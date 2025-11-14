El video de Mauro Icardi con sus hijas y La China Suárez que habría provocado la ira de Wanda Nara

Después del shopping, los cuatro se dirigieron a un conocido restaurante. Allí, según se vio, compartieron la cena con tranquilidad, conversando e interactuando con naturalidad. La imagen que ofrecieron fue la de un grupo unido, lo que llevó a más de uno a interpretar que el objetivo era dejar en claro que funcionan como una familia ensamblada y que buscan mostrarlo sin ocultarlo.

¿Qué desató el llanto descontrolado de Mauro Icardi?

Mauro Icardi está disfrutando unos días muy especiales en su visita a la Argentina, donde finalmente pudo reencontrarse con sus dos hijas después de más de cuatro meses sin verlas.

En este contexto, salió a la luz cuál fue la emotiva y dramática reacción del futbolista del Galatasaray de Turquía al volver a ver a las pequeñas, y cómo respondieron ellas para contenerlo.

Angie Balbiani contó en el programa Puro Show (El Trece) algunos detalles del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y cómo él se quebró en llanto al verlas después de tanto tiempo.

Mauro se puso a llorar cuando las vio a sus hijas. Se puso a llorar y las chicas fueron enseguida a abrazarlo y a contenerlo, señaló la panelista sobre ese momento tan especial para la familia.

Y añadió: "La realidad es que le costó mucho a él conseguir lo que consiguió, esto de poder verlas”. Las niñas abrazaron a su papá y lo sostuvieron al verlo tan emocionado por la vuelta a estar juntos.

Además, Balbiani explicó que las menores le pidieron a la licenciada del Ministerio Público Tutelar extender el tiempo pautado inicialmente para poder permanecer algunos días más con su papá, un pedido que fue concedido.

“Ellas hablaron y pidieron una extensión en esta visita, así que se quedan hasta el 17 con su papá. Las chicas mismas se lo pidieron a la licenciada Mattera del Ministerio Público Tutelar. Le dijeron: ‘queremos estar un rato más con papá porque lo extrañábamos’”, indicó la panelista.

Ante este momento tan conmovedor entre el deportista y sus hijas, el conductor Matías Vázquez reflexionó: "Mauro se puso a llorar. ¿Cómo no va a llorar un hombre que estuvo aislado de sus hijas 140 días y recibió también lo peor de lo peor de parte de su ex pareja? ¿Ustedes recuerdan la explosión mediática con las imágenes en el Chateau y las nenas como víctimas? Después de eso, se cortó todo".