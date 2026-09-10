Sin Mauro Icardi: la nueva rutina de la China Suárez en Buenos Aires junto a Magnolia y Amancio

El detalle que rápidamente llamó la atención en esa imagen fue la particular camiseta que llevaba puesta el pequeño. Amancio lució una casaca con el nombre de Lamine Yamal, el futbolista español que se convirtió en una de las figuras más destacadas del fútbol internacional.

En otra de las publicaciones que realizó durante la jornada, la actriz dejó de lado las escenas familiares para mostrar su propio look. Desde la denominada casa de los sueños, posó frente al espejo y compartió una fotografía en la que se levantó levemente la remera, dejando al descubierto parte de su cintura.

De esta manera, las publicaciones de la China Suárez estuvieron atravesadas por distintos momentos de su estadía en Buenos Aires y, principalmente, por la presencia de sus hijos y su mamá.

Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó inadvertida. En ninguna de las imágenes compartidas por la actriz apareció Mauro Icardi, quien por estas horas continúa definiendo su próximo destino futbolístico.

La llamativa ausencia abre la puerta a distintas interpretaciones. ¿Se trató simplemente de una casualidad, de una decisión para evitar posibles provocaciones o podría ser una señal de que existe algún tipo de tensión entre el ex de Wanda Nara y la ex de Benjamín Vicuña?

Cuál es el inesperado destino que cambiaría por completo la vida de la China Suárez y Mauro Icardi

El futuro futbolístico de Mauro Icardi comienza a tomar forma luego de su salida del Galatasaray de Turquía. Mientras el delantero analiza las distintas alternativas que tiene sobre la mesa para continuar su carrera, trascendieron detalles sobre los clubes que buscan quedarse con sus servicios y cuáles serían las opciones que aparecen con mayor fuerza.

En este contexto de incertidumbre, también se conoció qué podría ocurrir con Eugenia China Suárez y sus hijos, quienes acompañarían al futbolista en su próximo destino fuera de la Argentina, tal como ocurrió durante su estadía en Estambul.

El periodista Gustavo Méndez fue quien aportó información sobre las propuestas que recibió Icardi. A través de sus redes sociales, reveló que el delantero tiene dos ofertas concretas provenientes de Grecia y que, además, despertó interés en dos instituciones del fútbol italiano.

Los equipos griegos que pretenden contratarlo son Olympiacos FC y Paok Salónica FV, mientras que desde Italia aparecen Parma y Lazio. Cabe recordar que Icardi ya conoce el fútbol italiano por sus pasos por Sampdoria e Inter.

Sin embargo, según explicó Gustavo Méndez, las alternativas de Grecia serían actualmente las que más seducen al futbolista.

"Mauro Icardi cerca de jugar en Grecia. El delantero, quien está con su pase libre (puede firmar con cualquier club entre septiembre y marzo de 2027 según el reglamento FIFA) tiene dos propuestas que está analizando seriamente", escribió.

Luego detalló las ofertas de los dos clubes griegos y destacó sus condiciones. Finalmente, se refirió a la decisión de China Suárez y sus hijos: "María Eugenia China Suárez y sus 3 hijos también, al igual que en Turquía, vivirán en el país que decida aceptar la propuesta su actual pareja".