Trascendió la millonaria cifra que Facundo Moyano le habría ofrecido a Candela Arizaga tras el escándalo

“Lo que me enteré de una muy buena fuente, cercanísima al padre de Candela, que el hombre trabaja en una metalúrgica importante de la zona, que durante las primeras semanas, un poco por miedo y otro poco tal vez después por este posible acuerdo que habría realizado Facundo Moyano con Candela, no fue a trabajar, se pidió licencia”, continuó su relato.

Méndez explicó acerca del dato que le llegó: “Esta fuente me comentó que el padre de Candela habría contado que su hija realizó un acuerdo económico con el señor Facundo Moyano”, puntualizó.

Y luego le planteó a María Julia Oliván: “¿Querés saber cuál habría sido la cifra de este posible acuerdo económico entre Facundo Moyano y Candela Arizaga? Es en pesos y son millones: 90 millones de pesos", reveló. “Son 58 mil dólares. Un monoambiente”, reaccionó Oliván ante la impactante cifra contada por su compañero.

El pedido de Candela Arizaga por Facundo Moyano que la Justicia rechazó

Candela Arizaga se presentó en la Fiscalía junto a su abogado Roberto Herrera y amplió su declaración tras lo sucedido en Belgrano con su pareja Facundo Moyano.

Antes de irse, su abogado frenó por unos segundos para dar detalles de lo sucedido con su defendida en sede judicial e indicó: "Modificó algunas cosas que tenía que aclarar de la declaración anterior y nada más".

En tanto, el letrado contó que se solicitó que se retire la medida de restricción de contacto de Moyano con Candela pero que por el momento no fue autorizado. "Pidió que se levante pero la fiscal dijo que por el momento no es prudente", precisó el letrado.

En tanto, Candela Arizaga le escribió a los pocos minutos a Fernanda Iglesias del programa Puro Show (El Trece) y le reconoció sobre su presentación en sede judicial.

"En la declaración todo bien la verdad. No se pudo levantar la perimetral pero ya falta menos así que estoy muy tranquila", señaló la influencer en charla con la periodista.