Israel legalizó la pena de muerte por ahorcamiento, ¿quiénes pueden recibir esa condena máxima?

El ahorcamiento ha sido criticado por numerosos organismos de Derechos Humanos por las enormes posibles fallas que ha tenido y el sufrimiento adicional que importa para el condenado a la pena capital.

Pena de muerte para palestinos en Israel

Israel aprobó una ley que habilita la pena de muerte para palestinos condenados por ataques letales y, en los hechos, crea un sistema penal excepcional pensado casi exclusivamente para los acusados juzgados por la justicia militar en Cisjordania ocupada.

La norma, impulsada por la coalición de Benjamín Netanyahu y celebrada por la ultraderecha de Itamar Ben Gvir, tiene un propósito que parece difícil que pueda cumplirse: la disuasión. Fue presentada como una respuesta al terrorismo y también como una forma de evitar futuros canjes de presos por rehenes, una herida política que quedó abierta desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Pero si los fundamentalistas islámicos creen que tienen garantizada una salvación al "morir como mártires", difícilmente la opción de la pena de muerte los haga cambiar de opinión.

El aspecto más controvertido es a quiénes alcanzará realmente. Aunque el texto usa formulaciones generales sobre “terrorismo”, la aplicación práctica recae sobre palestinos de Cisjordania procesados por tribunales militares, no sobre ciudadanos israelíes juzgados en la justicia civil.

En otras palabras, más que reinstalar una pena de muerte universal, Israel aprobó un doble sistema penal: uno civil para israelíes y otro militar, más rápido y severo, para palestinos. Ese es el núcleo de la acusación de discriminación que ya motiva recursos judiciales ante la Corte Suprema israelí. Este es otro aspecto que choca con cualquier norma elemental del respeto a los derechos humanos. Nadie puede ser juzgado de manera diferente por su nacionalidad en relación al crimen cometido.

Los detenidos intercambiados por rehenes israelíes, ¿podrían ahora ser condenados a muerte?

En principio, casi todos no. El primer acuerdo de noviembre de 2023 contempló la liberación de mujeres y menores palestinos detenidos o condenados por diversos cargos, a cambio de rehenes israelíes retenidos por Hamas. Reuters detalló en ese momento que los liberados eran sobre todo mujeres y adolescentes, y no el perfil principal al que apunta la nueva ley, diseñada para casos de ataques letales con condena en tribunales militares.

Eso no significa que muy pocos pudieran haber quedado bajo riesgo en un análisis caso por caso, porque entre los detenidos palestinos suele haber causas muy distintas y algunas vinculadas a violencia. Pero, con la información pública sobre el canje de 2023, la gran mayoría de los liberados no encaja en el supuesto central de la nueva ley: palestinos adultos condenados por homicidios o atentados mortales. De hecho, la propia lógica del intercambio de noviembre de 2023 fue usar una lista de presos de menor perfil penal - mujeres y menores - y no a los condenados más graves que históricamente Israel se resiste más a soltar de sus cárceles.

palestinos liberados por israel Palestinos celebran la liberación de militantes de Hamas a cambio de los rehenes israelíes. Hoy,¿ serían condenados a muerte? (Foto: Gentileza Jerusalem Post)

Ahorcamiento: una decisión crítica dentro de la polémica

La ley establece que la pena capital por ahorcamiento pase a ser el castigo por defecto para palestinos condenados por “actos terroristas mortales”. Además, permite que la sentencia sea dictada por mayoría simple, elimina en la práctica el derecho a apelación y fija que la ejecución pueda concretarse dentro de los 90 días.

La prisión perpetua solo quedaría reservada para “circunstancias especiales”, un concepto que la legislación deja deliberadamente ambiguo. Es decir, se invierta . Organismos de derechos humanos, juristas israelíes y la Unión Europea ya advirtieron que el esquema podría violar estándares básicos del derecho internacional.

La nueva ley aprobada por Israel no sólo restablece en la práctica la pena capital, sino que la asocia a un método - la horca - que históricamente ha sido cuestionado por su crueldad y su imprevisibilidad. A diferencia de la idea de una muerte instantánea, especialistas forenses sostienen que una ejecución por ahorcamiento puede fallar si no se produce una lesión cervical inmediata, derivando en una agonía por estrangulación o falta de oxígeno.

La horca no es un mecanismo “limpio” ni necesariamente instantáneo. Su resultado depende de variables físicas - peso, altura, largo de la caída, posición del nudo - y, si alguno de esos factores falla, la muerte puede producirse por asfixia o compresión vascular prolongada, y no por una fractura cervical inmediata.

Israel aprueba una ley que es de las más reprobadas por las democracias liberales. La aplicación de la pena de muerte y, además, por medio del ahorcamiento.