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La Selección Argentina vuelve a entrenarse de cara a la despedida de Messi: el cronograma de prácticas y los convocados

Lionel Scaloni inicia las prácticas en el predio de AFA de cara a la gira ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Las novedades del plantel.

Lionel Scaloni. 

Lionel Scaloni. 

La Selección Argentina da inicio este martes a una nueva etapa de preparación con la mirada puesta en la inminente fecha FIFA, ventana internacional en la que disputará tres partidos amistosos en suelo nacional. Bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni, el plantel albiceleste comenzará los entrenamientos a partir de las 10 en el predio que la AFA posee en Ezeiza, mientras el entrenador termina de acoplar a todos los futbolistas citados para medirse ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

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Este ciclo de trabajo servirá como punto de partida para proyectar la renovación del equipo a futuro. En ese contexto, la nómina presenta cuatro convocados por primera vez a la Selección Mayor: Tobías Andrada (River Plate), Leonel Flores (Boca Juniors), Valentín Gómez (Real Betis) y Román Vega (Zenit de San Petersburgo). Los jóvenes futbolistas integran el grupo de caras nuevas al que el cuerpo técnico buscará dar rodaje de forma progresiva.

Cuáles son los jugadores que llegan con sanciones, molestias o incorporaciones postergadas

A la par de las caras nuevas, el plantel convive con situaciones particulares desde el aspecto físico y disciplinario. Por un lado, Enzo Fernández dirá presente en las prácticas a pesar de arrastrar una fecha de suspensión tras ser expulsado en la final del Mundial. Por su parte, Thiago Almada continúa recuperándose de un desgarro, inconveniente que le impedirá cumplir por el momento con su correspondiente sanción. En tanto, el juvenil Tobías Andrada arrastra una pequeña molestia muscular sufrida durante el último partido de River frente a Huracán.

Asimismo, cuatro referentes del plantel no formarán parte del inicio de la concentración. Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se incorporarán recién para el tercer compromiso ante Benín. Este duelo representará un hito histórico, ya que albergará la despedida oficial de la Pulga con la camiseta nacional. A su vez, el marcador central de River Plate tampoco continuará su etapa en el seleccionado nacional luego de esta ventana internacional.

Cómo es el cronograma de entrenamientos y partidos de la Selección Argentina

Las prácticas continuarán desarrollándose a lo largo de la semana en las instalaciones del predio de Ezeiza. El lunes 29 de septiembre, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa ante los medios de comunicación, en la antesala del primer duelo de la gira.

El itinerario oficial de compromisos quedó configurado de la siguiente manera:

  • Miércoles 30 de septiembre: Debut frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

  • Sábado 3 de octubre: Segundo examen ante Burkina Faso en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

  • Martes 6 de octubre: Cierre de la ventana frente a Benín en la Capital Federal, jornada que albergará el adiós definitivo de Messi.

Mientras la delegación enfoca su atención en la preparación de esta seguidilla de amistosos, en el ámbito institucional aguardan por una definición vinculada al futuro del director técnico. Cabe recordar que Scaloni puso en duda su continuidad al frente del equipo más allá de diciembre de 2026, fecha en la que concluye oficialmente su contrato de trabajo.

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