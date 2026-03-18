Israel aseguró haber eliminado al jefe de la Inteligencia de Irán

Con este nuevo episodio, Israel deja en claro que apunta directamente contra la conducción política y de inteligencia iraní, en una ofensiva que ya no se limita a objetivos militares. El escenario es de máxima volatilidad y abre la puerta a represalias aún más intensas en las próximas horas.

líder de inteligencia

Otro alto jefe iraní eliminado

Israel sigue su propia hoja de ruta en la guerra que ya está a mediados de su tercera semana. Sigue un plan similar al desarrollado con Hamas. aunque la magnitud de Irán es muchísimo mayor en población, territorio y armamento. Pero la línea es la misma. Evitar que las armas dse siguan desarrollando - primordialmente el acceso a una bomba nuclear - y eliminar a todas las figuras prominentes del régimen fundamentalista.

Desde el inicio de los ataques, Israel - en ese momento con Estados Unidos - eliminó al líder máximo iraní. Alí Khamenei, el imán que sucedió al guía de la revolución islámica de 1979: Ruhollah Khomeini. En estas tres semanas, se sumaron los nombres de Ali Larjani (Jefe máximo de Seguridad), Gholam Reza Soleimani (jefe del grupo paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica) y ahora Ismail Khalib, el jefe de inteligencia de Irán.

eliminados por Israel 2 Israel va eliminando a los altos jerarcas del régimen iraní. (Foto: A24.com)

Quien era Ismail Khalib

La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de máxima tensión tras el anuncio de Israel sobre la muerte de Esmail Khalib, una de las figuras clave del aparato de seguridad del régimen iraní. Según se informó desde Israel, el funcionario fue abatido en un ataque nocturno, aunque Irán no confirmó oficialmente el hecho.

Khalb, de 64 años, era un clérigo chiita y dirigente de línea dura que ocupaba el Ministerio de Inteligencia desde agosto de 2021, tras ser designado durante el gobierno de Ebrahim Raisi. Considerado un “halcón” dentro del régimen, mantenía una relación directa y de extrema confianza con el líder supremo, Ali Khamenei, bajo cuya tutela se formó en los centros religiosos de Qom.

Su carrera estuvo marcada por su rol dentro de los servicios de inteligencia, especialmente en estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria. Antes de asumir como ministro, fue responsable de la seguridad en la oficina del propio Khamenei, un puesto reservado solo para figuras de absoluta lealtad política e ideológica.

En los últimos años, Khalib fue una pieza central en el control de la disidencia interna. Bajo su conducción, el Ministerio de Inteligencia intensificó la vigilancia sobre opositores, activistas y movimientos sociales, tanto dentro del país como en el exterior. Organismos internacionales lo señalaban como uno de los responsables de la represión de protestas y de operaciones encubiertas contra críticos del régimen, que dejaron miles de muertos y decenas de miles detenidos.

Además, estaba sancionado por Estados Unidos desde 2022 por su presunta participación en ciberataques y por violaciones a los derechos humanos.

Su muerte, representa un golpe directo al corazón del sistema de control interno iraní en medio de la escalada bélica. Se suma a la reciente eliminación de otras figuras clave como Ali Larijani y Gholamreza Soleimani, en una ofensiva que apunta a desarticular la cúpula del poder en Teherán.

Irán ya advitrió que puso en marcha como represalia un plan que será - dicen - "decisiva y lamentable".