidos en este esfuerzo, que la Gracia celestial no dejará de inspirar y acompañar".

La salud del papa Francisco

Francisco está internado desde el pasado 14 de febrero. Su vida estuvo en serio riesgo en la medida que la neumonía bilateral provocó otros problemas como fallas en sus riñones. Por suerte, el último tratamiento parece hacer despejado el camino para su restablecimiento, aunque sigue siendo muy complejo. Pero Francisco ya no tiene un cuadro "reservado" para su estado. Además, ha podido ir dejando progresivamente y en momentos del día el suplemento o la ayuda para respirar sin ayuda.

Es por eso, que los partes médicos de la clínica Gemelli se han espaciado. Sin embargo, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin dio precisiones sobre cómo se encuentra el Papa: "Lo encontré mejor que la primera vez, pero esto es solo una evaluación externa. Creo que debemos atenernos a los boletines médicos porque son los que nos dicen exactamente las condiciones del Papa".