La absurda muerte de una empleada del correo en el ascensor de un edificio

El ascensor se detuvo en el último piso, pero la puerta jamás se abrió. Olga quedó atrapada en su interior durante tres días y, aunque resulte muy difícil de entender en ese siglo, nadie la escuchó, nadie notó que el ascensor dejó de funcionar y ella tampoco tuvo forma de pedir auxilio. Ni siquiera de la manera más fácil: con un celular.

atrapada en el ascensor.jpg Olga llega a un edificio e ingresa a un ascensor para repartir el correo. Son las últimas imágenes con vida. (Foto: Gentileza Daily mail)

Preocupación familiar y desenlace fatal

El 24 de julio quedó atrapada en el ascensor. Su familia tardó dos días en hacer la denuncia. Sólo cuando llegó el pedido a la policía comenzó su búsqueda de manera oficial. Y los resultados estuvieron menos de 24 horas después.

La policía llegó hasta ese edificio con uno de sus ascensores paralizado en el último piso. Desde afuera, llamaron a los gritos, pero no obtuvieron respuesta. Decidieron forzar la puerta y se encontraron con el peor panorama. Olga estaba tendida sobre el piso del ascensor sin vida.

edificio de la tragedia .jpg El edificio en el que murió Olga atrapada en el ascensor tudo un masivo corte de energía . (Foto: Gentileza Daily Mail)

Mal funcionamiento y corte de energía

Los habitantes del edificio reportaron que ese ascensor funcionaba mal desde hacía un tiempo. Para peor, en el momento en que lo abordó la empleada del correo, se cortó la luz cuando llegó a la planta superior. Eso dejó inutilizado el sistema de alarmas.

olga muerta en un ascensor.jpg Olga, tenía 27 años y un hijo, murió al quedar durante tres días atrapada en un ascensor. (Foto Gentileza Daily Mail)

Lo que todavía no está debidamente aclarado es cómo nadie se sorprendió por el ascensor que llevaba tres días sin funcionar. Cómo no escucharon gritos de ayuda y si Olga no tenía celular o la caja del ascensor bloqueaba la señal.