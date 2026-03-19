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Impactante video: el terrorífico momento en el que un misil impacta a metros de periodistas en Líbano

Un periodista estaba haciendo un informe sobre los constantes ataques con misiles en Líbano y la frontera norte de Israel. Mientras estaba describiendo las ciudades alcanzadas por el fuego, un misil estalló a pocos metros de donde se encontraba.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Un periodista informada desde El Líbano y quedó registrado cuando un misil estalló muy cerca de su posición. (Foto: Captura de TV)

Un periodista informada desde El Líbano y quedó registrado cuando un misil estalló muy cerca de su posición. (Foto: Captura de TV)

"¡Mierda!", fue la única reacción a la que atinó un periodista luego de salvar su vida por milagro . Estaba informando en la frontera entre Líbano y el norte de Israel sobre el intercambio de ataques en la tercera semana de la guerra en Medio Oriente. Cuando detallaba las ciudades en las que los misiles habían causado destrozos hizo de pronto una pausa. Por suerte para él, estaba mirando a la cámara en la misma dirección desde donde llegó un fuerte estruendo. El periodista interrumpió su relato y dio unos rápidos pasos para adelante, hacia la cámara.

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Fue providencial, segundos mas tarde, dos o tres, el estruendo aumento y se produjo una tremenda explosión en el lugar. El misil estalló a pocos metros de donde se encontraba informando. Mientras se escucha el sonido de esquirlas metálicas rebotando en el piso, el periodista lanza un insulto como forma de alivio por la situación que estuvo a punto de matarlo. La imagen se corta mientras se escucha una compleja respiración del periodista, más que asustado.

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Steve Sweeney y su camarógrafo se encuentran hospitalizados, ambos trabajan para la cadena rusa de televisión y noticias RT, que cubre la guerra desde el primer momento.

En su página online, RT consigna: "En el video del momento de ataque se puede ver como un proyectil lanzado por avión israelí impacta a pocos metros del equipo de RT, que se encontraban en un puente cerca de una base militar. Ambos fueron hospitalizados con heridas de metralla y actualmente están conscientes.

Salvados por un milagro

Steve Sweeney y su camarógrafo vivieron uno de los momentos más extremos de sus carreras mientras cubrían la escalada militar en la frontera entre Israel y Líbano. Se encontraban transmitiendo en vivo desde las cercanías de Nahariya, una zona especialmente sensible por su proximidad a los focos de conflicto.

La escena parecía, al menos en apariencia, bajo control. Sweeney hablaba a cámara con tono profesional, describiendo reportes de misiles entrantes y la tensión creciente en el norte israelí. Detrás suyo, el paisaje urbano y la costa daban una falsa sensación de calma. Pero esa calma se quebró en segundos.

Un silbido agudo, apenas perceptible al inicio, anticipó lo inevitable. En cuestión de instantes, un misil impactó a escasos metros del lugar donde estaban. La explosión fue brutal. El estruendo interrumpió la transmisión y sacudió la imagen. La cámara tembló violentamente mientras una nube de humo y polvo envolvía la escena. Sweeney apenas tuvo tiempo de dar unos pasos hacia adelante y luego se produjo la tremenda explosión del misil.

Ambos quedaron momentáneamente desorientados por la onda expansiva. Luego, pudieron comprobar que tenía heridas por los que debieron ser enviados a un hospital. Por unos segundos hubo una confusión absoluta. Fragmentos y escombros cayeron alrededor. El sonido ensordecedor dejó paso a un silencio tenso, apenas roto por la respiración agitada de los dos hombres.

La cercanía del impacto dejó en claro lo ajustado de su escape. El misil había caído prácticamente a centímetros de su posición, lo que podría haber sido fatal. Sin embargo, una combinación de reflejos rápidos, ubicación circunstancial y pura suerte marcó la diferencia.

Minutos después, aún visiblemente afectados, lograron reubicarse y confirmar que estaban a salvo. El episodio se convirtió rápidamente en una muestra cruda de los riesgos que enfrentan los periodistas en zonas de guerra y se ha viralizado en todo el mundo.

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El periodista de RT señala a Israel por el misil que casi los mata

Ya en el hospital - todavía con el chaleco antibalas que lo identifica como hombre de prensa - Sweeney hizo una breve declaración en la que acusó a Israel por haber lanzado ese misil. "El enemigo israelí nos apuntó deliberadamente en el puente de Qasmiya mientras vestíamos uniformes oficiales de Prensa", dijo.

También intervino un personaje mundial muy conocido. La portavoz del Kremlin, María Zajarova, vinculó este caso con los periodistas que murieron cubriendo la guerra en la franja de Gaza. "El ataque de un avión israelí contra el equipo de RT en el Líbano no puede calificarse de casual", dijo y agregó: "Sobre todo, teniendo en cuenta que el misil no impactó en un 'importante objetivo militar estratégico', sino en el lugar donde se realizaba el reportaje".

Roberto Adrián Maidana
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