Kamala Harris habló por primera vez tras la victoria de Donald Trump: "Lo importante es no rendirse nunca"

“Estoy orgullosa de la carrera que hicimos” en los 107 días de campaña, dijo, y agradeció a los partidarios.

Kamala Harris habló por primera vez tras la victoria de Donald Trump

La vicepresidenta brindó un discurso ante sus seguidores desde la Universidad de Howard, en Washington, en el que reconoció que “el resultado de esta elección no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos” pero, de igual forma, “la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará”.

kamala harris.webp Kamala Harris habló por primera vez tras perder las elecciones contra Donald Trump.

“Sé que la gente está sintiendo y experimentando una variedad de emociones en este momento. Lo entiendo. Pero debemos aceptar los resultados de esta elección” y entablar “una transferencia pacífica del poder”, agregó Harris.

En esa línea, expresó: “Está bien sentirse triste y decepcionado, pero sepan que todo estará bien. Suelo decir que, cuando luchamos, ganamos, pero la cuestión es la siguiente: a veces la lucha lleva tiempo. Eso no significa que no vayamos a ganar. Lo importante es no rendirse nunca, no dejar nunca de intentar hacer del mundo un lugar mejor”.

"Hoy tengo el corazón lleno, lleno de gratitud por la confianza que han depositado en mí, lleno de amor por nuestro país y lleno de determinación”, indicó la ex candidata presidencial y agradeció a “mi amado Doug y a nuestra familia: los quiero muchísimo. Al presidente Biden y al doctor Biden: gracias por su fe y apoyo. Al gobernador Walz y a la familia Walz”.

“Sé que su servicio a nuestra nación continuará. Estoy orgullosa de la carrera que corrimos”, cerró.