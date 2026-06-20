Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz por los ataques de Israel en el Líbano

“Durante la noche, la organización terrorista Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles a las fuerzas israelíes en el sur de Líbano. Tras los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel han estado atacando objetivos terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano”, dijo un cargo militar citado por la agencia de noticias AFP.

Israel volvió a bombardear el sur de Líbano. (Foto: REUTERS)

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles del planeta. Por esa vía transitan diariamente millones de barriles de petróleo provenientes de países productores como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak e Irán.

Continúan los ataques en el sur del Líbano

La decisión iraní llegó después de una nueva jornada de bombardeos israelíes en el sur del Líbano. De acuerdo con reportes internacionales, los ataques dejaron al menos 25 muertos y decenas de heridos, pese a la existencia de un acuerdo preliminar de alto el fuego impulsado por Estados Unidos.

Israel sostiene que mantendrá su libertad de acción militar en la zona, mientras que Hezbolá respondió con nuevos lanzamientos de proyectiles contra posiciones israelíes. La escalada amenaza con hacer fracasar las negociaciones diplomáticas que buscan evitar una expansión regional del conflicto.

EEUU minimizó la situación y dijo que aún no está cerrado el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

Qué dijo Estados Unidos

Desde Washington minimizaron por el momento el impacto inmediato de la decisión iraní. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró que no existen evidencias concluyentes de una interrupción total del tránsito marítimo y afirmó que las conversaciones con Irán continúan abiertas.

Mientras tanto, delegaciones diplomáticas de ambos países mantienen contactos en Suiza para intentar preservar los acuerdos alcanzados en las últimas semanas. Sin embargo, la continuidad de los enfrentamientos en el Líbano complica cualquier avance y mantiene en vilo a la comunidad internacional.