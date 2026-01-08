Conmoción en Hollywood: el inquietante mensaje de la esposa de Bruce Willis que sonó a despedida

IG Emma Heming despedida Bruce Willis

En tanto, ante la catarata de alarmantes rumores sobre el actor, sutilmente Emma Heming aclaró que su marido sigue con vida. Unos días después del posteo que generó semejante confusión, la esposa del actor compartió una imagen actual de Bruce Willis para celebrar un nuevo aniversario del matrimonio.

"Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunado de conocer este tipo de amor", fueron las dulces palabras de Heming dejando en claro que Bruce Willis sigue con vida.

Lejos de ser una despedida la publicación original, lo cierto es que Emma Heming no hizo más que exponer una realidad dolorosa y compleja, porque desde que Bruce Willis fue diagnosticado, ella se ocupó de su cuidado los 365 días del año así como también se transformó en su vocera echando luz al impacto emocional que genera la enfermedad y cómo transforma inevitablemente las relaciones familiares.

IG Emma Heming sobre Bruce Wiilis

Qué es la demencia frontotemporal que padece Bruce Willis

En febrero de 2023 se hizo público que el reconocido actor estadounidense Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Si bien el artista ya se había retirado de la actuación en marzo del año anterior, la confirmación de la enfermedad generó un fuerte impacto tanto entre sus fanáticos como en el mundo del espectáculo, donde su figura ocupa un lugar indiscutido desde hace décadas.

La demencia frontotemporal, también conocida como demencia frontal o demencia de los lóbulos frontotemporales, es un tipo de demencia que se caracteriza por un deterioro progresivo de las funciones cerebrales vinculadas a los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Estas áreas son clave para el comportamiento, la personalidad, el lenguaje y la toma de decisiones, por lo que su afectación produce cambios profundos en la vida cotidiana de quienes la padecen.

Este tipo de demencia afecta principalmente a personas menores de 65 años, aunque no se limita exclusivamente a ese grupo etario. En el caso de Bruce Willis, el diagnóstico se conoció cuando el actor tenía 67 años. Según los datos disponibles, la demencia frontotemporal representa aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento de todos los casos de demencia.

brce willis.jpg Bruce Willis protagonizó más de 60 películas en sus 42 años de carrera (Foto: Télam).

La enfermedad se divide en dos tipos principales. Por un lado, la demencia frontotemporal comportamental, que se manifiesta a través de cambios notorios en la personalidad y la conducta. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran la apatía, la impulsividad, la falta de empatía, la pérdida de inhibición social y alteraciones en el juicio. Además, pueden aparecer dificultades en el lenguaje y problemas para planificar o llevar adelante tareas complejas.

Por otro lado, la demencia frontotemporal semántica se caracteriza por afectar la comprensión y el uso del lenguaje y del conocimiento semántico, es decir, el significado de las palabras y los conceptos. Quienes la padecen pueden experimentar dificultades para nombrar objetos, entender palabras o seguir instrucciones simples.

Actualmente, no existe una cura para la enfermedad que afecta a Bruce Willis. Sin embargo, hay tratamientos y estrategias que buscan aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estos abordajes pueden incluir medicamentos para controlar síntomas conductuales y psicológicos, como la ansiedad o la depresión, así como terapias de apoyo orientadas a acompañar los efectos emocionales y físicos de la enfermedad.

Cada persona atraviesa la demencia frontotemporal de manera diferente, por lo que el tratamiento y la atención deben adaptarse a las necesidades individuales. En ese sentido, se recomienda trabajar con equipos médicos especializados. Al dar a conocer el diagnóstico, la familia de Bruce Willis aseguró que el exactor se encontraba acompañado por un equipo multidisciplinario de profesionales.