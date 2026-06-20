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Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz por los ataques de Israel en el Líbano

En un comunicado, el Ejército denunció que Estados Unidos no cumplió con parte del acuerdo preliminar de paz que se había pactado y amenazó con tomar más represalias si las hostilidades persisten.

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Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters) 

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)  

La crisis en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este sábado luego de que Irán anunciara nuevamente el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas. La decisión fue presentada por Teherán como una respuesta directa a los bombardeos israelíes sobre el sur del Líbano, que continuaron pese a los intentos diplomáticos por alcanzar un alto el fuego.

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Festejos en Teherán por el anunciado acuerdo de paz con EE.UU. (Foto: Reuters)

Se anuncia el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Cabe señalar que esta primera medida responde al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo y, si la agresión persiste, se planificarán y tomarán medidas adicionales para obligarlo a cumplir con sus obligaciones”, declaró el Cuartel General Central Khatam-al Anbiya en un comunicado difundido por la televisión estatal.

El anuncio volvió a encender las alarmas en los mercados internacionales y entre las principales potencias, ya que por el estrecho de Ormuz circula una parte significativa del comercio energético global. Cualquier interrupción prolongada podría afectar el suministro de crudo y provocar nuevas subas en los precios de la energía.

Según las autoridades iraníes, la medida responde al incumplimiento de los compromisos asumidos por Estados Unidos para garantizar el cese de las operaciones militares israelíes en territorio libanés. Desde Teherán sostienen que Washington no logró frenar la ofensiva y calificaron la situación como una “traición a la confianza” depositada en las negociaciones.

“Durante la noche, la organización terrorista Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles a las fuerzas israelíes en el sur de Líbano. Tras los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel han estado atacando objetivos terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano”, dijo un cargo militar citado por la agencia de noticias AFP.

Israel volvi&oacute; a bombardear el sur de L&iacute;bano. (Foto: REUTERS)

Israel volvió a bombardear el sur de Líbano. (Foto: REUTERS)

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles del planeta. Por esa vía transitan diariamente millones de barriles de petróleo provenientes de países productores como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak e Irán.

Continúan los ataques en el sur del Líbano

La decisión iraní llegó después de una nueva jornada de bombardeos israelíes en el sur del Líbano. De acuerdo con reportes internacionales, los ataques dejaron al menos 25 muertos y decenas de heridos, pese a la existencia de un acuerdo preliminar de alto el fuego impulsado por Estados Unidos.

Israel sostiene que mantendrá su libertad de acción militar en la zona, mientras que Hezbolá respondió con nuevos lanzamientos de proyectiles contra posiciones israelíes. La escalada amenaza con hacer fracasar las negociaciones diplomáticas que buscan evitar una expansión regional del conflicto.

EEUU minimiz&oacute; la situaci&oacute;n y dijo que a&uacute;n no est&aacute; cerrado el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

EEUU minimizó la situación y dijo que aún no está cerrado el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

Qué dijo Estados Unidos

Desde Washington minimizaron por el momento el impacto inmediato de la decisión iraní. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró que no existen evidencias concluyentes de una interrupción total del tránsito marítimo y afirmó que las conversaciones con Irán continúan abiertas.

Mientras tanto, delegaciones diplomáticas de ambos países mantienen contactos en Suiza para intentar preservar los acuerdos alcanzados en las últimas semanas. Sin embargo, la continuidad de los enfrentamientos en el Líbano complica cualquier avance y mantiene en vilo a la comunidad internacional.

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