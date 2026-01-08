La familia de Giuliani, el otro argentino detenido en Venezuela: "Estamos esperando noticias, enterarnos que lo liberan"

El secuestro de Germán Giuliani

"Germán viajó a Venezuela el 5 de abril y el 21 de mayo, cuando ya estaba por volver, lo detuvieron. Estaba en un velero y los paró la Guarda Costera, le preguntó el nombre y cuando Germán contestó, al tener acento argentino, automáticamente fue secuestrado", relató Virginia.

Además, señaló que en Venezuela "no existe" el debido proceso y agregó que "no había abogado, no había nada". "Todo fue como una farsa", sostuvo sobre la única audiencia de la que participó Giuliani.

Sobre esa oportunidad, afirmó que "fue la única vez que Germán salió del lugar donde estaba detenido" y denunció que allí "estuvo siete meses detenido en una celda a la cual no tenía acceso al aire libre, solamente tenían una ventana".

Respecto a los cargos por los que fue capturado, Virginia aseguró que son los mismos por los cuales "acusan a un montón de los venezolanos o presos políticos" detenidos bajo los mismos cargos "de terrorista, narcotraficante, de todo".

El relato de la hermana

Una de las hermanas de Giuliani confió que "lo queremos acá en casa, sano, salvo, sin ningún rasguño". "Pedimos tenerlo acá, tanto mis hermanas, mi mamá, las hijas. Fueron nueve meses de agonía, te acostabas en la cama y decías, '¿Y mi hermano cómo estará durmiendo?'", expresó.

Además, explicó que la familia se mantuvo en silencio y sin hablar con los medios "por temor a él" y "tratar de protegerlo" de esa manera.

"No hay palabras para decir lo que vivimos y queremos a mi hermano acá de vuelta. En realidad todos los presos políticos, porque sabemos por lo que están pasando", lamentó y manifestó que los presos políticos "están viviendo un martirio" bajo "tortura psicológica". "Que esta barbaridad se termine", imploró.