Jorge Rodríguez anunció la liberación de presos políticos en Venezuela

De acuerdo con la organización de derechos humanos Foro Penal, en Venezuela hay al menos 863 personas encarceladas o sometidas a procesos judiciales por motivos políticos. Su director, Alfredo Romero, reclamó una amnistía general y advirtió que las excarcelaciones selectivas no alcanzan para resolver la crisis.

“Una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, publicó Romero en su cuenta de X.

La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora del país, también cuestionó el alcance de la medida y exigió acciones inmediatas que vayan más allá de la liberación de algunos detenidos.

En un comunicado, el espacio opositor afirmó que la "liberación de todos los presos políticos, el cese de la represión y el desarme de los grupos irregulares que amenazan la convivencia ciudadana son acciones urgentes y de inmediata ejecución, pues dependen únicamente de la orden de quienes son responsables de ellas”.

Jorge Rodríguez Asamblea Nacional - Reuters 3

El texto agregó, además, que "no puede hablarse de una transición democrática mientras estas medidas no se lleven a cabo”.

El debate se da en un contexto marcado por graves denuncias sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos. Organizaciones como Provea han documentado prácticas de tortura, tratos crueles y condiciones inhumanas en centros de detención de todo el país.

“La tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país”, alertó la ONG.

Entre las denuncias figuran detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada, suspensión de visitas familiares y condiciones extremas de encierro en cárceles como El Rodeo, Las Crisálidas y Tocorón. Provea remarcó que el cierre de un establecimiento no alcanza "para brindar una sensación de justicia" y reclamó mecanismos reales de rendición de cuentas y sanción a los responsables.

Qué dijo Trump sobre las detenciones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el chavismo comenzó a cerrar un centro de torturas en Caracas tras la caída de Maduro.

Según Trump, el chavismo “tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada”, aunque evitó mencionar de forma explícita al Helicoide.

2025-10-10T214814Z-634557862-RC299HAPL1M3-RTRMADP-3-USA-TRUMP Trump aseguró que el gobierno de Maduro tenía "una cámara de tortura en medio de Caracas". (Foto: Reuters).

“Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, insistió el mandatario, que también brindó detalles del operativo militar que terminó con la captura del líder chavista.

“Se cortó la electricidad en casi todo el país, fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas”, relató, y añadió que “152 aviones participaron en la operación en Venezuela”. Trump calificó a Maduro como “un tipo violento” y sostuvo que “ha matado a millones de personas”.

Tras la detención del exmandatario, distintas organizaciones y referentes políticos coincidieron en que la liberación de presos debe ser total y acompañada por investigaciones judiciales. Las entidades de derechos humanos advirtieron que las excarcelaciones parciales o discrecionales no garantizan justicia ni reconstruyen la confianza social en un escenario de transición aún incierto.