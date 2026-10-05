Una figura del fútbol argentino contó una imperdible anécdota con Messi: "Me hizo sentar en..."

Para sorpresa del futbolista de Belgrano, la admiración demostró ser recíproca. “Mi amigo me dijo que Messi vio algunos partidos míos y me conocía; yo no le creía. Y ahí le contó: ‘Decile que no me cree que lo conoces’, y él me dijo que había visto varios partidos nuestros”, completó sobre la conversación. El vinculo tuvo incluso un capítulo posterior ligado a la consagración del Pirata en el Torneo Apertura: “Messi le dijo a mi amigo que me había traído suerte la foto y me hizo llegar sus felicitaciones. Yo le dije que sí, que me había dado la bendición. De alguna manera estuvo al tanto de nosotros”.

Qué mensaje le dedicó Lucas Zelarayán a Messi en la previa de su despedida

De cara al encuentro frente a Benín en Núñez, el mediocampista reflexionó sobre lo que significará la partida de la Pulga del combinado nacional, asegurando que para la gente de su generación fue un golpe difícil de digerir relacionar al equipo sin su presencia.

“No le debe nada a nadie”, enfatizó Zelarayán, agregando que el rosarino puede estar completamente satisfecho por la enorme trayectoria construida con la casaca argentina. “Agradecerle como argentino y futbolero por todo lo que nos hizo amar a la selección. Seguramente mañana todos los que estén ahí le van a hacer saber todo el agradecimiento que tenemos para él. Nos dio hasta más de lo que cada uno de los argentinos esperábamos”, concluyó.