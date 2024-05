La dura respuesta de Israel y Hamas al pedido de captura para sus líderes por parte de la CPI

La primera reacción de ambos sectores ha sido rechazar por completo el pedido. Tanto Israel como Hamas, en sus primeras declaraciones, han vuelto a ratificar la "legitimidad" de sus acciones, aunque por motivos que son totalmente diferentes.

Rechazo a la Corte Penal Internacional y el pedido del fiscal

"La difamación de sangre infundada de Karim Khan contra Israel ha cruzado una línea roja en sus esfuerzos legales contra el único Estado judío y la única democracia en Medio Oriente”, respondió un vocero del gobierno de Netanyahu en cuanto se conoció el pedido de captura internacional hecho por el fiscal Khan.

Israel replicó que mantiene inalterable su decisión de actuar militarmente hasta lograr sus dos objetivos en esta guerra: recuperar a los rehenes que aún quedan en manos de Hamas (desde el pasado 7 de octubre) y eliminar la capacidad militar de esa organización terrorista.

Mientras se espera un mensaje oficial dado por Netanyahu, el gobierno adelantó que "esta acción del fiscal no disuadirá a Israel de defenderse y lograr todos sus objetivos de guerra justa".

Esta misma situación de rechazo inmediato se dio en Hamas. El diario norteamericano, el Washington Post, dice que se puso en contacto con líderes de esa agrupación que le dieron un rechazo contundente. El periódico cita que en nombre de Hamas, Ghazi Hamad dijo: "Somos un movimiento de resistencia y tenemos derecho a resistir la ocupación y enfrentarla por todos los medios legítimos”.

Hamad denunció que esas órdenes de arresto "equiparan al ocupante con aquellos que son víctimas de la ocupación".

fiscal Khan .jpg El fiscal Khan, de la Corte Penal Internacional logró que Israel y Hamas coincidieran en su postura (Foto: gentileza Al Jazeera).

Israel y Hamas, dos "status" diferentes ante el Tribunal internacional

La Corte Penal Internacional no tiene elementos como para proceder "per se" y arrestar a una persona. Necesita la colaboración de los estados signatarios del estatuto de Roma, que en 1998 creó ese tribunal integrado por 18 jueces. El gobierno israelí tiene razón cuando dice que es el único país democrático en la región. Es por eso que cuando llega un pedido como el del fiscal Kahn, el gobierno debe dar el visto bueno y arrestar a los funcionarios solicitados y extraditarlos a La Haya para ser juzgados.

Hay países que no firmaron el tratado o no lo ratificaron, por lo que no le reconocen jurisdicción a la CPI. Israel firmó el "estatuto" en el año 2000, aunque no lo ratificó.

Conocido el pedido del fiscal Kahn, el presidente de la Knesset, el parlamento israelí, adelantó su total rechazo de la propuesta. Al abrir la primera sesión plenaria, Amir Ohana declaró: "La Corte Penal Internacional de La Haya ha demostrado al mundo que no es legítima”.

También rechazó la equiparación que hizo entre un estado soberano y democrático con una organización terrorista: “No puedo abrir la reunión sin referirme a la escandalosa decisión del fiscal de la CPI que unió al Estado de Israel, cualquiera que fuera su liderazgo, con la organización terrorista asesina Hamas, que secuestró, torturó, quemó, masacró y asesinó a judíos solo por eso. Por ser judíos e israelíes", dijo.

Omar Ohana es del Likud, el partido conservador que lidera Netanyahu. Que la Knesset vote a favor de detener y extraditar a su jefe de gobierno y al ministro de Defensa, en plena guerra, no tiene la menor posibilidad siquiera de ser analizada.

En el caso de Hamas, pasa exactamente lo mismo, pero por razones bien diferentes. Palestina está reconocida como un estado por muchos países en el mundo. Sin embargo, solo con el gobierno de Mahmud Abás, en nombre de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), desde Cisjordania.

Desde las turbulentas elecciones en toda Palestina en 2006, Hamas está opuesto a la ANP. Domina la franja de Gaza y al ganar esas elecciones expulsó a los integrantes de la Autoridad Palestina (algunos murieron en ese episodio violento). Desde Cisjordania se declaró nulo el triunfo de Hamas, aunque en los hechos, Abás y su gobierno no tienen la menor posibilidad de entrar o influir en la Franja de Gaza.

Por lo tanto, Hamas, controla ese territorio a voluntad. O lo controlaba hasta que lanzó su ofensiva contra Israel en octubre de 2023 y desde entonces está en Guerra y la Franja de Gaza, invadida por Israel.

Por lo tanto, el pedido del fiscal de la CPI es todavía más improbable que se cumpla con los líderes de Hamas. La autoridad Nacional Palestina -que podría aceptarlo- no tiene el menor poder de acción sobre la Franja. Palestina tampoco es un estado reconocido en igualdad de condiciones con Israel, ni siquiera en las Naciones Unidas, organismo del que depende la Corte Penal Internacional.

La semana pasada, la Asamblea General de la ONU votó a favor de darle más "atribuciones" a Palestina que hasta ahora era un "estado observador". Pero no es un miembro pleno, como lo es Israel. Debe ser aprobado por unanimidad en el Consejo de Seguridad y Estados Unidos lo veta sistemáticamente, hasta que la tesis de los dos estados sea una realidad para israelíes y palestinos.

Es por todas estas razones, que el pedido del fiscal Kahn fue rechazado por Hamas y además, no tiene la menor posibilidad de poder instrumentarse.