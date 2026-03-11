Israel afirmó que los bombardeos sobre Irán "están logrando sus objetivos"

IW5PBHD5SBG5LHGS67QSH4M4KQ El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en una foto de archivo (REUTERS)

En ese sentido, Katz afirmó que las operaciones pretenden “crear las condiciones para el pueblo iraní”, en referencia a la presión que el gobierno israelí busca ejercer sobre el régimen de Teherán.

Durante su visita a la base aérea, el funcionario destacó además la cooperación entre las autoridades políticas y la fuerza aérea israelí. “Nuestra existencia debe ser eterna, gracias a la Roca de Israel y a las Fuerzas de Defensa de Israel. Estos son los dos pilares en los que nos apoyamos”, expresó.

Irán y Hezbollah responden con misiles y drones

Mientras continúan los ataques israelíes, Irán y el movimiento Hezbollah mantienen el lanzamiento de misiles y drones contra el centro y el norte de Israel.

Durante los primeros doce días de enfrentamientos, al menos doce personas murieron en territorio israelí a causa de impactos directos de misiles o municiones de racimo.

La ofensiva militar israelí, iniciada el 28 de febrero junto con Estados Unidos, tuvo como principales objetivos instalaciones militares, centros de mando y plataformas de lanzamiento de misiles iraníes.

Donald Trump anticipó que el conflicto podría terminar pronto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al conflicto y sugirió que la guerra podría acercarse a su final. “Prácticamente no queda nada por atacar”, afirmó en una entrevista con el medio Axios.

El mandatario también sostuvo que la ofensiva podría detenerse cuando Washington lo considere oportuno. “En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá”, señaló, y agregó que “pronto, muy pronto habrá una gran seguridad” en el Strait of Hormuz, uno de los puntos clave para el comercio energético mundial.

En paralelo, autoridades iraníes advirtieron sobre la posibilidad de un conflicto prolongado. El asesor militar iraní Ali Fadavi afirmó en la televisión estatal que Estados Unidos e Israel deberían “considerar la posibilidad de verse envueltos en una guerra de desgaste a largo plazo”.

Una ofensiva sin fecha de finalización

El ministro Katz dejó en claro que la operación militar no tiene un plazo definido y que continuará “tanto como sea necesario” hasta alcanzar los objetivos planteados por Israel y sus aliados.

Esta postura coincide con la estrategia del gobierno de Netanyahu, que considera que solo una presión sostenida y la destrucción de la infraestructura militar iraní garantizarán la seguridad de Israel a largo plazo.

El conflicto mantiene un alto nivel de tensión en Medio Oriente, con el Strait of Hormuz como uno de los puntos más sensibles para el flujo mundial de petróleo y gas.

Mientras continúan los ataques y las respuestas armadas, Israel, Irán y Estados Unidos siguen monitoreando la evolución del conflicto, sin descartar nuevas acciones militares en función de cómo evolucione la situación en el terreno.