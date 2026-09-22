La Selección Argentina vuelve a entrenarse de cara a la despedida de Messi: el cronograma de prácticas y los convocados

Cómo es el cronograma de entrenamientos y partidos de la Selección Argentina

Las prácticas continuarán desarrollándose a lo largo de la semana en las instalaciones del predio de Ezeiza. El lunes 29 de septiembre, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa ante los medios de comunicación, en la antesala del primer duelo de la gira.

El itinerario oficial de compromisos quedó configurado de la siguiente manera:

Miércoles 30 de septiembre: Debut frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

Sábado 3 de octubre: Segundo examen ante Burkina Faso en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Martes 6 de octubre: Cierre de la ventana frente a Benín en la Capital Federal, jornada que albergará el adiós definitivo de Messi.

Mientras la delegación enfoca su atención en la preparación de esta seguidilla de amistosos, en el ámbito institucional aguardan por una definición vinculada al futuro del director técnico. Cabe recordar que Scaloni puso en duda su continuidad al frente del equipo más allá de diciembre de 2026, fecha en la que concluye oficialmente su contrato de trabajo.