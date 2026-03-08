Irán confirmó que ya tiene nuevo líder supremo, pero mantiene el secreto sobre quién es
La Asamblea de Expertos de Irán confirmó que ya fue elegido el sucesor del ayatolá Ali Jamenei, aunque el régimen mantiene en reserva la identidad del nuevo líder supremo en medio de la creciente tensión con Israel y Estados Unidos.
Las autoridades de Irán confirmaron que ya fue elegido el nuevo líder supremo del país, aunque su identidad permanece bajo estricta reserva. La designación fue realizada por la Asamblea de Expertos de Irán, el organismo religioso encargado de nombrar a la máxima autoridad política y espiritual de la República Islámica.
La decisión llega tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero luego de una serie de ataques combinados que sacudieron al país en medio de la escalada militar con Israel y Estados Unidos.
A pesar de la importancia del nombramiento, el régimen iraní decidió mantener en secreto el nombre del sucesor para evitar tensiones internas o disputas de poder dentro de la cúpula clerical.
“El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido”, afirmó Ahmad Alamolhoda, integrante de la Asamblea de Expertos, quien adelantó que el nombre del nuevo líder será revelado en una etapa posterior.
Una elección rápida en medio del conflicto
La rapidez con la que se concretó la designación responde al delicado contexto político y militar que atraviesa Irán, con enfrentamientos que se intensificaron en los últimos días.
Según explicó Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán dentro del órgano clerical, el candidato elegido fue respaldado por la mayoría de los miembros.
“El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la Asamblea de Expertos, ya fue designado”, aseguró.
En la misma línea, el clérigo Mohamad Mehdi Mirbagheri confirmó en un video difundido por la agencia Fars News Agency que se alcanzó “una decisión firme que refleja la posición mayoritaria del organismo”.
El nombre del sucesor sigue siendo un misterio
Aunque el gobierno mantiene el secreto sobre la identidad del nuevo líder supremo, distintos analistas y medios iraníes señalan como principal candidato a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá.
De confirmarse esa versión, el nombramiento consolidaría una continuidad en la estructura de poder dentro del régimen iraní.
El líder supremo es la figura más poderosa del sistema político de Irán, con autoridad final sobre las fuerzas armadas, la política exterior y las decisiones estratégicas del Estado.
Ataques a instalaciones petroleras en medio de la crisis
La designación del nuevo líder ocurre en un momento de máxima tensión en el país. En las últimas horas se registraron ataques a instalaciones petroleras ubicadas en Teherán y en la provincia de Alborz.
Según informó Keramat Veyskarami, funcionario del sector energético, aviones enemigos bombardearon varias infraestructuras clave.
“Cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte de productos petroleros fueron atacados por aviones enemigos”, explicó el directivo.
Aunque las autoridades aseguraron que el incendio fue controlado, los daños materiales y la presión internacional agravan el escenario que deberá enfrentar el nuevo líder.
Con la región en alerta por la escalada militar, el anuncio oficial del nombre del sucesor genera expectativa tanto dentro de Irán como en el resto de Medio Oriente. La identidad del nuevo guía supremo será determinante para definir el rumbo político y estratégico del país en los próximos meses.