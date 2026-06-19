Tratado de paz: la razón por la que Irán y EE.UU. suspendieron las conversaciones pautadas en Suiza

La firma definitiva del acuerdo debía comenzar este viernes en Suiza, en el complejo de Bürgenstock, donde representantes de ambos países iban a iniciar las negociaciones técnicas para transformar en un tratado permanente el memorando de entendimiento alcanzado días atrás. Por el nuevo ataque israelí la reunión fue suspendida a último momento.

Fue entonces que la Casa Blanca anunció que Vance suspendía su viaje a Suiza. No hay ahora una nueva fecha tentativa para ese acuerdo. Netanyahu fue advertido por el propio Trump varias veces: "Si no fuera por mí, no estaría en el poder", dijo el presidente. Netanyahu está distanciado de su único gran aliado. Pero eso no le importa. A tal punto, que acaba de dinamitar un acuerdo de paz.

el Líbano otro ataque Una mujer solo atina a fumar un cigarrillo en una montaña de escombros en el Líbano. (Foto Reuters)

Estados Unidos e Irán sin acuerdo: ¿volver a empezar?

Según informó Al Jazeera, la ceremonia y las conversaciones debían realizarse en el exclusivo complejo Bürgenstock Resort, cerca de Lucerna, un lugar elegido por su tradición diplomática y por el papel mediador desempeñado por Qatar durante las negociaciones.

El acuerdo preliminar, firmado de manera electrónica por ambas partes el miércoles, consta de 14 puntos y establece un período de 60 días para negociar un tratado definitivo. Entre los temas a discutir figuran el programa nuclear iraní, la reapertura del estrecho de Ormuz, el alivio de sanciones económicas y mecanismos de verificación internacional.

Sin embargo, la cita en Suiza fue suspendida antes de comenzar. El Ministerio de Relaciones Exteriores suizo confirmó que las conversaciones no se realizarían en la fecha prevista. La principal causa fue el deterioro de la situación de seguridad en la región, especialmente por la intensificación de los ataques israelíes contra objetivos vinculados a Hezbollah en el sur del Líbano.

Para el gobierno de Teherán, Israel debe cesar de inmediato los ataques contra Hezbollah, su aliado en Líbano. El propio Donald Trump, incluso con insultos, le dijo a Netanyahu que deje de atacar porque no hace más que darle argumentos al fundamentalismo iraní para mantener el "status quo". Teherán consideró que no existían las condiciones políticas necesarias para avanzar en la implementación del acuerdo mientras continuaran esas operaciones militares.

A la incertidumbre se sumó la decisión del vicepresidente estadounidense, JD Vance, de cancelar su viaje a Suiza. Washington sostuvo que seguía comprometido con el proceso, pero reconoció que la ausencia de la delegación iraní hacía imposible iniciar las conversaciones técnicas previstas.

El punto 1 del acuerdo es muy claro y preciso:

Cese inmediato y permanente de las hostilidades entre ambos países y sus aliados.

Esto es lo que no sucede porque Israel, al no ser signatario, sigue haciendo lo que quiere. Su último ataque provocó al menos 18 muertos en El Líbano.

Pese a la suspensión, ninguna de las partes dio por muerto el proceso diplomático. Tanto Washington como Teherán mantienen vigente el memorando firmado y dejaron abierta la posibilidad de reprogramar las negociaciones. No obstante, el episodio dejó en evidencia la fragilidad del acuerdo y el impacto que la situación en Líbano e Israel puede tener sobre cualquier intento de alcanzar una paz duradera en Medio Oriente. y una pregunta clave para la economía mundial.

Pese a la demora, ¿el estrecho de Ormuz seguirá abierto?, ¿o el precio del barril de petróleo volverá subir?. Trump dijo el día anterior que se venía "la rendición incondicional de Irán". Está más que claro que eso no pasó.