Mundo
Argentina
Venezuela
La familia de Giuliani, el otro argentino detenido en Venezuela: "Estamos esperando noticias, enterarnos que lo liberan"

La familia del abogado argentino Germán Giuliani denunció la tortura psicológica que implicó su detención en Venezuela y reclamó su liberación.

La familia del abogado argentino, Germán Giuliani, uno de los argentinos que el Gobierno venezolano mantiene cautivo en ese país, manifestó que esperan que "lo liberen", denunciaron la "tortura psicológica" que implicó su detención y confiaron la última novedad que tuvieron sobre su paradero en los últimos dos días.

La mujer también expresó que la familia del abogado se encuentra "esperando las novedades, las noticias, que nos llamen, enterarnos que lo liberan", tras el anuncio que hizo el gobierno interino de Venezuela sobre la liberación de presos políticos.

La mujer también expresó que la familia del abogado se encuentra "esperando las novedades, las noticias, que nos llamen, enterarnos que lo liberan". Virginia relató cómo fue el momento en el que Giuliani quedó detenido en Venezuela. "En la primera parte desde el 21 de mayo, que fue secuestrado, hasta el 21 de diciembre, sí sabíamos dónde estaba. Teníamos información por él, por familiares de otros presos políticos de Venezuela, que eran los que se encargaban de ayudarnos desde allá, con la comida, con lo que necesitaba Germán", indicó en diálogo con A24.

"A partir del 21 de diciembre, a Germán lo trasladan, ahí no sabíamos a dónde, nos enteramos hace dos días que está en Yare, que es una cárcel grande. Porque Germán estaba en un comando de Caracas, que es un lugar chiquito. Ahí ya sí que no sabemos nada de él, desde su traslado", relató sobre la última información que tienen del paradero de Giuliani que les fue brindada hace dos días atrás, dado que el abogado fue trasladado después de la caída de Nicolás Maduro.

El secuestro de Germán Giuliani

"Germán viajó a Venezuela el 5 de abril y el 21 de mayo, cuando ya estaba por volver, lo detuvieron. Estaba en un velero y los paró la Guarda Costera, le preguntó el nombre y cuando Germán contestó, al tener acento argentino, automáticamente fue secuestrado", relató Virginia.

Además, señaló que en Venezuela "no existe" el debido proceso y agregó que "no había abogado, no había nada". "Todo fue como una farsa", sostuvo sobre la única audiencia de la que participó Giuliani.

Sobre esa oportunidad, afirmó que "fue la única vez que Germán salió del lugar donde estaba detenido" y denunció que allí "estuvo siete meses detenido en una celda a la cual no tenía acceso al aire libre, solamente tenían una ventana".

Respecto a los cargos por los que fue capturado, Virginia aseguró que son los mismos por los cuales "acusan a un montón de los venezolanos o presos políticos" detenidos bajo los mismos cargos "de terrorista, narcotraficante, de todo".

El relato de la hermana

Una de las hermanas de Giuliani confió que "lo queremos acá en casa, sano, salvo, sin ningún rasguño". "Pedimos tenerlo acá, tanto mis hermanas, mi mamá, las hijas. Fueron nueve meses de agonía, te acostabas en la cama y decías, '¿Y mi hermano cómo estará durmiendo?'", expresó.

Además, explicó que la familia se mantuvo en silencio y sin hablar con los medios "por temor a él" y "tratar de protegerlo" de esa manera.

"No hay palabras para decir lo que vivimos y queremos a mi hermano acá de vuelta. En realidad todos los presos políticos, porque sabemos por lo que están pasando", lamentó y manifestó que los presos políticos "están viviendo un martirio" bajo "tortura psicológica". "Que esta barbaridad se termine", imploró.

