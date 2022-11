biden y Xi a punto de saludarse.jpg Ambos líderes mundiales, cara a cara por primera vez desde la asunción de Joe Biden en 2021 (Foto: Gentileza MSN)

Biden sobre Xi Jinping: "Es el líder mundial con quien más trato he tenido"

El encuentro cumbre se desarrolló en Bali, Indonesia, como anticipo de la reunión del G20 que deliberará este martes y miércoles. Allí volverán a encontrarse, pero esta reunión era imprescindible.

Antes de "enclaustrarse" durante tres horas, los dos dijeron unas breves palabras a modo de saludo, rodeados de asesores, traductores y periodistas.

Los dos coincidieron en un tema: abrir una agenda para el "deshielo" de la relación bilateral. Manteniendo sus posturas retomar la cooperación por encima de las diferencias. Algo que espera el mundo ansiosamente, dijo cada uno a su turno.

Estados Unidos y China cumbre.jpg Antes de la reunión persona, las delegaciones de Estados Unidos y China dieron un mensaje a favor de encauzar la relación bilateral (Foto: Genitleza DW)

Xi jinping, en sus breves palabras iniciales, dijo que se alegraba por volver a verlo personalmente. Desde que Biden llegó a la Casa Blanca, en enero de 2021, hablaron 5 veces, pero siempre por videoconferencia. En este año, la guerra entre Rusia y Ucrania y sobre todo la cuestión de Taiwán, llegaron la relación bilateral a un de sus puntos más bajos.

Taiwan: el tema más complejo e importante para China

Joe Biden intentó bajara la temperatura en este tema. La visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de representantes de los Estados Unidos, despertó el mayor rechazo del gobierno de Beijing. En medio de la guerra - que aún continúa - entre Rusia y Ucrania, el mundo vio una tensión entre ambas potencias muy peligrosa. China realizó durante 3 días ejercicios militares en torno a Taiwán.

El presidente Biden ratificó que para los Estados Unidos su política no ha variado en ese delicado tema. Más allá de la cooperación con la isla de Formosa, para la Casa Blanca tiene total valor la definición "una sola China".

cumbre entre ee.uu. y china.jpg "Yo fui claro y también entendí la posición de Xi jinping", dijo Joe Biden tras la cumbre (Foto: cuenta de Twitter de Joe Biden)

Pero Xi Jinping dejó claramente establecido que cualquier acción como la que realizó Pelosi en el mes de agosto es vista como una intromisión en su soberanía y una cuestión grave. Buscar la distensión en este capítulo llevará mucho más que declaraciones personales en una cumbre.

xi y biden camino a la cumbre.jpg Joe Biden y Xi Jinping ingresaron juntos al salón en que se hizo la cumbre bilateral (Foto: Gentileza San Diego Herald Tribune)

Recuperar la cooperación para los problemas mundiales

Hubo que esperar más de tres horas para escuchar de primera mano el balance de este encuentro cumbre. Joe Biden dijo que ambos plantearon con franqueza sus firmes convicciones. El presidente norteamericano habló del valor de la democracia y la defensa de sus aliados. Pero destacó varias veces que este encuentro cara a cara logró lo más importante: volver a poner el acento en los temas comunes de cooperación bilateral.

Una definición de Biden ante los periodistas sirve para poner el punto justo de la reunión. Cuando se le preguntó por el tema Taiwán, respondió: "Estoy convencido de que entendió exactamente lo que estaba diciendo y yo también entendí lo que él decía". Por eso la necesidad de avanzar en los mecanismos de cooperación y de diálogo para encarar los temas que los separan absolutamente.

"No habrá una guerra fría entre China y Estados Unidos"

Fue la figura que encontró el titular de la Casa Blanca cuando se le preguntó si en el futuro puede haber un enfrentamiento entre las dos potencias. El conflicto en el centro de Europa ya es suficiente como para sumar un problema mayor para el mundo.

También se adelantó que próximamente, el secretario de estado norteamericano, Antony Blinken, viajará a Beijing para profundizar este nuevo camino de "entendimiento en las diferencias".

Xi Jinping no habló luego de la reunión. Pero la agencia oficial de noticias de China informó que el líder comunista señalo que "las relaciones entre China y Estados Unidos no deberían ser un juego de suma cero en el que tú pierdes y yo gano, tú asciendes y yo caigo".

Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania no hubo definiciones. En cuanto el cambio climático, la reunión del G20 será una buena oportunidad para marcar alguna coincidencia y compromiso.

Pero ambos líderes expresaron que debe primer el "consenso dentro de las divergencias".

"China y EE. UU. pueden manejar nuestras diferencias, evitar que la competencia se convierta en algo cercano al conflicto y encontrar formas de trabajar juntos en problemas globales urgentes", dijo Biden como resumen final.

La agencia oficial de noticias china, vocera da la posición de Xi jinping apuntó en el mismo sentido. Para el líder chino, la conexión bilateral "no es lo que espera la comunidad internacional" y que, por lo tanto, "deben elevar la relación".

No es mucho, pero todo acto de distensión es bueno.