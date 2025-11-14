A24.com

El video de Mauro Icardi con sus hijas y La China Suárez que habría provocado la ira de Wanda Nara

Se conoció un material que podría provocar malestar en Wanda Nara. En la grabación se ve al ídolo del Galatasaray, Mauro Icardi, con sus hijas y su pareja, La China Suárez.

14 nov 2025, 15:15
Los días que Mauro Icardi está compartiendo con sus hijas en la Argentina resultan tan especiales como intensos. El futbolista organizó una serie de actividades para disfrutar con ellas, pero también aceptó sin problemas los cambios que las niñas fueron proponiendo al itinerario. En medio de ese clima familiar, cada salida genera expectativa y atención mediática, especialmente por la presencia de China Suárez, cuya participación en los planes no pasó desapercibida.

El jueves por la tarde, la visita a un reconocido shopping porteño provocó un revuelo inmediato. La prensa rodeó al grupo, pero fue la actriz quien tomó la iniciativa. Se colocó delante de Icardi, tomó a una niña de cada mano y avanzó decidida, esquivando cámaras y preguntas sin emitir palabra hasta lograr que todas subieran al auto.

Según Yanina Latorre, esta escena no fue casual: asegura que todo estuvo cuidadosamente pensado para que quedara en evidencia que las niñas se sienten cómodas con ella. Aunque no hay confirmación de esa intención, el episodio alimentó el debate sobre la relación entre la actriz y las hijas del futbolista.

Antes de que Icardi pisara suelo argentino, Wanda Nara había presentado una medida cautelar para impedir que la actriz compartiera tiempo con las niñas, un pedido que la Justicia rechazó. A partir de ese fallo, muchos interpretan que la presencia de la actriz en las salidas familiares podría verse como una especie de revancha simbólica. Ahora, la China parece estar cobrando su revancha al pasear de la mano con ellas frente a la vista de todos, se planteó en los programas de espectáculos, donde el tema volvió a instalarse con fuerza.

Después del shopping, los cuatro se dirigieron a un conocido restaurante. Allí, según se vio, compartieron la cena con tranquilidad, conversando e interactuando con naturalidad. La imagen que ofrecieron fue la de un grupo unido, lo que llevó a más de uno a interpretar que el objetivo era dejar en claro que funcionan como una familia ensamblada y que buscan mostrarlo sin ocultarlo.

¿Qué desató el llanto descontrolado de Mauro Icardi?

Mauro Icardi está disfrutando unos días muy especiales en su visita a la Argentina, donde finalmente pudo reencontrarse con sus dos hijas después de más de cuatro meses sin verlas.

En este contexto, salió a la luz cuál fue la emotiva y dramática reacción del futbolista del Galatasaray de Turquía al volver a ver a las pequeñas, y cómo respondieron ellas para contenerlo.

Angie Balbiani contó en el programa Puro Show (El Trece) algunos detalles del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y cómo él se quebró en llanto al verlas después de tanto tiempo.

Mauro se puso a llorar cuando las vio a sus hijas. Se puso a llorar y las chicas fueron enseguida a abrazarlo y a contenerlo, señaló la panelista sobre ese momento tan especial para la familia.

Y añadió: "La realidad es que le costó mucho a él conseguir lo que consiguió, esto de poder verlas”. Las niñas abrazaron a su papá y lo sostuvieron al verlo tan emocionado por la vuelta a estar juntos.

Además, Balbiani explicó que las menores le pidieron a la licenciada del Ministerio Público Tutelar extender el tiempo pautado inicialmente para poder permanecer algunos días más con su papá, un pedido que fue concedido.

“Ellas hablaron y pidieron una extensión en esta visita, así que se quedan hasta el 17 con su papá. Las chicas mismas se lo pidieron a la licenciada Mattera del Ministerio Público Tutelar. Le dijeron: ‘queremos estar un rato más con papá porque lo extrañábamos’”, indicó la panelista.

Ante este momento tan conmovedor entre el deportista y sus hijas, el conductor Matías Vázquez reflexionó: "Mauro se puso a llorar. ¿Cómo no va a llorar un hombre que estuvo aislado de sus hijas 140 días y recibió también lo peor de lo peor de parte de su ex pareja? ¿Ustedes recuerdan la explosión mediática con las imágenes en el Chateau y las nenas como víctimas? Después de eso, se cortó todo".

