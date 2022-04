¿La guerra de Rusia y Ucrania puede fundir al Kremlin por el empecinamiento de Vladimir Putin?

"Las reservas del país se acaban y la verdadera crisis llegará entre el segundo y el tercer trimestre de este año". Quien dice esto no es un 'enemigo de Vladimir Putin, no es un aversión de la CIA, del Pentágono o del propio Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Se trata de Elvira Nabiúllina, la directora del Banco Central ruso. La funcionaria, más allá de intereses geopolíticos o ambiciones personales (de Putin) hace cuentas y los números no cierran. Su función es precisamente alertar porque se acaban los rublos.