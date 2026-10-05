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Una figura del fútbol argentino contó una imperdible anécdota con Messi: "Me hizo sentar en..."

Una figura del fútbol argentinio contó su increíble encuentro con Lionel Messi en Rosario previo a la despedida del diez en la Selección. Los detalles.

Lionel Messi 

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A muy pocas horas de lo que será la última presentación de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en el Estadio Monumental frente a Benín, el ambiente del fútbol continúa regalando homenajes y recuerdos imborrables. Tras quedarse con el clásico cordobés ante Talleres, Lucas Zelarayán reveló los detalles de la charla privada que mantuvo con el capitán del seleccionado nacional durante un receso vacacional en la ciudad de Rosario.

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En una entrevista realizada junto al streamer Davoo Xeneize y el periodista Gastón Edul, el mediocampista de Belgrano de Córdoba contó cómo nació el vínculo: “Tenemos un amigo en común que es kinesiólogo y lo conoció a Messi hace unos años”. A partir de ese nexo, surgió la oportunidad inolvidable de encontrarse cara a cara con el rosarino mientras descansaba en su provincia natal.

Cómo fue el encuentro privado entre Lucas Zelarayán y Lionel Messi en Rosario

El "Chino" recordó que no dudó un segundo cuando su conocido le confirmó que estaba reunido con el astro rosarino y que no había inconvenientes en sumar un encuentro personal. “Cuando yo estaba de vacaciones, mi amigo me dijo que estaba justo en Rosario con él y me dijo si quería ir, que Leo no tenía problema en sacarse una foto. Agarré el auto y me fui desde Córdoba”, relató el volante.

Lo que en principio se proyectaba como una rápida captura fotográfica en la puerta del inmueble se transformó en un momento inolvidable dentro de la residencia del diez. “Yo pensé que me iba a hacer sacar una foto afuera de su casa y me iba rápido, pero me dijo ‘pasa, sentate’. Me hizo sentar en su casa y charlamos 1 hora y media de fútbol”, confesó con asombro el jugador que representa a la selección de Armenia.

Para sorpresa del futbolista de Belgrano, la admiración demostró ser recíproca. “Mi amigo me dijo que Messi vio algunos partidos míos y me conocía; yo no le creía. Y ahí le contó: ‘Decile que no me cree que lo conoces’, y él me dijo que había visto varios partidos nuestros”, completó sobre la conversación. El vinculo tuvo incluso un capítulo posterior ligado a la consagración del Pirata en el Torneo Apertura: “Messi le dijo a mi amigo que me había traído suerte la foto y me hizo llegar sus felicitaciones. Yo le dije que sí, que me había dado la bendición. De alguna manera estuvo al tanto de nosotros”.

Qué mensaje le dedicó Lucas Zelarayán a Messi en la previa de su despedida

De cara al encuentro frente a Benín en Núñez, el mediocampista reflexionó sobre lo que significará la partida de la Pulga del combinado nacional, asegurando que para la gente de su generación fue un golpe difícil de digerir relacionar al equipo sin su presencia.

“No le debe nada a nadie”, enfatizó Zelarayán, agregando que el rosarino puede estar completamente satisfecho por la enorme trayectoria construida con la casaca argentina. “Agradecerle como argentino y futbolero por todo lo que nos hizo amar a la selección. Seguramente mañana todos los que estén ahí le van a hacer saber todo el agradecimiento que tenemos para él. Nos dio hasta más de lo que cada uno de los argentinos esperábamos”, concluyó.

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